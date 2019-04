Test: V3 Sound Grand Piano XXL, Soundexpander Modul

Wie gut ist das neue Soundmodul für Pianisten

Es passiert nicht allzu oft, dass wir ein Soundexpander-Modul zum Test bekommen. Wieso? Ganz einfach, es gibt kaum noch welche. Waren die Expander-Module früher noch schwer angesagt, hat sich in den letzten Jahr(zehnt)en alles in den Computer verschoben. Und seitdem Laptops leistungsstark genug sind, um zig Librarys sowie deren Samples abzufeuern, haben es die Software-Instrumente auch auf die Bühne geschafft. Doch einige wenige Hersteller halten weiterhin an den Expander-Modulen fest. So auch V3 Sound aus Österreich, deren Grand Piano XXL Modul wir uns in Studio geholt haben. Für wen es sich eignet, was es kann und wie es klingt, erfahrt ihr im folgenden Test.

V3 Sound Grand Piano XXL – Erster Eindruck

Eins gleich vorweg: Das Modul ist deutlich kleiner, als man es anhand der offiziellen Pressebilder vermuten kann. Das Modul ist dreieckig aufgebaut, jede Kantenlänge ist rund 15 cm lang, die Höhe beträgt 4 cm. Das Gehäuse des Grand Piano XXL Moduls besteht aus Kunststoff und bringt überaus leichte 210 g auf die Waage, wiegt also etwas mehr als zwei Tafeln Schokolade. Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt sind, die Außenkanten sind allesamt abgerundet und alles ist passgenau gefertigt.

Von den drei Seiten des Moduls sind zwei mit Elementen/Anschlüssen belegt. Sozusagen auf der Vorderseite zieren zwei Potis das Modul. Diese sind in zwei Aussparungen eingelassen. Unbeabsichtigtes Verstellen ist damit ausgeschlossen, allerdings kommt man hierdurch auch nur schwer an die Potis ran.

Auf der rechts davon liegenden Seite befinden sich die Anschlüsse des Moduls. Hierzu gehören ein MIDI-Pärchen (IN, THRU), ein Stereopärchen Klinkenbuchsen (Left/Mono, Right), ein 3,5 mm Klinke-Kopfhöreranschluss, der Anschluss für ein Sustain-Pedal, USB-Port, Netzteilanschluss und Power-On/Off. Aufgrund des geringen Gewichts des Moduls sollte man darauf achten, dass das Modul nicht zur Seite abhaut, sobald man alle Kabel angeschlossen hat. Etwas Zug an einem der Kabel reicht, um das Modul „auf Reisen“ zu schicken.

Dies scheinen wohl auch einige Kunden beanstandet zu haben, denn im Karton des Moduls findet man einen extra Zettel mit Informationen zum Anbringen von zwei rechteckigen Klebepads. Diese funktionieren wie ein Klettverschluss, so dass man das Modul an einen festen Platz „kleben“ kann. Alternativ liegen kleine Gummifüße dabei, die man auf der Unterseite des Gehäuses anbringen kann.

Zum Lieferumfang des Soundmoduls gehören das zum Betrieb notwendige externe Netzteil, ein deutsch- und ein englischsprachiges Handbuch sowie die erwähnten Gummifüße/Klettverschluss-Pads.

V3 Sound – Produkte

Bevor wir zur Bedienung und zum Klang des Grand Piano XXL Moduls kommen, hier zunächst ein paar Informationen zu den Produkten von V3 Sound. V3 Sound bietet diverse Soundmodule an. Optisch sind sie nahezu identisch, lassen sich nur anhand des aufgedruckten Logos unterscheiden. Die Logos weisen jeweils einen anderen Farbton auf. Neben dem hier getesteten Grand Piano XXL Modul bietet V3 Sound u. a. die Yammex und Kommex Module als Sound-Erweiterungen für Yamaha bzw. Korg Entertainer-Keyboards, die General-MIDI-Spezialisten Sonority und Sonority XL sowie Master XL und Rommex für Akkordeon-Spieler an. Einzig das V3 Desktop XL4000 fällt etwas aus dem Rahmen, dieses ist als Desktop-Gerät samt Display konzipiert.

V3 Sound hat es sich also zur Aufgabe gemacht, die klassischen Keyboarder, Akkordeonisten und Pianisten mit neuen Sounds zu versorgen. So bieten sich die Module entweder als Erweiterung eines bestehenden Geräts oder aber als Ersatz an. Wer ein in die Jahre gekommenes Digitalpiano im Keller stehen hat, kann es mit den V3 Sound-Modulen klanglich aufwerten.

Grand Piano XXL – Bedienung und Klang des Soundmoduls

Das V3 Sound Grand Piano XXL Modul verfügt über 4 GB Flash-Memory und bietet eine maximale Polyphonie von 256 Stimmen. 16 MIDI-Kanäle können separat angesteuert werden, es lässt sich entsprechend auch multitimbral nutzen. Die wenigen Bedienelemente sind schnell erklärt: Das von vorne gesehen linke Poti ist für die Gesamtlautstärke des Expandermoduls zuständig, das rechte Poti für den Reverb-Anteil. Zwischen den beiden Potis befinden sich zwei Status-LEDs, die den aktiven Zustand bzw. eingehende MIDI-Daten anzeigen.

