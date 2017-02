Top News: MFB Tanzmaus Sample Tool, Software

Die Hybrid-Drummaschine MFB Tanzmaus kombiniert analoge Klangerzeugung mit Sample-Instrumenten. Mit der neuen Software Tanzmaus Sample Tool kann die Maschine nun auch mit eigenen Samples bestückt werden.

Da die MFB Tanzmaus kein Sampler im herkömmlichen Sinne ist, ist die gesonderte Software namens Sample Tool notwendig. Hiermit werden Samples im WAV-Format zunächst für die Tanzmaus konvertiert, bevor sie via MIDI-Dump an die Drummaschine gesendet werden können. MIDI-Dump ist zwar nicht sehr schnell, aber bei kurzen Drumsounds ist die Übertragungsdauer noch vertretbar.

Der Sample-Speicher der Tanzmaus hat eine vorgegebene feste Struktur. Es gibt zwei Bänke mit je 16 Slots für Samples. Vier Slots haben eine Länge von 0,5 Sekunden, zwölf Slots eine Länge von 1 Sekunde und die letzten vier Slots von zwei Sekunden. Wenn man ein Sample laden will, das länger als der anvisierte Slot ist, wird dieses automatisch von der Sample Tool Software geschnitten. Mit dem Transfer wird das vorhandene Sample in dem adressierten Slot überschrieben. Deshalb beinhaltet das Download-Paket zur Sample Tool Software auch die Original-Samples der Tanzmaus, um den ursprünglichen Zustand wiederherstellen zu können.

Um die Tanzmaus Sample Tool Software, die für Windows (ab WinXP) und OSX (ab 10.7) verfügbar ist, nutzen zu können, muss ein Update des Betriebssystems der Tanzmaus auf die Version 1.6 durchgeführt werden. Dafür eignen sich zum Beispiel Freeware-Programme wie Midiox für Windows oder Sysex Librarian für MacOS.

Die MFB Tanzmaus Sample Tool Software ist kostenlos und kann ab sofort zusammen mit dem neuen Betriebssystem von der Website heruntergeladen werden.