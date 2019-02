Twisted Electrons kündigt hapiNES L Synthesizer an

Die POs kann man mit dem OP-1 nicht vergleichen. Die Bedienung ist simpel und der Sound sehr gut, der PO-12 hat out of the box immer noch die härteste Kick im Biz, zusammen mit den Push-Effekten kann man da echt was losmachen. Der Arcade klingt sehr chiptune-mäßig und hat einige neue Funktionen im Vergleich zu den Vorgängern, auch er ist einfach bedienbar. Vom Platinenlook sollte man sich nicht abhalten lassen, ich hab drei POs (Rhythm, Arcade und Office) und die können ganz schön was ab, bisher gabs keine technischen Probleme.