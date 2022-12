Test: Sire Larry Carlton L7V TS, E-Gitarre

LARRY CARLTON LP Style mit P90s

Gitarren, Gitarren, Gitarren … verschiedenste Modelle und Baureihen reihen sich auf, werden verändert und spezialisiert und dazwischen mischen sich immer wieder bekannte Modelle/Bauarten als Signature-Instrument für bekannte Künstler und Künstlerinnen der Gitarrenwelt. Manchmal mehr, wann anders weniger nachvollziehbar. Oft aber zu hohen Preisen, die man dann wiederum nicht verstehen kann bzw. wo man halt für den Namen ordentlich mit bezahlt. Nun schön und gut. Hier fließt ja immerhin auch Expertise mit ein.

Larry Carlton ist eine lebende Legende. Der 1948 in Torrance, Kalifornien, geborene amerikanische Jazz/Blues/Fusion-Gitarrist genießt in der Szene seit Jahrzehnten hohes Ansehen. Er war 19-mal für den Grammy nominiert und gewann auch 4-mal diese renommierte Auszeichnung (in den Kategorien Best Pop Instrumental Performance bzw. Best Pop Instrumental Album). Er veröffentliche etliche Soloplatten, DVDs und spielte mit verschiedenen Bands, wie Fourplay und anderen bekannten Ikonen der Gitarrenwelt, z. B. Steve Lukather.

Zurück zum Geartalk: Es gibt offensichtlich auch den Moment – so viel sei bereits hier verraten – wo gute Verarbeitung, also Qualität geboten wird, ein äußerst bekannter Name auf der Gitarre steht UND der Preis mehr als angebracht ist. Genug des Vorworts:

Let’s unbox the Sire Larry Carlton L7V TS …

UNBOXING – Larry Carlton L7V TS, E-Gitarre

Nur im Karton und Styroporfolie, also ohne Gigbag (was bei dem Preis aber auch völlig in Ordnung ist) verpackt, kommt die L7V TS daher. Der Verpackung liegt lediglich ein passender Inbusschlüssel zum Einstellen des Halses bei. Kein Schnickschnack, alles reduziert aufs Minimum, aber für den günstigen Preis muss auch nicht mehr dabei sein.

SPECS & FACTS – Larry Carlton L7V TS, E-Gitarre

Die L7V TS ist mit einer 627 mm (24,7″) Mensur minimal kleiner als die „Standard“ 628 mm Mensur von Gibson Les Pauls und kleiner als die 648 mm (25,51″) Mensur von Strat-Style-Gitarren, die die meisten Spieler und Spiererinnen kennen werden. Der Korpus aus Mahagoni kommt mit einer Ahorndecke mit Riegelahornfurnier in der Lackierung Tobacco Sunburst daher. Der eingeleimte Mahagonihals mit Ebenholzgriffbrett samt Trapez-Griffbretteinlagen hat ein C-Halsprofil, einen Griffbrettradius von 305 mm (12″) und eine Sattelbreite von 43 mm (1,71″). Auf dem Griffbrett sitzen 22 Medium-Jumbo-Bünde. Wandert man Richtung Kopfplatte, findet man einen Knochensattel am Übergang. Schön ist hier anzumerken, dass die abgerundeten Kanten des Halses ein sehr komfortables und angenehmes Spiel ermöglichen. Auf der Kopfplatte wurden sechs standardmäßig in zwei Dreierreihen angeordnete Sire Premium Locking-Mechaniken in Chromausführung verbaut, die für Stimmung sorgen und diese auch äußerst gut halten!

Wandert man an den Saiten entlang, findet man auf halbem Weg zum TOM-Style (Tune-O-Matic) Steg mit Aluminum Stop Tail Piece zwei P90 Pickups. Genau genommen wurden hier LC Vintage P90 Soapbar-Singlecoils mit cremefarbenem Cover. Diese produzieren einen warmen, reichen und vollen Sound und sind mit je einem Volume- und je einem Tone-Poti mit Brown-Top-Hats in Lautstärke und Höhenanteil regelbar und lassen sich standardmäßig via 3-Wege-Toggle-Schalter einzeln oder gemeinsam anwählen. In der Mittelposition sind die Pickups in ihrer Lautstärke aufeinander angepasst, um einen ausgewogenen Sound zu generieren.

