Test: Pioneer HDJ-X7, DJ-Headphone

… hier kommt die Show. Wir steigen ein mit einem Deichkind-Zitat, wobei die Show wohl eher derjenige liefert, der den Kopfhörer auf dem Kopf hat. Im Idealfall zumindest.

Mit der neuen HDJ-Trilogie bringt das Unternehmen Pioneer DJ drei neue DJ-Kopfhörermodelle auf den Markt: Pioneer HDJ-X5, Pioneer HDJ-X7 und Pioneer HDJ-X10.

Neben den altbekannten Modellen wie einem Pioneer HDJ-2000MK2 oder einem Pioneer HDJ-C70 erweitert Pioneer DJ also die Range um die drei Modelle von preisgünstig bis kostenintensiv, von knapp unter 100,- Euro bis über 300,- Euro. Der HDJ-X10 ist das Spitzenmodell für einen Preis von 329,- Euro, HIER unser Testbericht dazu.

Der Pioneer HDJ-X7 ist das Mittelklassemodell mit einem Preis von 199,- Euro. Damit liegt das Modell in einer Preisrange wie ein Sennheiser HD-25 (Plus) oder ein AIAIA TMA-2. Ein Bereich mit starker Konkurrenz also, in dem sich der HDJ-X7 behaupten muss.

Pioneer HDJ-X7 – ein erster Blick

Rein äußerlich gibt es eine klare Linie für die neue HDJ-Linie. Ohrumschließend, geschlossen und dynamische Treiber. Silber oder schwarz. Insgesamt wirken die Kopfhörer recht bullig. Große Ohrmuscheln und das dicke Polster am Bügel sind der Grund.

Aber zuvor ein Blick auf den Lieferumfang. Mitgeliefert wird kein Case wie beim HDJ-X10, dafür eine schlanke Tasche. Gleich ist aber die Kabellieferung. Ein gerades Kabel mit 1,6 m Länge und ein Spiralkabel mit 1,2 m Länge, ausziehbar auf 3 m. Ein dem Preis angemessener Lieferumfang, auch mit Hinblick auf die Konkurrenz.

Wie schon erwähnt, es gibt das Modell in Silber oder Schwarz. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen findet sich im unteren Teil des Bügels, des Gelenks und zu Teilen an der Muschel des Kopfhörers. Die Unterschiede sind allerdings nur farblicher Natur, hinsichtlich der Materialien gibt es keine Unterschiede.

Beide Modelle haben das dicke Polster an der Oberseite des Bügels gemein, das auch bei längerem Tragen für einen angenehm Sitz sorgt. Das Polster selbst geht fast runter bis zur „Anschlussstelle“ des unteren Bügelteils Dieses kann beidseitig herausgezogen werden, um den Kopfhörer zu vergrößern. Gute 4 cm pro Seite bringt das, gerastert in zehn Schritten und mit einer kleinen Skala sogar beschrieben.

Ab hier beginnt der auch äußerlich Metall zu werden, so wie das Scharnier und das Gelenk es auch sind. Mit dickem Metall setzt hier nämlich der untere Teil des Bügel an, an einem Gelenk mit einem dicken Stift auf der Oberseite. Der Stift innen ist nicht so dick, wie der obere Endpunkt angedeutet, aber nichtsdestotrotz wirkt das Gelenk stabil. Es ermöglicht eine Drehung des unten Bügelteils mit der Ohrmuschel um genau 90 Grad nach vorn. Somit kann sich die Muschel an den Hinterkopf anlegen, wenn man den Kopfhörer nur einseitige trägt und die andere Seite nach hinten schiebt.