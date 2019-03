Tracktion Waveform 10: Neue Features und 62 neue Plugins

Sampler, Plugins & Co

Die Software Tracktion hat viele Jahre eine Art Underdog-Leben geführt, doch spätestens seitdem die Software den Namen Waveform trägt, ist sie deutlich bekannter und entsprechend präsent. Mit Tracktion Waveform 10 geht die DAW nun in die nächste Runde und bietet eine Vielzahl an neuen Features. Wir haben die wichtigsten Infos dazu für euch zusammengefasst.

Tracktion Waveform 10

Modifier: Sechs neue Modifier bietet Waveform 10 seinen Kunden. Basierend auf den LFO Tools der vorherigen Versionen ermöglichen diese das Manipulieren von Parametern so dass Bewegungen und „Leben“ in die Sounds kommen. Die neuen Tools umfassen LFO, Breakpoint,, Step, Envelope Follower, Random und MIDI Tracker

Action: Hierüber lassen sich viel benutzte Werkzeuge als Favoriten ablegen, wenig genutzte kann man dafür aus der Ansicht entfernen.

Plugins: Satte 62 neue Plugins haben es in Waveform 10 geschafft. Die Artisan Collection basiert auf Airwindows DSP und wird von nun an die Plugin-Welt in Tracktion erweitern. Von Sound Shaping Tools bis hin zu abgedrehten Effekten soll allerhand neues dabei sein.

Track Groups: Mehrere Tracks lassen sich ab sofort gruppieren und zusammen editieren. Lautstärke anpassen, schneiden, editieren – all das geht jetzt für gruppierte Tracks in einem Abwasch. Darüber hinaus lassen sich Tracks im neuen Track Editor Fenster ansehen und bearbeiten.

Vertical Cursor: Mit dem neuen vertikalen Cursor hat man über mehrere Spuren hinweg eine bessere Übersicht und beispielsweise die Möglichkeit Clips im Wiedergabemodus direkt zu schneiden.

Multisampler: Der Multisampler bietet die neue Funktion „Beat Replace Drum Loop“. Hiermit lässt sich der Groove und die Lautstärke eines Audio Clips auslesen und in MIDI-Daten umwandeln. Danach lässt sich auf Wunsch alles mit neuen Samples nachbauen bzw. editieren.

Autotune Access: Auf der NAMM Show wurde die neue auf das Wesentliche reduzierte Version von Autotune vorgestellt, diese wurde sogleich auch in Waveform 10 eingebunden.

Darüber hinaus hat Tracktion weitere kleine Verbesserungen implementiert. Diese betreffen u.a. das automatische Abspeichern und die Stabilität der Software.

Waveform 10 läuft unter OSX und Windows und kostet in der Basic Version 119,- US-Dollar. Vergünstigte Upgrades sind erhältlich. Darüber hinaus bietet die Firma das Standard Pack für 259,- US-Dollar (inkl. DAW Essentials Collection, zweites Loop Paket, BioTek 2) und das Extreme Pack für 499,- US-Dollar (plus MOK Waverazor, RetroMod Collection) an.

Im folgenden Video seht ihr die Highlights von Waveform 10 in Aktion: