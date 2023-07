Zeitgeschichte: Synthesizerstudio Bonn, April 1978

Der Herr aus Düsseldorf - gerissen, listig und schlau

Eine Zeitreise zurück in die goldenen Zeiten der Synthesizer-Geschichte. Hier eine weitere Erinnerung aus meinem Leben als Gründer des weltweit ersten Fachgeschäftes für elektronische Musikinstrumente.

Und hier noch vier weitere kleine Geschichten, die ich für AMAZONA.de über die letzten Jahre verfasst habe. Ich wünsche dabei viel Spaß.

Maschinen für das Volk

Aus meinen nie erscheinenden Memoiren „Herr Matten holt Ihnen einen runter“

Klaus Schulze und der Synthanorma Sequencer

Synthesizer mit Hit-Garantie im Schlagerbereich

Der Null-O-Mat, Sampling ohne Copyright-Ärger

ANZEIGE

Und noch eine kleine Erinnerung als PDF-Dokument, die hier nicht veröffentlich wurde, aber sicherlich auch interessant und auf jeden Fall lustig ist:

Synthesizerstudio Bonn – Umzug und das Badezimmer

Synthesizerstudio Bonn, Bonn, Franzstraße

April 1978 – wir hatten eine Anzeige im FACHBLATT geschaltet: Roland System 700 und Roland Microcomposer MC-8. Nachmittags rief jemand mit einer jugendlichen Stimme an und fragte, ob wir die „denn da hätten“. „Klar doch“, war meine Antwort. „Ja, dann kommen wir gleich vorbei.“ Um 17 Uhr dann ein erneuter Anruf: „Wir sind noch auf der Autobahn, Solingen-Ohligs, kommen aber mit Sicherheit.“

Ich bin der Telefonmann, ich geh am Telen dran

Anzeige im FACHBLATT, Ausgabe 61, April 1978

Autobahn, Telefon? Wo ist denn da eine Telefonzelle? Handys gab es noch nicht, allenfalls das sündhaft teure B-Netz im Auto. „Wird schon ein ziemlicher Spinner sein“, war unsere gemeinsame Einschätzung.

ANZEIGE

Dann gegen 18 Uhr: Mercedes SL, dunkelblau mit Düsseldorfer Kennzeichen. Zwei Herren, locker gekleidet.

Die Aufmerksamkeit richtete sich aber sofort auf das Moog Modularsystem, das wir von Rick Wakemann gebraucht gekauft hatten.

Das war mir echt zu doof

„Können Sie mit dem Moog auch I feel love machen?“ Ich habe ihm gesagt, er möge bitte den Mund halten. „Ich kann Ihnen das Gerät gerne erklären – und so entstand ein kurzes Fachgespräch mit dem älteren und anscheinend kompetenteren Besucher, in dem der jüngere, roter Pulli über die Schulter geworfen und vorne verknotet, immer dazwischen quatschte. „Und was ist mit I feel love?“

Das war mir echt zu doof, er meinte aber, er sei letztendlich derjenige, der das System 700 und den MC-8 kaufen werde, danach hatte er ja gefragt, überreichte mit seine Visitenkarte:

Ansgar Schmetzer, Geschäftsführer

Dr. Baumann AG, Düsseldorf im Haus der Bank für Gemeinwirtschft

Dr. Pingel, MdB, Aufsichtsratsvorsitzender

Geschäftszweck: Baumaschinen, Wohnbau, Mineralöle

Hmm. Kurzer Exkurs: Den ruhenden AG-Firmenmantel hatte er für DM 5000,- einer Witwe abgekauft.

„Dann komm Sie Morgen pünktlich um 8 Uhr wieder, da zeigt Ihnen mein Geschäftspartner I feel love.

Um 8 Uhr waren sie wieder in Bonn, I feel love wurde vorgeführt, er bestellte das Roland System 700 und den Roland MC-8. Beides haben dann mein Mitarbeiter Norbert Reiß und ich in die Büroräume in die 1. Etage der Bank für Gemeinwirtschaft geschleppt, man musste tatsächlich durch den Kassenraum gehen. Scheck erhalten – alles gut. Ab nach Hause.

