Test: Seymour Duncan Shape Shifter, Effektgerät

Tremolo Magie aus dem Hause Seymour Duncan

Nun also das Shape Shifter – es tut sich was im Hause Seymour Duncan: Die Palladium Gain Stage Endstufen, das Andromeda Delay, das Silver Lake Reverb – man hat das Gefühl, dass der Spezialist für Tonabnehmer aus Santa Barbara versucht, nachzuziehen und eine ordentliche Effektsparte zu etablieren. Ganz neu ist das nicht (der Dirty Deed und das Killing Floor haben bereits ein paar Jährchen auf dem Buckel), aber allmählich schließen sich die Lücken. Was gibt’s diesmal auf die Ohren? Modulation, liebe Leute! Noch wagt Seymour Duncan den Schritt nicht zu einer Modulations-Workstation à la Strymon Mobius. Bis es so weit ist (falls es soweit kommt), gibt es die Modulationsklassen als einzelne Pedale. Das Shape Shifter ist ein Stereotremolo mit analogem Signalweg und besonderer Live-Tauglichkeit – Zeit, mal genauer hinzusehen!

Seymour Duncan Shape Shifter – Facts and Features

Auf der Produktseite wird der Shape Shifter als „most versatile tremolo pedal you can find“ bezeichnet – der erste Blick auf das Panel lässt das zunächst nicht vermuten, aber dazu später mehr. Zunächst ein paar Worte zur Verarbeitung – ganz typisch für Seymour Duncan genügt es höheren Ansprüchen, auch wenn die befestigte Bodenplatte ein kleines bisschen gewölbt ist. Insgesamt aber weist das Pedal handliche Maße von 114 x 152 x 82 mm auf, ist nicht zu schwer und besitzt genug Raum zwischen den Potis, um ein nerviges Handling zu vermeiden. Optisch macht der violette Metal-Flakes-Lack durchaus was her.

Ganz groß wird beim Shape Shifter damit geworben, dass es sich um eine Stereotremolo handelt, und wenn wir später einen Blick aufs Panel werfen, werden wir feststellen: Zu Recht – die Stereohandhabe macht einen großen Teil des Reizes des Shape Shifters aus. Die Input- und Output-Buchsen sind jeweils doppelt neben der 9-Volt-Buchse befestigt und machen einen solide verarbeiteten Eindruck, ebenso der Bypass- und der Tap-Stomper – kein Platzverlust also auf dem Board wegen nerviger Seitenbuchsen. Das LED-Licht bleibt auch im Bypass-Modus aktiv und zeigt das Tempo an, nicht zu grell und genau richtig von der Intensität her (an dieser Stelle ein Gruß an Earthquaker Devices!). Eine Expression- oder CV-Buchse sucht macht jedoch vergeblich, was eigentlich schade ist, wenn man bedenkt, dass Seymour Duncan den Shape Shifter als zeitgemäßes, enorm vielseitiges Tremolo bewirbt. Denn viele konkurrierende Pedale wie beispielsweise das Gravitas von Chase Bliss Audio oder der Twin Stag von Dwarfcraft Devices besitzen solche Features. Trotzdem besitzt das Shape Shifter Pedal ein paar Alleinstellungsmerkmale, die es verdienen, näher beleuchtet zu werden.

Seymour Duncan Shape Shifter – Bedienpanel

Das Panel weist vier große und einen kleinen Potis auf, der jedoch so etwas wie die Geheimwaffe der Stereofähigkeiten des Shape Shifter darstellt und auf den wir später zu sprechen kommen. Seit jeher kommen die meisten Tremolos mit ähnlichen Kontrollpotis aus und auch der Shape Shifter erfindet das Rad im Grunde hier nicht neu – und braucht er auch nicht. Die Potis lauten wie folgt:

Speed weist zwei grundsätzliche Funktionsweisen auf: Ratio und Rate . Im Rate-Modus wird im Grunde das Tempo des Tremolos eingestellt – natürlich lässt sich dieses aber auch mit dem Tap-Stomper einstellen. Das LED-Licht passt sich der Geschwindigkeit entsprechend an. Im Ratio-Modus gestaltet sich das Ganze anders: Hier wird das Verhältnis der Repeats des Tremoloeffekts zur gespielten Note eingestellt – die Subdivisions des Tremolos also. Die Ratio reicht hierbei von 1:1 zu 4:1 und reagiert auch auf das Eintappen von Tempo. Natürlich lässt sich ein Helikopter-Tremolo-Effekt vor allem mit einer höheren Ratio bewerkstelligen, abhängig von der eingestellten Wave.

