Thomann Synth-Reactor 2019 – Synthesizer-Event

Premiere: Synth-Event für Blogger

Es regnet. Zweieinhalb Stunden tanzen die Scheibenwischerblätter meines Wagens vor meinen Augen. Endlich erreiche ich gegen 10 Uhr das Gelände der THOMANN-Zentrale in Burgebrach bei Bamberg. Wo früher mal ein einsames, kleines Dörfchen stand, erstreckt sich nun das Musikerparadies, so weit das Auge reicht. Und mittendrin ein Indianerzelt, in dem laut Beschreibung das erste Synth-Reactor-Event von THOMANN stattfindet.

Versprochen waren alle großen Synthesizer-Neuheiten und dazu eine spannende Auswahl an Vintage-Klassikern. Dazu Freigetränke und Essen, nette Nerds wie du und ich und jede Menge Zeit, um die einzelnen Units zu testen.

Und was THOMANN verspricht, hält THOMANN in der Regel auch.

Kaum betrat ich das Zelt, war das schlechte Wetter und die durchnässte Kleidung vergessen. Synthesizer und viele bekannte Gesichter, so weit das Auge reichte. Mal sehen, ob ich alle Marken aus dem Gedächtnis auf die Reihe bekomme, die es sich nicht nehmen hatten lassen, 4 Tage lang live vor Ort zu sein:

Arturia, Clavia, Waldorf, Behringer, Korg, Yamaha, Jomox, Doepfer, Novation, Roland und ganz hinten im Zelt schließlich auch Moog.

Zwischen all den neuen und durchwegs bekannten Exponaten (Neuheiten wurden also keine vorgestellt) standen vereinzelt ein Dutzend bekannter Klassiker wie PPG Wave, SCI Prophet-5 oder OSC OSCar.

Zunächst erschien es so, als sei Synth-Reactor ein „who is who“ der der deutschen Synthesizer-Vertriebs- und Presse-Szene, doch dann tauchten immer mehr unbekannte Gesichter auf, die zumindest ich nicht zuordnen konnte: Blogger!

Ich gebe zu, den einen oder anderen wie Cuckoo oder Synth-Anatomy kannte ich, aber das Gros der YouTuber war mir dann doch ziemlich fremd oder suchte ich vergeblich (hey Marko, wo warst du denn ;-) ?)

An dieser Stelle habe ich mir dann auch erlaubt, das Mikro an Tom von Synth-Anatomy zu übergeben, der uns in dem folgenden Video-Beitrag einige der Blogger persönlich vorstellt.

Die Idee hinter diesem Event

Synth-Reactor war zum einen als Forum für Synth-Blogger gedacht, die hier ungestört der Kontakt zur Industrie aufnehmen können, zum anderen hat THOMANN im Hauptgebäude aber auch mehrere gut ausgestattete Kamera-Studioräume zur Verfügung gestellt, in denen die Blogger ungestört ihren Lieblings-Synthesizer ausprobieren und vorstellen konnten. Egal ob nun neu oder vintage – und das vier Tage lang.

Andere Branchen, wie z.B. die Kosmetik-Industrie, betreiben dergleichen Events inzwischen mit einem gigantischen Aufwand. Dort steht im Mittelpunkt der Events aber vor allem die Vermarktung der jeweiligen YouTube-Größen. Agenturen kaufen und verkaufen dort Stars und Sternchen der Szene und feilschen um Höchstgagen mit potentiellen Kunden und Konzernen.

Hiervon sind wir in der Synth-Szene zum Glück noch meilenweit entfernt. Hier begegnen sich Industrie, Presse und Blogger noch auf Augenhöhe. Der Nerd-Talk um Filter und Sound, um Features und Plagiate übertüncht geschickt die vagen wirtschaftlichen Interessen, die kaum wahrnehmbar sind. Hier scheint die Welt noch in Ordnung.

Und so fahre ich schließlich auch ganz beseelt am Nachmittag wieder nach Hause, während die tanzenden Scheibenwischer vor meinen müden Augen einen interessanten Rhythmus anstimmen, zudem ich gerne einen Sequenzer synchronisieren würde.