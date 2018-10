Test: Schecter Nick Johnston USA Signature, E-Gitarre

Neues aus dem Schecter Customshop ...

Zugegeben, mit dem Namen Nick Johnston konnte ich persönlich erst einmal gar nichts anfangen, als die Schecter Nick Johnston USA Signature bei mir zum Test eintraf. Ein paar Clicks auf Youtube später und ich war bedeutend schlauer und zugleich beeindruckt von den musikalischen und technischen Fertigkeiten des kanadischen Künstlers, dem Schecter ein Signature-Instrument auf Basis der guten alten Strat bereitstellt. Neben der Großserienproduktion aus Fernost betreibt Schecter einen Customshop im sonnigen Sun Valley/Kalifornien, in dem die Instrumente zum größten Teil in Handarbeit hergestellt werden. Von welch herausragender Qualität die dort gefertigten Gitarren sind, konnten wir bereits in Tests zweier weiterer Modelle aus dem Shop, der PT Gold und der Custom Wembley Traditional, feststellen. Nun also ein Signature-Instrument in vertrautem Gewand, da kann für mich als ausgewiesenen Strat-Fan ja eigentlich nichts schiefgehen!

Schecter Nick Johnston USA Signature – Facts & Features

Ausgeliefert wird die Nick Johnston USA Signature in einem entsprechend hochwertigen Koffer. Kann man bei diesem Preis auch erwarten, denn mit rund 3000,- Euro steht auch diese Gitarre ähnlich hoch im Kurs, wie die restliche Flotte des Schecter Customshops. Ähnlich hoch ist aber auch die Qualität, die den neuen Besitzer erwartet, das sieht man bereits nach nur wenigen Minuten der Inspektion. Doch alles der Reihe nach, beginnend mit dem Erlenkorpus, der bis auf eine kleine Ausnahme an seiner Rückseite, nämlich in Form eines ergonomisch designten Hals-Korpus-Übergangs, so ziemlich exakt denen einer klassischen Fender Stratocaster entspricht. Der einfache Zugang zu allen 22 Bünden, und seien sie auch noch so weit oben auf dem Griffbrett platziert, ist also jederzeit gewährleistet!

Über die Qualität der Bünde und deren Verarbeitung muss man nicht viel Worte verlieren, hier herrscht das erwartet hohe Niveau eines Customshop-Instruments. Das spiegelt die Erfahrungen wieder, die wir bereits in unseren Tests mit Gitarren aus dem Schecter-Customshop gemacht haben. Etwas ungewöhnlich hingegen erscheint die Beschaffenheit des Halses und des Griffbretts: auf ein einteiliges Stück Wenge für den Hals wurde ein Griffbrett aus Ebenholz aufgeleimt. Fast kann man den Unterschied nicht erkennen, so dunkel sind beide Holzarten und so sauber wurde auch an der Verleimung vorgegangen.

Ausgesprochen schick wirken zudem die Bundmarkierungen, die nur aus schlichten Ringen aus hauchdünnem Messing bestehen und zusammen mit der leichten Maserung des Griffbretts ihren Teil zum sehr edlen Gesamteindruck der Gitarre beitragen. Das Halsprofil ist recht schlank geraten und dürfte Spieler moderner Techniken vollends zufriedenstellen, darüber hinaus wurde die Halsrückseite nur mit einer hauchdünnen Satinlackschicht überzogen, was den Spielkomfort insgesamt noch einmal erhöht. Und sollte man mal den Halswinkel nachstellen müssen, so reicht ein kleiner Schraubendreher zum Einführen in die Schraube des Halsstabes am Halsfuß.

Schecter Nick Johnston USA Signature – die Hardware

Ich muss erneut etwas zugeben! Um ehrlich zu sein, habe ich mich dabei ertappt, beim Anblick des verbauten Vintage-Vibratos auf der Decke der Nick Johnston USA Signature ein wenig mit den Augen gerollt zu haben. Ach herrje, ging es mir durch den Kopf, so eine schöne Gitarre und dann schon wieder so eine nervige Verstimmungsmaschine drauf geschraubt! Doch ich sollte eines besseren belehrt werden, denn das auf zwei Bolzen gelagerte System arbeitete während der Testdauer absolut problemlos und erfreut mit einer wunderbaren Leichtgängigkeit und Präzision! Zudem wird der Vibratohebel nur eingesteckt, sodass er zu keiner Zeit der rechten Hand nach Benutzung im Wege steht. Dass alles sorgt für eine hervorragende Performance mit dem „Jammerhaken“, hier kann sich selbst das Original noch etwas abschauen!

Dem gegenüber sorgen an der Kopfplatte sechs verchromte Klemmmechaniken von Hipshot für die Aufnahme der Saiten. Auch sie entsprechen vollends den Erwartungen an ein Instrument in dieser Preisklasse. Sie laufen wie in Butter, erlauben ein sehr präzises Stimmen und sind sicher nicht ganz unverantwortlich für das überraschend zuverlässige Halten der Stimmung.

Schecter Nick Johnston USA Signature – die Elektrik

Ein paar Unterschiede zum berühmten Vorbild gibt es an dieser Stelle zu vermelden. Da wäre zunächst einmal der Fakt, das auf einen zweiten Toneregler verzichtet wurde, alle drei Singlecoils verfügen also über eine gemeinsame Tonblende. Und ein weiteres Manko wurde dabei auch noch ausgeräumt, denn das Volumepoti befindet sich ein gutes Stück weit weg von dem Platz, von dem aus die rechte Hand gerne bei der Originalen Strat die Lautstärke absenkt.

Weiterhin befindet sich die Klinkenbuchse nicht auf der Decke in einer Fräsung, sondern am unteren Cutaway an bewährter Stelle. Ich halte beide Punkte für sinnvoll, denn wer schraubt schon gerne an zwei Tonepotis gleichzeitig herum oder hat gerne noch dazu das Klinkenkabel im Weg?

Bei den Pickups selbst setzt Schecter in die Nick Johnston USA Signature eigens für den Künstler entwickelte Modelle ein. Angewählt werden die Drei Nick Johnston Signature Atomic Singlecoils nach bewährtem Prinzip mit einem Fünfwegeschalter, der sauber und knackig in seinen Positionen einrastet. Ein Volumeregler und das bereits besprochene Tonepoti ergeben den Rest der Elektronik. Viel ist es nicht, dafür ist die Qualität des Gebotenen schon mehr als ordentlich, denn die Potis und auch der Fünfwegeschalter stammen ganz eindeutig aus dem obersten Regal.

Die komplette Elektronik sitzt auf einem dreischichtigen Pickguard im Vintage-look, dessen Farbe auch die übrigen Kunststoffteile angenommen haben. Die hochwertige Verarbeitung des Instruments zeigt sich auch an solchen Kleinigkeiten, wie eben hier bei dem extrem sauber ausgeschnittenen Pickguard, das mit der Decke des Korpus regelrecht verschmilzt. Hier hat man schon beim Anschauen die Gewissheit, sein Geld gut angelegt zu haben. Doch wie ist es mit dem Sound und dem Handling der Schecter Nick Johnston USA Signature bestellt? Ab der nächsten Seite erfahren wir es!