weist zwei grundsätzliche Funktionsweisen auf: und . Im Rate-Modus wird im Grunde das Tempo des Tremolos eingestellt – natürlich lässt sich dieses aber auch mit dem Tap-Stomper einstellen. Das LED-Licht passt sich der Geschwindigkeit entsprechend an. Im Ratio-Modus gestaltet sich das Ganze anders: Hier wird das Verhältnis der Repeats des Tremoloeffekts zur gespielten Note eingestellt – die Subdivisions des Tremolos also. Die Ratio reicht hierbei von 1:1 zu 4:1 und reagiert auch auf das Eintappen von Tempo. Natürlich lässt sich ein Helikopter-Tremolo-Effekt vor allem mit einer höheren Ratio bewerkstelligen, abhängig von der eingestellten Wave. Wave ermöglicht es, die Schwingungsform der Modulation grundsätzlich einzustellen, wobei die Übergänge fließend sind, anstatt abrupt ineinander überzugehen. Die drei Formen sind Sine, Triangle sowie Square für besonders akzentuierte, abgehakte Tremolo-Sounds. Bei langsamen Tempi ist der Verlauf der Sine-Kurve besonders schön nachzuvollziehen und sehr transparent.

ermöglicht es, die Schwingungsform der Modulation grundsätzlich einzustellen, wobei die Übergänge fließend sind, anstatt abrupt ineinander überzugehen. Die drei Formen sind Sine, Triangle sowie Square für besonders akzentuierte, abgehakte Tremolo-Sounds. Bei langsamen Tempi ist der Verlauf der Sine-Kurve besonders schön nachzuvollziehen und sehr transparent. Shape ergibt vor allem in Kombination mit dem Wave-Potis Sinn und lässt einen die Rise- und Fall-Intervalle des Signals einstellen – ein Feature, das man nur auf wenigen Tremolopedalen findet und von kurzen, pulsierenden Schüben, über gleichmäßige Signalverläufe bis hin zu einem interessanten Reverse-Effekt reicht.

ergibt vor allem in Kombination mit dem Wave-Potis Sinn und lässt einen die Rise- und Fall-Intervalle des Signals einstellen – ein Feature, das man nur auf wenigen Tremolopedalen findet und von kurzen, pulsierenden Schüben, über gleichmäßige Signalverläufe bis hin zu einem interessanten Reverse-Effekt reicht. Depth lässt einen die Intensität einstellen, mit der sich der Tremoloeffekt bemerkbar macht, die Stärke des modulierten Signals in Verhältnis zum Dry-Signal.

lässt einen die Intensität einstellen, mit der sich der Tremoloeffekt bemerkbar macht, die Stärke des modulierten Signals in Verhältnis zum Dry-Signal. Channel Phase ist ein weiteres cooles Feature des Shape Shifters und nimmt auf die Stereofähigkeiten des Tremolos Bezug. Hier kann nämlich die Stereosymmetrie und das Panorama des Tremolos auf dem linken und rechten Output von 0° bis 180° problemlos eingestellt werden – natürlich nur, wenn man ein Stereo-Setup besitzt.

Man merkt dann recht schnell: Ein üblicher Verdächtiger fehlt hier, nämlich der Mix-Knob. Ob das so eine gute Idee ist, wird sich im Praxisbeispiel zeigen, grundsätzlich ist es aber so, dass es für Modulationen, sei es Flanger, Chorus, Phaser oder eben Tremolo, gängig ist, ein Mix-Poti für das Dry-/Wet-Signal zu haben. Dass das hier komplett wegfällt, ist deshalb zu verschmerzen, da sich über das Depth-Poti die Intensität des Signals gut einstellen lässt. Die Möglichkeit jedoch, einen kompletten Wet-Tremolo-Effekt zu erzeugen, der das unmodulierte Signal quasi „verschluckt“, ist hier nicht möglich.