Das Instrument ist in mehreren Ausführungen und Farben erhältlich. So hat man die Qual der Wahl zwischen „Tobacco Sunburst“, „Gold Top“, „Black“, „White“ und „Transparent Blue Burst“. Auch bei der Pickup-Ausstattung gibt es neben den P90 auch noch die Variante mit zwei Alnico 5 Humbucker mit Chromabdeckung.

PRAXISTEST 1: HANDLING – Larry Carlton L7V TS, E-Gitarre

Die Gitarre liegt super in der Hand. Der Hals schmiegt sich traumhaft an die Hand und man gleitet mühelos auf und ab. Der Korpus hat ein gewisses Gewicht (für eine LP-Style-Gitarre aber recht leicht). Das Instrument ist nahezu perfekt ausbalanciert (hier können sich auch Hersteller teurerer Serien mal etwas von abschauen) und bleibt einfach gerade auf dem Oberschenkel liegen bzw. gerade am Gurt hängen. Super! Der Cutaway bietet genug Platz, um auch in höchsten Lagen recht komfortabel spielen zu können. Lediglich bei den tiefen Saiten der höchsten Lagen muss man etwas kämpfen. Die Potis sind alle in angenehmer Position montiert, um nicht zu weit entfernt zu sein, um während des Spielens nicht mehr damit arbeiten zu können, stören aber auch nicht die Anschlagshand bei ihrer Arbeit.

Leider kam das Instrument in keinem besonders guten Setup. Der Hals war zwar sehr sauber eingestellt, allerdings war die Saitenlage viel zu hoch. Nun Saiten gewechselt und Steg tiefer gesetzt, alle Probleme beseitigt. Nun ist sie ein kleines Träumchen. Wow, man kommt echt sehr flach runter mit den Drahtseilen, da schnarrt nichts und Sustain ist da, bin für ein Instrument dieser Preisklasse und darüberhinaus echt beeindruckt.

Was einem das Leben erleichtert, sind die Locking-Mechaniken auf der Kopfplatte. Der Saitenwechsel geht wie im Flug. Schönes Feature, auch in einem recht günstigen Instrument. Coole Sache.

Schauen wir mal, wie sie klingt.

PRAXISTEST 2: SOUNDS – Larry Carlton L7V TS, E-Gitarre

Die Gitarre kommt super stimmstabil daher. Klar, ohne Tremolosystem ist das deutlich einfacher zu realisieren, aber dennoch äußerst angenehm, dass es so ist (da erlebt man im gleichen Preissegment bei anderen Herstellern manchmal andere nicht so schöne Überraschungen in vielerlei Hinsicht).

Aber jetzt los, Kabel raus und an den Amp/Interface angeschlossen. Los geht’s …

CLEAN SOUNDS

Bei cleanen Sounds ist das Instrument sehr klar, warm und direkt. Vor allem der Hals-P90 liefert hier ein traumhaftes Klangbild. Schaltet man in die Mitte, erklingen perlende Höhen, die aber nicht nervig werden. Gleiches gilt für die Brückenposition. Sehr schön.

MIDGAIN-SOUNDS

Schaltet mit etwas Verzerrung im Signalweg an, so entfesselt das Instrument eine andere Facette. Auch hier bleibt die Klarheit erhalten, ohne „modern“ klinisch zu werden. Die P90 machen halt einen eigenen Sound. Schön, so was auf einer LP zu haben!

HIGHGAIN-SOUNDS

Im Highgain-Bereich erwartet man ja eigentlich Humbucker in einer LP-Gitarre. Nun, selbst hier machen die P90 bzw. die ganze Sire Larry Carlton L7V TS immer noch ein sehr gutes Bild. Listen to those Leadsounds feat. the Soldano SLO-100 Plugin by NeuralDSP.

Sehr singend und klar. Nicht zu spitz, aber mit genug Topend, um klar verständlich zu bleiben. Unten rum matscht es nicht, sondern klare Basse sind zu hören. Yeah, das fetzt. Ich liebe es. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinungen/Erfahrungen mit P90 sind! Ihr solltet diese Klampfe auf jeden Fall mal auschecken …

Alle zu hörenden Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette angefertigt:

Sire Larry Carlton L7V TS -> Universal Audio Apollo Twin X Interface -> NeuralDSP Plugins (Soldano SLO – 100 & Tone King Imperial MKII) -> Steinberg Cubase 12 PRO

Es kamen keine EQs, Kompressoren und andere Plug-ins in der Nachbearbeitung zum Einsatz.