Twisted Electrons TherapKid, SID-inspirierter Synthesizer

SID-Sound in Lo- und Hi-Fi

Twisted Electrons TherapKid setzt voll auf den Digital-Sound, wie ihn uns der SID-Chip einst in Commodore-Games um die Ohren gehauen hat.

Twisted Electrons hat mit dem therapSid bereits einen Synthesizer im Programm, der auf der Klangerzeugung dieses speziellen Old School Computer-Chips basiert. Der Nachteil daran ist: Man muss sich dafür einen originalen SID-Chip zusätzlich besorgen.

TherapKid hingegen braucht keinen extra Chip, sondern bildet die SID-Klangerzeugung intern nach. Der Synthesizer geht sogar noch etwas weiter. Da die unterschiedlichen Generationen der SID-Chips auch unterschiedlich klangen, verbindet TherapKid die „besten“ Eigenschaften des Chip-Modells 6581, dem ein verzerrendes Filter eigen war, mit dem späteren Chip 8580, der eine deutlich stärker ausgeprägte Resonanz besaß. Das Filter im TherapKid kann als Tief-, Band- und Hochpass sowie Notch betrieben werden.

TherapKid kann monophon oder duophon gespielt werden. Jede der beiden Stimmen besitzt vier individuell stimmbare Oszillatoren, so dass damit auch einfache Akkorde und Drone-Sounds realisierbar sind, was bei originalen SID-Chip nicht möglich ist. In der monophonen Betriebsart lassen sich die beiden Stimmen gegeneinander verstimmen.

Die den Oszillatoren zugrundeliegende Wavetables arbeiten mit 8 Bit, sie werden jedoch von einem modernen 96 MHz / 32 Bit-Prozessor erzeugt und DAC-seitig mit 16 Bit ausgegeben. Diese Kombination gewährleistet viel Headroom für die Summierung der Signale sowie beim Klang des Filters auch bei komplexen Modulationen. Audiobeispiele will der Hersteller in Kürze online stellen.

Twisted Electrons TherapKid kann ab sofort vorbestellt werden, die ersten Auslieferungen erfolgen ab dem 1. Mai. Der Preis beträgt 255,- Euro (exkl. VAT).

Twisted Electrons TherapKid Features:

• Set the volume of the 8 waveforms independently

• Tune each of the 8 waveforms independently (chords, drones!)

• Sine wave for pure tones and deep sub bass*

• Muti-mode arpeggiator

• Ring modulator

• Duophonic or monophonic modes

• Hybrid 6581/8580 inspired multimode filter (Low pass, High pass, Band Pass, Notch)

• Dual therapSid style LFO with up to 48 connections that can be made a a push of a button.

• 50 Preset memory with wild random preset generator

• USB-MIDI

• Sturdy powder-coated steel case

• Hardware MIDI via included 3.5mm >Din5 cable

• USB Powered (can be battery powered with a USB battery brick)

• 185 mm x95 mm x30 mm