Ab Werk gibt das Modul alle Sounds parallel auf dem Main-Output und dem Kopfhörerausgang aus. Auf Wunsch lässt sich der 3,5 mm Klinkenanschluss auch zum AUX OUT umzufunktionieren. Hierfür müssen im Inneren vier DIP-Schalter passend eingestellt werden. Klingt etwas nach 90er Jahre PC-Mainboard-Einstellungen, da man das aber in der Regel nur selten vornehmen muss, geht das in Ordnung.

Die Sounds des Moduls lassen sich nur über MIDI-Programm-Change-Befehle aufrufen. Meiner Meinung nach ist solch eine Bedienung als Zusatz okay, beispielsweise wenn man das Modul in einem größeren Setup einsetzt und mehrere MIDI-Geräte gleichzeitig umschalten möchte. Für den Hausgebrauch in Verbindung mit einem Computer, Digitalpiano oder Keyboard sehe ich das aber als nicht mehr zeitgemäß an.

V3 Sound betitelt sein Modul mit „Grand Piano XXL“, effektiv ist es aber deutlich mehr. 55 Sounds entfallen auf die Bereich A- und E-Piano, danach folgen etliche weitere Sounds aus dem Entertainer-Bereich, so u. a. Orgeln, Streicher, Gitarren, Bässe, Synthesizer und Drum-Kits. Insgesamt 680 Programme bietet das Modul. Der Soundexpander ist Halbpedal-fähig und bietet sehr gute klangliche Zusätze wie Saiten- und Sympathetic-Resonanz, Note-Off-Samples oder Pedalgeräusche.

Entsprechend hochwertig sind die Flügelsounds, die laut Hersteller auf einem Imperial 290 und einem Model D beruhen. Erstaunlich viele Dynamikstufen hat V3 Sound seinem Modul spendiert. Dies führt zu einem sehr lebendigen Klang. Insgesamt sind die Flügelsounds sehr ausgewogen und lassen sich über alle Dynamikstufen, vom Pianissimo bis in Fortissimo, gut spielen. Klanglich unterscheiden sich die beiden Hauptflügel Vienna und Hamburg teils sehr, was ein großes Einsatzgebiet ermöglicht. Insgesamt 11 reine Flügel-Sounds enthält das Modul, die Programme 12 bis 21 sind Layer in Kombination mit E-Pianos, Streichern oder Pads. Vor allem die Presets mit Hammer-Off- und Pedal-Noise-Zusätzen sind extrem gelungen. Welcher Sound welche Klangbestandteile aufweist, kann man im Handbuch des Moduls nachlesen.

Auch die E-Pianos des Grand Piano XXL Moduls sind sehr gelungen. Auch hier gibt es von Rhodes, Wurlitzer oder FM-Pianos eine große Bandbreite. Dass der Hersteller des Fokus auf Pianos gesetzt hat, hört man auch klanglich, denn die danach folgenden Sounds des Moduls fallen qualitativ etwas ab und sollten als Zugabe, aber nicht als primärer Kaufgrund angesehen werden.

Wie eingangs erwähnt, verfügt das Soundmodul über einen Drehregler, der den Reverb-Anteil stufenlos hinzumischt. Genaue Angaben zur Art des Halls macht der Hersteller nicht, er lässt sich in seinen Eigenarten auch nicht verändern. Der Hall klingt durchaus ordentlich, für den Live-Betrieb absolut zufriedenstellend. Abgesehen davon, dass man via MIDI den Chorus-Anteil beimischen kann, verfügt das XXL-Modul über keine weiteren Effekte.

Für wen eignet sich das Soundmodul?

Die Soundqualität ist gut bis sehr gut und ist im Hinblick auf den Live-Einsatz mehr als zufriedenstellend. Man sollte jedoch bedenken, dass das Modul nur einen Reverb-Effekt bietet und entsprechend intern nicht weiter mit Effekten angereichert werden kann. Da bieten Einsteiger Entertainer-Keyboards schon deutlich mehr, wenn auch nicht die Piano-Klangqualität des V3s. Dazu ist das Modul zu 100 % plug’n’play, anschließen, verkabeln und los geht es.

Als Erweiterung für das private Wohnzimmer, sei es in Kombination mit einem Digitalpiano oder als Ersatz für ein älteres Piano-Modell, kann das Grand Piano XXL Modul ebenfalls gute Dienste leisten. Hier würde mich nur die auf MIDI-Programm-Change-Befehl beschränkte Anwahl der Sounds stören. Der Digitalpiano Spieler von heute steuert sein Roland oder Yamaha Piano mit einer App, nicht mit MIDI-Befehlen.

Im Studio sehe ich für das XXL-Modul wenig Einsatzgebiet. Speicherintensive Software-Instrumente werden oftmals noch mehr Dynamikabstufungen als das Modul von V3 Sound bieten, dazu lassen sich diese innerhalb der DAW deutlich schnelle und intuitiver einsetzen.