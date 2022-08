Test: Richter Strings, E-Gitarrensaiten

Saiten aus regionaler Fertigung

Ich weiß nicht, wie oft Lars Richter diesen Satz gehört hat, aber es wird wohl unzählige Male gewesen sein. „Warum macht Richter jetzt auch Saiten?“ und seine Antwort laut Internet-Recherche war stets „aus Überzeugung“. Für alle, denen der Name Richter nichts sagen sollte, bei Richter Gurte handelt es sich um einen der führenden Hersteller von Gitarren/Bass-Gurten weltweit, wahrscheinlich sogar DER führende Hersteller weltweit, zumindest im Bereich Hard’n’Heavy. Neben zahlreichen Standard- und Signature-Gurten deckt die Firma sogar den Bereich der veganen Gurte ab, so zum Beispiel der Sea Shepard Gurt, bei dem eine Teil des Verkaufspreises für die Tier- und Umweltschutzorganisation gespendet wird. Über mangelnde Arbeit kann sich Lars Richter und seine Firma bestimmt nicht beklagen, umso mehr interessiert es einen in der Tat, was Richter Strings von den zahlreichen Mitbewerbern unterscheidet.

Das Konzept der Richter Strings

Es dürfte wohl jedem klar sein, dass ein weiteres Paar Saiten ohne jede Besonderheit in dem riesigen Angebot an Saiten, die aktuell zu erwerben sind, keinerlei Chance einer Wahrnehmung hätten. Zudem liegt ein regulärer 010er Saitensatz bei Richter mit 12,95 Euro im hohen Premium-Segment und kostet somit knapp das Doppelte eines Standard Daddario- und sogar das Dreifache eines Pyramid-Satzes, die ebenfalls wie Richter Strings komplett in Deutschland fertigen. Neben dem regionalen Aspekt muss es also noch etwas anderes sein, was die Saiten vom Gros der Konkurrenten unterscheidet.

Zwei Hauptunterschiede sind bei Richter Strings auszumachen. Zum einen haben wir dort den „Support Your Local Dealer“ Aspekt, bei dem Richter Strings laut eigenen Angaben konsequent auf Kooperationen im Bereich Metallverarbeitung, Verpackungsmaterialien etc. aus der örtlichen Region setzt und somit lokale Arbeitsplätze sichert. Zum anderen verwendet Richter Strings eine ionenstrahlgestützte Beschichtungstechnik, die es erlaubt, extrem dünne Beschichtungen aufzutragen, die laut Richter Strings die Korrosion an den Saiten deutlich verlangsamt, aber keinerlei negative klangliche Auswirkungen mit sich bringen sollen.

Natürlich sind beschichtete Saiten ein alter Hut im Saitenbereich. Firmen wie zum Beispiel Elixier verfeinern bereits seit Jahren ihre Beschichtungen immer weiter, um die übermäßige Haltbarkeit weiterhin zu garantieren und im Gegenzug die Bespielbarkeit der Saiten so weit wie möglich einer Standard-Saite in Sachen Grip und Rutschwiderstand anzugleichen. Dennoch gibt es nach wie vor einen zunehmend geringeren, aber dennoch marginal vorhandenen haptischen und klanglichen Unterschied zwischen beschichteten und unbeschichteten Saiten. In diese Kerbe möchte Richter Strings nun schlagen, indem man einen Mittelweg zwischen den beiden Protagonisten beschreitet.

Die Saiten in der Praxis

Aufgrund der aktuell katastrophalen Bedingungen in Sachen Flugreisen hatte ich (gezwungenermaßen) die Möglichkeit, 2 Sätze Richter Strings unter den wirklich widrigsten Umständen, die sich einem bieten können, zu testen. Ich musste vor ein paar Wochen innerhalb von 30 Stunden zwei Festivals in Spanien und Bulgarien spielen, bei denen ich einen Zeitkorridor von 25 Minuten hatte, um die Maschinen in Frankfurt zu wechseln. Es stand von vorne herein fest, dass das z. Zt. nicht vorhandene Bodenpersonal es nicht schaffen würde, meine Instrumente innerhalb dieses Zeitfensters von der einen in die andere Maschine zu laden, also war ich das erste Mal in meinem Leben gezwungen, mit Leihinstrumenten vor Ort zu spielen.

Ich bekam pro Show jeweils zwei Les Pauls, die sich in einem einigermaßen erträglichen Zustand befanden, aber erwartungsgemäß auf einen 010er-Satz eingestellt waren. Da mein Techniker und ich nur mit Handgepäck ohne Werkzeug reisen durften und aufgrund der allgemein geringen Zeitfenster, war es nicht möglich, die Instrumente vor Ort auf meinen 013 – 056 Signature-Saiten einzustellen, d. h. ich musste mich wohl oder übel mit den für mich viel zu dünnen 010er-Saiten eine Show spielen.

Machen wir es kurz, meine handwerkliche Darbietung war in meinen Augen an diesen beiden Abenden unter aller Sau, aber das steht auf einem anderen Blatt, Was mich allerdings komplett überraschte, ich habe das letzte Mal vor ca. 35 Jahren einen 010er-Satz gespielt und bin im Laufe der Zeit auf dickere Saiten gewechselt, da 010er-Sätze aufgrund meines sehr harten Anschlages bei mir nur ca. 25 Minuten halten. Bei den Richter Strings hingegen konnte ich die gesamte Show durchspielen, was ich bis dato noch nie bei einem 010er-Satz hatte. Zwar war das Instrument nach jedem Song komplett out of tune, aber das ist wie gesagt meiner Spielweise geschuldet, nicht der Qualität der Saiten. Die Tatsache, dass die Saiten überhaupt ca. 75 Minuten gehalten haben, ist bereits ein extrem hohes Lob von mir.

Klanglich konnte ich keinen Qualitätsabfall während der Show verbuchen, obwohl die Saiten wirklich über alle Maßen hart rangenommen wurden. Nach wie vielen Shows sich dann der erste Verschleiß bemerkbar machen wird, konnte ich leider aufgrund der Situation nicht überprüfen, aber die Saiten hinterließen in der Tat einen sehr guten Eindruck, daher bin ich mir sicher, dass die Saiten den ambitionierten Anforderungen genügen werden.