Gerissen, listig und schlau schon in Jugendjahren

Der damalige Begleiter, Herr Hertel, erzählte dann später, dass Herr Schmetzer, Sohn eines Tankstellenbesitzers, mit seinem älteren Cousin, der hatte schon einen Führerschein, in Jugendjahren Neubaugebiete in Düsseldorf abgefahren hätten und dort mit einer langen Holzstange, auf der ein Fotoapparat befestigt war, per Selbstauslöser „Luftbildaufnahmen von den neuen teuren Eigenheimen anfertigten und die „als einmalige und nie wiederkehrende Gelegenheit“ für DM 400,- pro Fotoabzug den neuen Eigentümern verkauften.

Bei uns Roland gekauft, bei Heinz Funk dann den Moog

Wie ich später erfuhr, sind Herr Schmetzer und Herr Hertel dann noch ins Musicland Studio in München gefahren, um dort vor Ort das originale Moog System zu begutachten, mit dem I feel love produziert worden war, um die Bestückung zu notieren.

Bestellt haben sie es dann bei Heinz Funk, dem offiziellen Importeur in Deutschland für die Moog Studiosynthesizer in Hamburg. Da sie planten, ganz groß im Samstagabendprogramm der ARD rauszukommen, wurden die Frontplatten verchromt, eine technisch und finanziell sehr aufwendige Angelegenheit: Erst verkupfern, dann verchromen, dann neu gravieren. Nebenbei: Berühmt sind sie nicht geworden.

Der verchromte Moog Studiosynthesizer – vielen Dank an Thomas P. Heckmann für die Zurverfügungstellung des Fotos

Das Drummodul

Dann kam die Anfrage nach einer elektronischen Schlagzeugeinheit, bei der pro Schlaginstrument der Klang über eine Vielzahl von Drehreglern eingestellt werden sollte.

Spezialentwicklung eines Schlagzeugmoduls für die Dr. Baumann AG, die Frontplatte wurde nachträglich durch eine externe Firma verchromt

Der Leistungsumfang war genau definiert, der vereinbarte Preis von DM 10.000,- wurde auf ein Notaranderkonto überwiesen, was das war – keine Ahnung. Mein Geschäftspartner meinte wie so oft, noch zusätzliche nicht bestellte Funktionen hinzufügen zu müssen und ich solle doch einen erhöhten Preis fordern. Dann der Übergabetermin im großen Konferenzraum der Firma am langen gläseren Konferenztisch: Herr Schmetzer an einem Ende, wir gegenüber, einige Meter entfernt. Auf meine Bitte, doch jetzt deutlich mehr zu bezahlen, meinte Herr Schmetzer, das habe er nicht bestellt, wir hätten den Liefertermin nicht eingehalten, es gäbe einen Vertrag, wir seien somit in Höhe des Kaufpreises schadensersatzpflichtig, ich sei nun mal kein Kaufmann, wohl eher ein Künstler und ihm somit sympathisch. Der Scheck über den vereinbarten Kaufpreis läge abholbereit bei seiner Sekretärin.

Die 500 DM Wette

Beim anschließenden Gespräch mit Herrn Hertel erzählte dieser, Herr Schmetzer hätte, nachdem sie des System 700 und den MC-8 erhalten hatten, gewettet, dass er (es war Freitag) bis Montag es nicht schaffen würde, „Jumpin Jack Flash“ von den Rolling Stones in den MC-8 einzuprogrammieren (die Bedienungsanleitung war sehr dick und in englischer Sprache verfasst). Am Montag habe er auf den Wiedergabeknopf gedückt, die ersten Töne ablaufen lassen, auf Anweisung gleich wieder gestoppt und die vereinbarten 500,- mit der Bemerkung erhalten, er möge in Zukunft nie sagen, er könne das Gerät nicht bedienen.

