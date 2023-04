Toontrack EZkeys 2, Piano-Player Plug-in

Alles neu: Flügel, MIDI-Library, Bandmate

Am 16. Mai 2023 wird Toontrack EZkeys 2 veröffentlicht. Das Plug-in, mit dem sich unkompliziert Klavierbegleitungen erstellen lassen, wurde grundlegend überarbeitet.

EZkeys 2 ist wie sein Vorgänger ein Piano Player, der in erster Linie als Unterstützung beim Songwriting konzipiert ist. Neben einer Sample-basierten Tonerzeugung mit einem Flügel, die per Expansion auch um andere Tasteninstrumente erweitert werden kann, gibt es auch eine umfangreiche und ebenfalls erweiterbare Library an MIDI-Files für die unterschiedlichsten Musikstile. Aber natürlich kann das Plug-in auch als „normales“ Instrument sowie als Generator für MIDI-Patterns für andere Plug-ins genutzt werden.

In EZkeys 2 wurde einige neue Funktionen implementiert, um den Prozess des Songwritings noch besser zu unterstützen. Mit den Funktionen von Bandmate können Audio-Files, die zum Beispiel als Idee vorab mit anderen Musikern aufgenommen wurden, importiert werden. EZkeys 2 analysiert das File und macht Vorschläge für eine passende Klavierbegleitung. Ähnlich arbeitet das Plug-in mit importierten MIDI-Dateien. Außerdem können über die Tap2Find-Funktion passende Patterns auf Grundlage von Rhythmus und Noten vorgeschlagen werden.

Über die Suggest Chord-Funktion wird anhand von Style-, Timing- und Mood-Kategorien eine intelligente Chord Progression für unterschiedliche Musikstile angeboten. Ebenso können mit der Songwriting Scale-Funktion schnell und einfach Strukturen erstellt werden.

Darüber hinaus ist eine große Library (ca. 1.350 Patterns) an neu erstellten MIDI-Files für alle gängigen Musikstile vorhanden. Die MIDI-Files können in einem internen Grid Editor angepasst, editiert und neu arrangiert werden. Übrigens lässt sich das GUI jetzt frei in der Größe anpassen.

EZkeys 2 verfügt jetzt über eine eigene Core Sound Library mit einem Fazioli F212 Grand Piano, das mehrfach mikrofoniert sowie mit zusätzlichen Ambient- und Room- Mics aufgenommen wurde.

Zur Erweiterung lassen sich alle bislang erschienenen EKX-Expansions sowie alle MIDI-Expansions auch in der Version 2 nutzen.

Wer bis zum 16. Mai 2023 einen der bisherigen EZkeys-Titel, zum Beispiel Grand Piano oder Retro Electrics für derzeit 179,- Euro (beim Hersteller) kauft, erhält das Upgrade auf Toontrack EZkeys 2 dazu und kann die erste Version als Sound-Expansion weiter nutzen. Für User, die EZkeys bereits besitzen, gibt es ein Upgrade-Angebot von 79,- Euro.

Toontrack EZkeys 2 Systemvoraussetzungen

64 Bit Windows 7 oder höher, 4 GB RAM (empfohlen 8 GB)

MacOS 10.10 oder höher, Intel oder Apple Silicon Prozessor, 4 GB RAM (empfohlen 8 GB)

Formate: VST3, AU, AAX (für 64 Bit fähige Host-Software), Standalone-Version