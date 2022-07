UVI Mission 6, Plug-in nach Alesis Andromeda A6

ich denke daß ist bei sehr vielen (Analog)-Synthesizern so.

Die Frage ist doch, was macht den A6 so besonders? Beknopft ist er schon mal

ordentlich, aber der Klang ist jetzt nichts herausragendes, jedenfalls für mich.

Manchmal habe ich den Eindruck, es werden Eigenschaften einem Gerät „zugesagt“, die man eben

hören „muss“, sonst hat man keine Ahnung. Ich drücke mich vielleicht jetzt ungeschickt aus, aber

wieviele Synthesizer sind mit Feenstaub gezuckert, werden gehypt und so begehrt gemacht.

Aber bevor ich wieder Glaubensfragen lostrete, bleibe ich bei der Sache.

Das Abbild hier finde ich gut gemacht.

netter Gruß🙂