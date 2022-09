Test: Hit’n’Mix RipX DeepRemix, DeepAudio, Software

(ID: 507740) Revolution für Remixer, Musiker und Musiklehrer

Der Wunsch, fertig gemischte Aufnahmen wieder in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen, ist wohl so alt wie die Aufnahmetechnik selbst. Während sich viele Sänger früher Karaoke-Versionen der angesagten Hits für ihren Auftritt im Festzelt oder auf dem Straßenfest gewünscht haben, sind es die Instrumentalisten, die manchmal gerne einen bestimmten Part zum Erlernen isolieren möchten. Und der Remixer hätte vielleicht gerne einzelne Teile eines Songs, um daraus ein neues Kunstwerk zu schaffen. Unmöglich, schreit der Tontechniker in mir. Stimmt nicht, sagen Hit’n’Mix aus Großbritannien und präsentieren stolz RipX DeepRemix und DeepAudio.

Hit’n’Mix

Vielleicht ist dem einen oder anderen Leser die Neuratron Group ein Begriff. Neuratron beschäftigen sich schon lange mit der Umsetzung gescannter Noten in eine editierbare Datei sowie mit der automatischen Notation von Audiomaterial. Begonnen hat das alles im Jahr 1993 mit einer OCR-Software für die damals sehr leistungsfähigen Acorn Computer. 1997 erfolgte die Veröffentlichung der ersten OCR-Software für Notensätze und die Kooperation mit Sibelius Software in Form eines Bundles für deren Erfolgsprodukt Sibelius. Mit dem Verschwinden der Heimcomputer wandte man sich dem Windows-PC und der Apple Mac Plattform zu. AudioScore und PhotoScore Ultimate erschienen und sind bis heute beliebte Tools. NotateMe für das iPad und Android Tablets war ein weiterer Meilenstein von Neuratron. Mit der Tochtergesellschaft Hit’n’Mix hat man kürzlich ein weiteres Tool in Form von RixX DeepRemix und DeepAudio hinzugefügt, das sich perfekt in das Neuratron Group Portfolio einfügt.

Die Problemstellung

Hat man einen Kuchen gebacken, kann man diesen zwar in einzelne Stücke für den Verzehr zerschneiden, ihn aber nicht wieder in seine Zutaten zerlegen, wie sie vor der Verarbeitung und dem Backvorgang vorgelegen haben. Ähnlich ist es mit einem Mixdown aufgenommener Musik. Die einzelnen aufgenommenen Instrumente werden verarbeitet und zu einem neuen Gesamtbild zusammengemischt. Nun könnten wir zwar mit Filtern extremer Flankensteilheit das komplexe Frequenzspektrum eines Mixes in einzelne Frequenzbänder zerlegen, in dem dann vielleicht ein oder mehrere Instrumente besonders präsent sind. Wirklich sauber trennen lassen sich auf diese Weise Instrumente in einem Mixdown aber nicht. Das liegt vor allem daran, dass sich weite Teile des Frequenzspektrums eines Instruments mit denen anderer Instrumente überlagern. Die Art und Weise der Schichtung der einzelnen Spuren und die Frequenzgewichtung bei Überlagerungen ist die große Kunst des Mixdowns.

Während nun bei vielen Band-Aufnahmen aus den 1950er-Jahren eindeutig zu hören ist, was die Instrumente spielen, weil das Arrangement oft nur Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang umfasste (ohne Overdubs), sind heutige Arrangements aufgrund der unbegrenzten Spurenzahl sehr dicht. Es ist deshalb kaum auszumachen, was die einzelnen Instrumente spielen. Dennoch ist unser Gehör zu erstaunlichen Dingen in der Lage und mit etwas Übung können uns zum Beispiel auf einen einzelnen Sprecher in einem Raum voller Geräusche und sprechender Menschen fokussieren und ihn verstehen. Es ist uns zudem möglich, bestimmte Geräusche zu separieren und zu beurteilen. Beides hat evolutionstechnische Gründe und gerade die Fähigkeit, bestimmte Geräusche innerhalb eines Klangteppichs zu separieren, konnte im Extremfall vor Gefahren warnen und Leben retten.

Wissenschaftler arbeiten unermüdlich daran, Maschinen das menschliche Hören beizubringen. Neuronale Netze sollen dabei die komplexen Vorgänge im Gehirn nachbilden und somit einem Computer menschliche Verarbeitungsprozesse ermöglichen. Maschinelles Lernen ist heute sogar Bestandteil jedes iPhones oder iPads und gerade im Bereich der Grafik- und Videoverarbeitung gelingt den Entwicklern Erstaunliches.

