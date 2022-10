UVI Soul Bass, Plug-in für Falcon & Workstation

Electric & Synth-Bass Kombi

Der UVI Soul Bass ist ein Library-Instrument, das mit dem Plug-in UVI Workstation oder dem Sampler Falcon genutzt werden kann. Damit lässt sich der typische Bass-Sound von Soul und Funk in modernen Produktionen einsetzen.

Die Grundlage für Soul Bass ist ein Fender Jazz Bass, der akribisch mit über 75.000 Einzelsamples (11,4 GB FLAC verlustfreie Komprimierung, entspricht 57,5 GB im WAV-Format) aufgezeichnet wurde. Es wurden mehrere Spieltechniken, wie Hammer, Pull off, Ghost, Slide und Harmonic sowie unterschiedliche Spielweisen Fingersteg, Fingerhals, Finger gedämpft, Plektrum und Plektrum gedämpft Saite für Saite aufgenommen. Die Variationen lassen sich per Key-Switch umschalten.

Zur Erweiterung der dynamischen Möglichkeiten und des Klanges kann der E-Bass mit einem Synth-Bass gelayert werden. Hierfür wurden analoge, FM-, Physical-Modeling-, digitale Vintage- und Raw-Waves-Sounds ausgewählt, die aufwendig angepasst wurden um Probleme mit der Phasenlage zu vermeiden.

Beide Layer lassen sich individuell mit Filter, Hüllkurve, Level und Panorama einstellen. Der Sound kann weiterhin mit sechs Pedal-Effekten sowie vier Send-Effekten, Master-EQ und Master Compressor bearbeitet werden. Für die Send-Effekte stehen ein Tape-Delay und ein Dual-Delay sowie ein Convolver-Reverb und das algorithmische Spark-Reverb zur Verfügung.

Das Instrument ist mit über 200 Presets und 310 Patterns unterschiedlicher Stile (Soul, Funk, R&B, Disco etc.) ausgestattet, die über MIDI transponiert und zur Editierung via Drag&Drop in die DAW gezogen werden können.

UVI Soul Bass ist ab sofort erhältlich. Bis zum 6. November 2022 gilt ein Einführungsangebot von 59,- Euro, danach kostet das Library-Instrument 99,- Euro.