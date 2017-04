Test: SPL PQ, Mastering Equalizer

Es ist doch immer wieder schön, wenn zwei diametrale Welten mit Anlauf aufeinander prallen und ihre beliebten Grabenkämpfe austragen. Ein seit nunmehr Dekaden geführter Krieg spielt sich zumeist in unseren geliebten Tonstudios ab, losgelöst von der Größe, dem Professionalitätslevel und der Ausstattung. Die Rede ist von intern gegen extern, Hardware gegen Software oder besser gesagt, Outgear gegen Plug-in. Es ist mühselig, die immer wieder bemühten Argumente wie Preis, Klang, Habitus und das „ohnehin völlig verdummte Ohr des Konsumenten“ ins Feld zu führen, was wir hiermit auch nicht machen werden. Allerdings würde ein aktueller Zwischenbericht in Sachen Spielstand das Einwechseln eines neuen Spielers auf Seiten der Outgear-Mannschaft vermelden, der durch massives Auftreten und einer sehr hohen Ablösesumme auf sich aufmerksam macht. Die Rede ist vom neuen Schlachtschiff des deutschen 19 Zoll Aushängeschildes SPL, die mit ihrem SPL PQ einen beachtenswerten Koloss auf das Spielfeld schicken. Ring frei für einen Entzerrer der ganz besonderen Art und Weise.

Konstruktion

Der SPL PQ schlägt als Mastering-Stereo-Equalizer in eine Kerbe, die heutzutage zumeist komplett digital innerhalb der DAW abgewickelt wird. Neben Kompressoren und Limitern finden sich auch alle Arten von EQs in der Signalkette, an deren Ende das finale Stereofile steht. Nur noch selten wird die Summe vor dem finalen Mix nochmals gewandelt und über entsprechendes Outgear geschickt und wenn ja, bleibt dies meist den wirtschaftlich besser gestellten Studios vorbehalten. Eine hochwertige Wandlung mit entsprechender Verwaltung setzt eine maximale Qualität im Signalfluss voraus, damit sich die Umleitung des Signals klanglich auch rechnet und nicht womöglich noch die Qualität des Endproduktes mindert. Um dies sicherzustellen, muss das verwendete Produkt schon einiges an Features besitzen, die die Plug-in Armada nicht bieten kann. Da sind wir aber mal gespannt, ob es sich lohnt, knapp fünfeinhalb Riesen für den Platzhirsch auf den Tisch zu legen.

In Sachen Abmessungen und Gewicht schlägt der SPL PQ in die gleiche Kerbe wie der unlängst veröffentlichte SPL Iron Kompressor. 4 HE und ein Gewicht von über 15 kg lassen das mühsam aus der Verpackung geschälte Produkt umgehend ins Rack wandern, auf dass es dort nie mehr weg bewegt wird. Die Verarbeitung ist wie immer im Hause SPL perfekt, die Ausführung massiv bis in die letzten Ecken. Erhältlich ist der Bolide in den Farben Schwarz und Rot.