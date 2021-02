Test: Michigan Synth Works Chronovore, Eurorack Sequencer

Beim Michigan Synth Works Chronovore haben wir es mit einem richtigen Sequencer-Exoten zu tun, der dennoch altbekannt und – trotz seines Alters – immer noch omnipräsent ist. Da scheint der Name des Sequencers „Chronovore“, also Zeitverschlinger, sehr gut zu passen und das in mehrerlei Hinsicht. Denn der USP (Unique Selling Point, also das Verkaufsargument auf gut deutsch) ist, dass der Sequencer sich haargenau bedienen lässt wie der einer originalen TB-303 von Roland.

Wohlgemerkt, hier geht es nur um den Sequencer, der Michigan Synth Works Chronovore hat keine Audioausgabe in irgendeiner Form. Eine Basslinie an der TB-303 einzugeben, die komplexer ist als einfache Sechzehntel oder Achtel, ist schon eine Sache für sich und tatsächlich eine zeitverschlingende Sache. Persönlich hatte ich seinerzeit einige Veröffentlichungen mit einer MC-202 als Bass-Synthesizer, die ist ähnlich „lustig“ zu programmieren.

Aber Moment „Chronovore“? Da klingelt doch was im Oberstübchen? Genau, der geneigte SciFi-Nerd hat es sofort erkannt: Es handelt sich um die interdimensionale und transzendente Rasse aus dem Doctor Who Universum, die quasi die Gärtner der misslungenen Paralleluniversen sind.

„They originally fed on the raw energy of stars (…) they also fed on the timelines of people (…), planets, alternate worldlines, and entire realities, timelines and parallel universes being rare feasts. As they feasted, the reality would darken and corrupt, (…) which added flavour and spice to their consumption.“