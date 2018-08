Test: Yamaha Stagepas 400 BT, Kompakt-PA

Viel PA für wenig Geld

Langlebig

Seit einer gefühlten Ewigkeit gibt es sie, die kompakten Kunststofflautsprecher von Yamaha mit integriertem Mischpult. Yamaha, ebenfalls kein Neuling im Bereich des „Public Address“ Business, hat die Stagepas-Serie kontinuierlich weiterentwickelt. So ist es kein Wunder, dass diese sich ungebrochener Beliebtheit bei Entertainern und kleinen Bands erfreut. So manche Schule, Kirchengemeinde oder junge Band hat diese leichte und kleine PA im Einsatz und es gibt unzählige Proberäume, in denen die PA für das Monitoring beim Proben genutzt wird. Der neueste Zugang hört auf den Namen Yamaha Stagepas 400 BT.

Yamaha Stagepas 400 BT – einfach, genial

Der Zusatz BT verrät es schon: Die Yamaha Stagepas 400 BT ist mit einem Bluetooth-Empfänger ausgestattet. Dies entspricht dem aktuellen Trend bei Aktivlautsprechern und gestattet auch ohne Adapterkabel den schnellen Anschluss eines Smartphones, Laptops oder Tablets als Zuspieler. Das ist auch schon der größte Unterschied zum Vorgänger Stagepas 400i oder Stagepas 600i, die noch einen USB-Anschluss für den Zugang von iPod/iPhone besaß. Das war zugleich auch der größte Nachteil, denn Anwender mit anderen Betriebssystemen mussten leider draußen bleiben. Derlei Beschränkungen gibt es mit Bluetooth natürlich nicht und somit dürfen sich nun auch Android oder Windows Nutzer über den uneingeschränkten drahtlosen Zugang zur Stagepas 400 BT freuen.

Das Yamaha Stagepas-Konzept ist so einfach wie genial: Zwei passive und durch Kunststoffgehäuse angenehm leichte Lautsprecher werden mit einem kleinen Power-Mischer kombiniert. Für den Transport wird dieser in den einen Lautsprecher eingeklinkt, die Verbindungskabel in ein Transportfach im zweiten Lautsprecher verstaut. Jetzt noch zwei Hochständer und die Instrumente und alles passt in das kleinste Auto. Damit auch wirklich jeder mit dem Mischpult der Yamaha Stagepas 400 BT zurecht kommt, sind in dieses einige pfiffige Features Marke „One Touch“ integriert. So freuen sich auch Einsteiger über einen tollen Sound und konzentrieren sich ganz auf die Performance statt auf die Tontechnik. Besitzer der bekannten Yamaha MG-Mischpultserie finden sich sofort zurecht, denn diese verfolgen ein ähnliches Bedienkonzept.

Da ein Mischpult schließlich auch irgendwo aufgebaut werden muss, bietet Yamaha einen Adapter für ein Mikrofonstativ an, der auf die Bezeichnung Yamaha BMS10A hört. Zwar kann die Mischpulteinheit der Yamaha Stagepas 400 BT auch während des Betriebs im Lautsprecher verbleiben, für die meisten Anwendungsfälle wird man jedoch eher eine gesonderte Aufstellung bevorzugen, um bei Anpassungen nicht hinter der den Lautsprecher treten zu müssen. Außerdem ist das Mischpult beim Betrieb im Lautsprecher um 90° gedreht. Das gibt einen steifen Nacken.

Facts und Features

Acht Mischpultkanäle, davon vier Monokanäle (Line/Mic umschaltbar, Kanal 4 mit HiZ-Schalter), zwei Stereokanäle mit Monoschalter (5-6 mit Klinke/Cinch, 7-8 mit Klinke, Bluetooth und Miniklinke), 2-Band-Klangregelung (Hi 8 kHz, Low 100 Hz). Phantomspeisung von 30 Volt (üblich sind eigentlich 48 Volt) für die Kanäle 1 und 2, digitales SPX-Effektgerät mit vier Programmen und einem einstellbaren Parameter, Feedback-Unterdrücker, One-Knob-Master-EQ, 400 Watt Endstufenleistung in Class-D-Technik und natürlich Bluetooth – so lesen sich die technischen Daten des Power-Mischers.

Die Lautsprecher der Yamaha Stagepas 400 BT sind mit einem 8 Zoll Woofer und einem 1 Zoll Schwingspulen-Kompressionstreiber bestückt. Der Frequenzgang wird mit 55 Hz bis 20 kHz angegeben. Die Abstrahlung liegt auf einem Stativ montiert bei 90° x 60° (H x V), als Monitor auf dem Boden liegend 50°. Alles in allem erreicht der Lautsprecher laut Hersteller in 1 m Abstand 125 dB SPL.

Für den Transport gibt es einen Handgriff auf der Oberseite der Lautsprecher, die mit einem Leergewicht von 7,7 kg angenehm leicht zu tragen sind. Das Gesamtgewicht beider Lautsprecher plus Power-Mischer liegt bei immer noch geringen 18,3 kg.

Zum weiteren Zubehör gehören das Stromkabel mit 2 m Länge und zwei Lautsprecherkabel von jeweils 6 m Länge. Die Lautsprecherkabel sind an beiden Enden mit Klinkensteckern versehen. Leider ist das ein Relikt aus den Anfangstagen der Stagepas-Serie. Während sich überall Speakon als Standardanschluss für Lautsprecher durchgesetzt hat, bleibt Yamaha weiterhin dem Klinkenstecker treu. Dabei wäre am Gehäuse der Lautsprecher und des Power-Mischers durchaus genügend Platz für die Speakon-Buchsen gewesen. So bleibt dies wohl der immerwährende Kritikpunkt an allen Stagepas-Systemen. Yamaha widerspricht hier auch gleich seinem eigenen Konzept, das sich an Einsteiger richtet. Wie schnell verwechselt dieser ein Instrumentenkabel mit einem Lautsprecherkabel? Hinzu kommt, dass die mitgelieferten Lautsprecherkabel mit 6 m Länge extrem kurz geraten sind. Hier sollte sofort für längeren und auch qualitativ besseren Ersatz gesorgt werden.

Noch eine Anmerkung zum Kabelfach des zweiten Lautsprechers: Da es prinzipiell möglich ist, nur mit einem Lautsprecher zu arbeiten, sollte in diesem Fall das Lautsprecherkabel nicht im Kabelfach des zuhause verbliebenen Lautsprechers vergessen werden! Eine direkte Verbindung des eingeklinkten Mischpults zum „Host“ gibt es nämlich nicht. Es muss in jedem Fall ein Lautsprecherkabel mitgenommen werden. Hier liegt der größte Unterschied zu den Aktivboxen mit integriertem Mischpult anderer Hersteller.