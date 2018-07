Test: WMD Fracture, TRSHMSTR, Eurorack-Module

No Gain, No Pain

Es ist gar nicht so einfach, sein kleines Eurorack musikalisch und formvollendet zu füllen. Heute dreht sich alles um die Abteilung Percussion und kontrollierte Verzerrung, genauer genommen geht es um die Module WMD Fracture und WMD TRSHMSTR.

WMD FRACTURE

Fracture bezeichnet im Hause WMD ein Percussion-Modul, im klassischen Sinne von klassischen HipHop-Samples, Drum-Maschinen und Publikumsapplaus inspiriert. Dieses Modul umfasst einen Multipartikel-Percussion-Synthesizer, der mit den klassischen Konzepten und granularer Synthese daher kommt. WMD FRACTURE benutzt hierzu Impulse von Claps, Schnippen, Ping-Pong-Bällen, das Öffnen einer Bierdose und vieles mehr. Anschließend gibt das Modul diese Samples in einer pseudo-zufälligen Reihenfolge wieder, um einzigartige Schläge zu erzeugen. Mit Density, Decay und Tail werden die Parameter bezeichnet, mit denen wir die Tightness der Claqueure einstellen können.

Wie funktioniert WMD FRACTURE?

Nun, im einfachsten Falle legen wir an TRIG und TICK einen Gate-Impuls an. Als Zuspieler und auch Quelle dient uns das System-1m, getrieben von einem SQ1 und dem Analoge Solutions Oberkorn.

Hier werden sowohl die Impulse vom als auch der Sync-Impuls einer Monotribe oder eines EHX Clockworks sauber erkannt und verarbeitet. Audio ziehen wir an OUT L und OUT R ab. Und schon klatscht es los. Mit Surface legen wir die Oberfläche, die die Klatschantwort ausgibt, ein. Während Spread die Spreizung einer Klatschsequenz festlegt, hier wird von Single Claps bis zu Rascheln und Multiclaps viel geboten. Hervorragend für den Rainmaker oder Wetterfroschschnarr. Freq regelt die Frequenz, DECAY legt das Ausklingen und in Verbindung mit den Schaltern Tail und Punch das Einschwingen fest. Somit kann ich einen Snare-Schlag oder eben auch einen perkussiven Schauer erzeugen. Density legt die Dichte fest und Reverb gibt den Raum vor. Genau passend für die Snare oder Claps erhalten wir dann die Gated-Snare ebenso wie ein tiefes Boom.

Auch hier können wir wieder ein buntes Kabelbäumchen mit diversen Kontrollspannungen anlegen.

SPREAD, REVERB und DENSITY bieten sich als Expression CV an

SURFACE, DECAY kommen aus dem LFO

DECAY kommt als Envelope-CV

PITCH aus einem Oszillator oder LFO

TRIG und TICK aus einem Clock-Divider oder anderem rhythmischen Impulsgeber

Dabei ist WMD FRACTURE sicherlich mit Clap und Snare unterfordert. Hier gilt es, das Potential aus dem Modul zu holen. Genauer genommen, um das Maximum aus 3 Filtern und 3 Hüllkurven zu holen. Insbesondere muss man mit TICK und TRIG spielen, um aus diesem Modul den Groove zu kitzeln.