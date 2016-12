Test: PRS SE Santana SY 2017, E-Gitarre

Auch wenn das Gitarrenspiel von Carlos Santana nicht unbedingt jedermanns Geschmack trifft, so muss man der lebenden Latin Legende dennoch eines zugutehalten: Er war vor knapp 20 Jahren derjenige, der Paul Reed Smith vorschlug, seine Premiuminstrumente doch auch einem weniger betuchten Publikum erschwinglich zu machen. Gesagt, getan! So wurde im Jahr 2001 bei PRS Guitars die SE-Serie eingeführt, die in Korea bei World Musical Instruments hergestellt wird und daher zu einem Bruchteil des Preises gegenüber den Instrumenten aus Stevensville/USA angeboten werden kann. Das erste Modell der neu geborenen Serie war damals (natürlich dem Künstler zu Ehren) eine Kopie der sündhaft teuren PRS Santana und jetzt, gut zwei Jahrzehnte später, schauen wie uns mal an, was das aktuelle Modell PRS SE Santana SY 2017 so drauf hat!

Facts & Features

Wie eh und je bei der SE-Serie wird auch die neue Santana SY 2017 in einem robusten Gigbag mit jeder Menge Stauraum ausgeliefert. Das Instrument wird vom Hersteller in zwei Farben angeboten, einmal in einem saftigen Orange sowie ein weiteres Modell in „Santana Yellow“, das auch zugleich die Farbe unseres Testinstruments darstellt. Die Basis für den Korpus bilden zwei Stücke Mahagoni, auf die eine ca. 5 mm starke Ahorndecke aufgeleimt wurde. Ein hauchdünnes, gestreiftes Ahornfurnier bildet den Abschluss dieser drei Schichten. Es handelt sich also, wie auch zu erwarten war, nur um eine furnierte Ahorndecke, was somit nicht relevant für den Klang der Gitarre ist.

Überzogen wurde das komplette Instrument sehr sauber mit einem Hochglanzklarlack, selbst an den kritischen Stellen, wie etwa dem Hals-Korpus-Übergang, wurden sehr sauber gearbeitet. Von Schleifspuren, Orangenhauteffekt oder gar Lacknasen weit und breit keine Spur. Auch die Halsrückseite wurde vom Lack nicht verschont, was von vielen Spielern ja eher als unnatürlich empfunden wird. Denn allzu oft kommt es zum Festkleben der (schwitzigen) Greifhand an der Halsrückseite, bei der PRS SE Santana SY 2017 scheint man aber bei der Zusammensetzung des Lackes ein gutes Händchen bewiesen zu haben: Die Lackierung zeigt sich diesbezüglich resistent und erlaubt der rechten Hand ein Gleiten ohne großen Widerstand, so viel sei schon mal vorab verraten.