Nun macht die Entwicklung auch vor der Tonverarbeitung nicht Halt und was RipX DeepRemix und DeepAudio zu leisten vermögen, ist noch vor kurzer Zeit unvorstellbar gewesen. Hit’n’Mix lassen sich natürlich nicht in die Karten schauen und wie die Software ihr Ziel erreicht, ist deshalb kaum herauszufinden. Wichtig für uns ist nur zu wissen, dass das Separieren von Audiosignalen eines komplexen Mixes durch das Erscheinen von RipX DeepRemix und DeepAudio einen Quantensprung nach vorn gemacht hat.

RipX DeepRemix

Das Grundgerüst von RipX DeepRemix und DeepAudio hört auf den Namen RipX DeepRemix und soll es Remixern und Musikern ermöglichen, per Mausklick ein komplexes Musiksignal in einzelne Bestandteile wie Drums & Percussion, Bass, Gesang, Gitarre und einen Others Part zu zerlegen. Dazu wird im ersten Schritt das Audiomaterial importiert und analysiert. Diese Analyse dauert mehrere Minuten (in Abhängigkeit der Länge des Songs). Im Anschluss liegen die oben genannten Parts auf einzelnen Tracks (Layer) vor und können nun weiter editiert, solo abgehört oder stummgeschaltet werden.

Als Import-Formate stehen MP3 (.mp3), FLAC (.flac), Ogg (.ogg), CD track (.cda), WAV (.wav), MIDI (.mid) und Rip (.rip) zur Auswahl. Mac-User freuen sich über den Video-Import. Das Video wird dabei in einem gesonderten Fenster angezeigt und läuft synchron zum Ton. Nach der Bearbeitung kann beides zusammen wieder als Video exportiert werden. Exportieren kann man ansonsten die gleichen Formate und außerdem MP4 Stem-Files für DJ Apps wie Native Instruments Traktor.

Erkannte Tonhöhen auf einem Track werden in einer Art Pianorolle dargestellt und lassen sich sogar editieren. Für die Spuren gibt es Timestretching, Volume- und Pan-Regler sowie einen Dreiband-EQ.

Doch damit nicht genug: Nach dem Einstellen einer Skala können die erkannten Tonhöhen automatisch mit Pitch to Scale auf diese gemappt werden.

Formant-Shifting, Vibrato, Slide Pitch, Harmony, Reverb, Delay und Reverse sind nur einige der Funktionen, die auf einzelne Noten oder die Spur angewendet werden können. Sehr interessant ist auch Randomize, um Variationen eines selektierten Parts automatisch zu erzeugen und diesen als sogenannten Ripple zu speichern. Natürlich sind auch Loops möglich und das Weiterverarbeiten der Ripples.

Das komplette Dateipaket wird als „Rip“ abgespeichert und enthält das Originalmaterial sowie alle Analysedaten und Bearbeitungen.

Vorsicht, professionell!

RipX DeepRemix kann schon eine Menge, doch wie wäre es mit einem Upgrade? Deep Audio erweitert RipX DeepRemix um noch viel mehr Funktionen. Diese sind zusammengefasst unter dem Titel Audioshop Sound Manipulation Tools. Mit diesen Tools lässt sich noch viel mehr anstellen und es ist so etwas wie das Schlaraffenland für Audio-Hacker. Eigene Noten lassen sich mit dem Stift einzeichnen, das Split Tool trennt eine Note in zwei Teile auf, die sich dann gesondert editieren lassen. Oder wie wäre es mit dem Verbinden zweier Töne mit dem Join Tool? Das Zuordnen einer Note zu einem anderen Track ist ebenfalls möglich (Replace Sound Tool), außerdem beherrscht Deep Audio das Cloning. Mit dem Clone Tool prägst du einer Note die Charakteristik einer anderen Note einfach auf. Dazu zählt zum Beispiel das Vibrato, die Lautstärke, die Sound-Charakteristik und so einiges mehr. Mit dem Draw Pitch Tool ist Finetuning für die Tonhöhe angesagt. Es gibt noch einige Tools mehr, einen vollständigen Überblick gibt die gut gemachte Website des Herstellers.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Spektrumeditor ist in Wirklichkeit der Harmonic Editor, der die Harmonics des Signals anzeigt und ihre Manipulation erlaubt. So lässt sich der Klang verändern, Störgeräusche entfernen und vieles mehr. Mit dem Harmonic Editor muss man etwas herumspielen, um seinen Nutzen zu erkennen. Es ist kein Alltags-Tool, sondern er erfordert eine intensive Beschäftigung.

