Test: Strymon Sunset Dual Overdrive, Verzerrerpedal

Von den sonnigen Küsten Kaliforniens direkt zu uns ins Testlabor gespült, dürfen wir uns heute auf eine echte Leckerei aus dem Hause Strymon freuen. Die Mädels und Jungs von Damage Control Engeneering bauen unter diesem Namen seit etwa neun Jahren feinste Boutiquepedale für Gitarristen und Tastenmusiker und haben es in der kurzen Zeit, man rechnet im Gitarrenbusiness ja meist in eher geologischen Zeiträumen, schon zu einer gewissen Bekanntheit und einem generell sehr guten Image gebracht. Wen wundert es, handelt es sich doch um in den USA von Hand gebaute kleine Meisterwerke, designt und gelötet von Leuten, die ihre Augen und Ohren direkt bei den Künstlern haben. So dürfen wir uns also überraschen lassen, was das Strymon Sunset Dual Overdrive alles zu bieten hat.

Facts & Features

Wie es sich für ein Oberklassenpedal gehört, ist das Gehäuse des Strymon Sunset Dual Overdrive komplett aus Aluminium gefertigt und die Oberfläche in einem sehr knalligen, aber hochwertig wirkendem Rot anodisiert, was im Gegensatz zur Lackierung die Struktur des Metalls noch sichtbar lässt. Der Name des Pedals sowie der Marke stehen prominent im unteren Mittelfeld der Oberseite und werden von zwei Fußschaltern flankiert. Wie der Name schon vermuten lässt, stecken im Strymon Sunset nämlich gleich zwei Overdrive-Pedale und da benötigt es zumindest auch zwei Schalter.

Die Bedienelemente des Strymon Sunset Dual Overdrive

Auf der oberen Seite befinden sich zwei identische Sets von jeweils drei Potis für die Steuerung der Effektparameter. Neben den obligatorischen Level- und Drive-Schaltern befindet sich hier noch jeweils ein Tone-Regler für die Klangeinfärbung und Frequenzkontrolle. Mittig oben wurden noch zwei Kippschalter angebracht, mit denen man zwischen „Ge“, „Texas“ und „Treble“ oder auch zwischen „2 Stage“ „Hard“ und „JFET“ wählen kann. Was die kleine Schalter genau machen, wollen wir im Verlauf des Tests noch näher erkunden, aber die Aufschriften sind schon mal vielversprechend. Über den Fußschaltern befinden sich noch zwei LEDs, um die Aktivität der beiden Overdrive-Pedale anzuzeigen. Zu guter Letzt sind auf der Rückseite des Gerätes noch zwei Schiebeschalter mit der Bezeichnung Bright und A+B untergebracht.

Die Anschlüsse des des Strymon Sunset Dual Overdrive

Im selben Bereich sind auch sämtliche Anschlüsse des Sunset Dual Overdrive untergebracht. Zur Stromversorgung dient ein altbekannter 9-Volt-Gleichstromanschluss mit dem Minuspol in der Mitte. Das passende Netzteil wird natürlich mitgeliefert. Soweit nichts Neues. Auch über eine Eingangsbuchse im Klinkenformat und eine dazugehörige Ausgangsbuchse verfügt das Sunset natürlich. Etwas ungewöhnlicher wird es dann bei dem Expressionpedal-Anschluss, der zusätzlich auf der Rückseite verbaut ist und den man bei nicht gerade vielen Overdrive Pedalen findet. Des Weiteren ist ein weiterer Anschluss mit der Beschriftung FAV zu sehen, der zum Anschluss eines Miniswitch dient und mit dem man zwei verschiedene Presets des Sunset per Fußtritt abrufen kann.