Ein neuer SL in Dunkelblau muss her

Dann erzählte ein weiterer Mitarbeiter Paul (den Nachnamen habe ich im Moment nicht parat) noch, dass Herr Schmetzer seinen Mercedes SL, natürlich in der Firmenfarbe Dunkelblau, in einem Parkhaus demoliert hatte und er die Aufgabe erhalten hatte, innerhalb von einer Woche für einen Ersatz zu sorgen. Das Modell und in Dunkelblau. Dabei muss man wissen, dass die damalige Lieferzeit mehr als 1 Jahr betrug. In der Schweiz wurde Paul fündig und das zum doppelten Preis.

Dr. Baumann Knebelverträge

Geld schient kein Problem zu sein, die Dr. Baumann AG baute in den Düsseldorfer Nobelgegenden straßenweise luxuriöse Einfamilienhäuser. Die Häuser wurden durch den Steuerberater als Steuersparmodell an eine solvente Klientel verkauft und es heißt, dass einige Käufer gleich mehrere Häuser erwarben. Der Steuerberater erhielt für seine Arbeit im Gegenzug auch ein Haus. Eine typische Win-Win-Situation. Die Vertragsbestimmungen mit den Bauunternehmern waren so gestaltet waren, dass eine Annahme des Auftrags finanziell kaum rentabel war, aber Firmen, die kurz vor dem Zusammenbruch waren, dann unterschrieben. Sollte aber zum vereinbarten Termin die Fertigstellung nicht erfolgt sein, wäre eine Konventionalstrafe in Höhe der Auftragsumme fällig. Ein Bauunternehmer konnte den Termin dann nicht einhalten und hat sich daraufhin erschossen.

Ostern 1979 in London

Ostern 1979 waren wir in London, schlenderten über die Kings Road: Ein dunkelblauer Monteverdi mit Düsseldorfer Kennzeichen fuhr langsam an uns vorbei, hielt an, drin saß Paul. Er lud uns ein, doch das neue Studio zu besuchen, ich glaube das war in unmittelbarer Nähe von Ringo Starr und ABBA.

Da Herr Schmetzer nicht viel von der Qualität der englischen Ausstatter hielt, wurde alles (und zwar alles bis zur letzten Schraube) von Düsseldorf nach London gekarrt und deutsche Handwerker erledigten die Arbeit. Leider hatte man vergessen, ein Fenster zwischen Aufnahme- und Regierraum einzubauen. Ob da jemals etwas produziert wurde? Die steuerlichen Bestimmungen sahen damals vor, dass der Verkauf von Immobilien nach zwei Jahren steuerfrei war. Das Objekt wurde verkauft.

Die Geschichte mit den Hemden

Paul wurde in Düsseldorf über die Kö geschickt, um hochwertige Oberhemden als Muster einzukaufen, man plante eine eigene Produktion: Chemise Charell. Und wie immer bei Herrn Schmetzer ging es letztendlich um den Preis und so ließ man beim günstigsten Anbieter fertigen. Nach dem ersten Waschen stellte sich heraus, dass die Hemden an den Nähten einliefen, die Hemden waren also für die anvisierte Klientel unbrauchbar. Paul musste die Kollektion dann an einem Grabbeltisch zu Weihnachten auf der Kö zum Schleuderpreis verhökern.

Zwei Stecker am Stromkabel – das tragische Ende

Nicht sehr schlau, aber jetzt kommt’s: Wie ich später erfuhr, wollte Herr Schmetzer in seiner Villa den Rasen mähen, selbstverständlich elektrisch. Und da das Kabel zu kurz war, verlängerte er es selbstständig, indem er an beiden Enden einen Stecker anbrachte. Er versuchte barfuß die Stromverbindung herzustellen, der Rasen war feucht, elektrischer Schlag mit Todesfolge.

Fazit

Wenn man schlau sein will, jedoch keine Ahnung vom Metier hat, geht das i.d.R. in die Hose.