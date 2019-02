Test: Jomox ModBase 09, Eurorack Bass Drum Module

Wieviel Bassdrum braucht der Mensch?

Das Jomox ModBase 09 ist ein Modul für das Eurorack-Format und bietet als Bassdrum-Modul eine Fülle von tieffrequentem Schlagwerk an. Der Hersteller Jomox wendet sich dabei nicht nur an die Freunde von Modularsystemen, sondern auch an Schlagzeuger, die live auf der Bühne oder im Studio analoge Drumsounds triggern möchten. Die Bassdrum-Sounds werden analog erzeugt, eine digitale Klangquelle steuert weitere perkussive Elemente auf Wunsch dazu. Das alles ist auf 100 Plätzen speicher- und wieder abrufbar.

Übersicht und Aufbau des Jomox ModBase 09 Moduls

Das Modul ist mit 20 TE relativ breit, bietet hierdurch jedoch genügend Platz für acht Potis, die der Klanggestaltung dienen. Diese lassen sich bequem bedienen und es ist ausreichend Platz für die Beschriftung.

Wer sich mit analoger Drumsound-Erzeugung auskennt, wird mit den acht Reglern sicher sofort etwas anfangen können. Der VCO wird über den Tune-Regler gestimmt. Pitch steuert die Intensität der Pitch-Hüllkurve (z. B. für den typischen TR-909 Sound). Decay sorgt für das entsprechende Abklingen des Sounds, Harmonics verändert die Obertöne des VCOs. Pulse, Noise und Attack stehen in unmittelbarem Zusammenhang und formen den „Kick“ des Klangs. Der EQ zu guter Letzt besteht aus einem flachen Filter. Wird dieses eingesetzt, klingt die Bassdrum in Richtung TR-808, der Klang wird runder und dumpfer.

Der Parameter Noise kann über den Menüpunkt Metal Noise verändert werden. Hier werden per Menü durch zwei unterschiedliche Generatoren digitale Rausch- und geräuschhafte Klänge erzeugt und als Attack der Bassdrum zugemischt. Dies erzeugt zusätzlich eine große klangliche Vielfalt an Bassdrum-Sounds.

Zwei LFOs stehen zur Verfügung, mit unterschiedlichen Schwingungsformen. Die LFOs starten auf einen Noten-Trigger immer wieder neu und lassen sich dadurch auch wie eine Quasi-Hüllkurve nutzen. LFO 1 lässt sich zum Modulieren der Pitch-Werte oder der Metal-Noise Klänge anwenden, LFO 2 ist fest für die Pitch-Modulation vorgesehen.

Im unteren Bereich des Moduls befinden sich die Eingänge für Trigger und Gate sowie 4 CV-Eingänge, ein linearer FM CV-Eingang und ein Audioausgang. Über den FM CV-Eingang kann der Bassdrum VCO von außen moduliert werden.

Die Eingänge für Trigger und Gate unterscheiden sich in der Anwendung dahingehend, dass im Eurorack-Betrieb der Gate-Eingang genutzt wird, dieser arbeitet nicht dynamisch. Über den Trigger-Eingang kann das Modul anschlagsdynamisch angesteuert werden, was für Schlagzeuger interessant ist, die ein elektronisches Drum-System aufbauen wollen.

Die CV-Eingänge steuern beliebige Klangparametern oder die LFOs und werden im Menü den Zielen zugeordnet.

Auf der linken Seite befindet sich das Menü mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten und zentral angeordnet befindet sich ein dreistelliges 7-Segement LED-Panel. Über die Anzeige wird einerseits die Nummer des aktuellen Presets angezeigt, andererseits erhält man hier Auskunft über die Parameter und deren Werte im Menü. Zur Bedienung des Menüs muss das Handbuch zumindest anfangs konsultiert werden, ansonsten fällt es schwer, die Struktur zu erfassen. Aber keine Angst, es ist nicht kompliziert, es muss nur einmal verstanden sein.

Jomox ModBase 09 – Kommunikation

Das Modul verfügt über ein Jomox-eigenes Bus-System, um mehrere Module zu einem Drum-System zusammen zu schließen. Zusätzlich gibt es Buchsen für MIDI In und Out auf der Unterseite, um das Modul auf „klassische“ Art und Weise von außen zu steuern bzw. Preset-Daten extern zu speichern. MIDI Out funktioniert gleichzeitig als MIDI Thru und schleift MIDI-Daten zu weiteren Geräten durch. Alle Klangparameter sowie die LFOs von ModBase 09 lassen sich per MIDI fernsteuern und zum Beispiel in einer DAW automatisieren.

Jomox ModBase 09 – Wie viel Bassdrum braucht der Mensch?

Bumm, Boom, Beong, Biung, Woom, Donk, Gonk, Bup, Pong, Klonk, Bap, Bong, … beim ersten Durchhören habe ich mich ungefähr nach der 20. Bassdrum gefragt, wie viel analoge Bassdrum-Sounds braucht man eigentlich? Das Modul beantwortet die Frage von ganz allein und es ist nur eine Frage der Einarbeitung:

Mit der ModBase 09 lässt sich so ziemlich jeder vorstellbare analoge Kick-Sound erzeugen, der mir in den Sinn kommt. Die klangliche Flexibilität ist enorm, das Klangbild satt und druckvoll. Es gibt so viele Facetten in Klang und Modulation, dass die Anzahl von 100 Speicherplätzen nicht übertrieben ist. Wer ein analoges und modulares Drum-System aufbauen möchte, braucht für die Kick-Drums aus meiner Sicht nur dieses eine Modul.