In den Bereich Audiorestauration führen uns die Clean & Repair Tools. Hintergrundrauschen, Brummen, Störgeräusche und Obertöne sowie Grundtöne sind per Regler zu manipulieren. Hier benötigt niemand Fachwissen, sondern man spielt einfach etwas mit den Einstellungen herum, bis es passt.

Wie wäre es mit dem Erstellen von Akkorden innerhalb einer Performance, indem man Töne der Gitarrenspur verwendet? Oder wir kopieren das Quellmaterial einfach aus einem anderen Projekt in den aktuellen Song. Oder wie wäre es, die Klangcharakteristik eines Instruments auf ein anderes zu kopieren? Auch das ist möglich. Und sollte der Gitarrist vor der Aufnahme das Stimmen der Gitarre vergessen haben, korrigieren wir das einfach. Da Akkorde in Einzeltöne zerlegt werden, können wir sogar einzelne verstimmte Saiten nachträglich bearbeiten und die Aufnahme ist nicht verloren.

Knistern und Knacken zu entfernen, ist mit Deep Audio ebenfalls möglich. Das De-Essing ist ein Kinderspiel: Per Edit Unpitched Tool werden alle Signalanteile selektiert, die nicht den Gesangstönen zugeordnet werden konnten. Per Level-Regler senkt man diese nun einfach auf den gewünschten Pegel ab. Über den Beat Mapper verändern wir den Rhythmus einer Passage und prägen dem Signal zum Beispiel ein Swing-Feeling auf.

Ein weiterer Vorteil von Deep Audio ist die DAW Integration als Audio-Editor oder VST3/ARA2/AudioSuite Plug-in.

Die Bedienungsanleitung nennt einige ausgefallene Anwendungsgebiete: So könnte man zum Beispiel das MIDI-File eines Gitarrensolos importieren und anschließend den einzelnen Tönen den aus einem realen Gitarrensolo geborgten Sound und Stil eines bestimmten Gitarristen aufprägen. Realisierbar sein soll das über das Audioshop Tool Replace Sound. Oder wie wäre es mit dem Verändern der Skala eines Solos? Die Bedienungsanleitung beschreibt außerdem, wie man den Tönen einer Instrumentalspur Gesang „aufprägen“ kann.

Für Profis mit Python 3 Programmiererfahrung hat man den RipScript Editor integriert. Mit diesem lassen sich eigene Tools programmieren.

Klangqualität

Für die meisten Leser dürfte die Klangqualität von Interesse sein. Egal für welche Person man sich entscheidet, die Klangqualität ist identisch. Wie gut das Separieren des Mixes in Stems funktioniert, hängt natürlich in großem Maße vom Ausgangsmaterial ab. Je dichter das Arrangement, desto mehr Übersprechen findet sich später in den Stems. Dennoch konnte ich selbst Live-Aufnahmen erfolgreich bearbeiten, um zum Beispiel einen Instrumental-Part herauszuhören. Nutzt man die komplette Bandbreite der Bearbeitungen, sind tatsächlich gute bis sehr gute Ergebnisse möglich. Möchte man einfach für den Musikunterricht oder das Üben zu Hause ein Instrument isolieren oder stummschalten, gelingt das zum Beispiel beim Bass und Gesang sowie beim Schlagzeug sehr gut. Die Gitarre überschneidet sich oft mit den Keyboards. Hier müsste man entweder selbst Hand anlegen und Töne auf eine andere Spur verschieben oder aber damit leben, dass zum Beispiel Klavier und Gitarre oft auf derselben Spur landen.

Unterm Strich dürfte für die meisten Anwender RipX DeepRemix ausreichend sein. Arbeitet man hingegen als Remixer oder im Bereich der Audiorestauration, dem Sounddesign oder als Komponist, könnte Deep Audio einige Vorzüge bieten. Ein Upgrade von RipX DeepRemix auf DeepAudio soll laut Website problemlos möglich sein.

Das folgende Video stellt euch RipX DeepRemix vor und zeigt die Funktionsweise anhand einiger Hörbeispiele.