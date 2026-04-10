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UVI Vintage Vault 5, Synthesizer Plug-in-Bundle

271 Instrumente - 18.000+ Presets

10. April 2026

UVI Vintage Vault 5 am

Mit UVI Vintage Vault 5 geht die Plug-in-Sammlung von Synthesizer-Klassikern in eine neue Runde. Insgesamt umfasst das Paket nun 43 Einzelprodukte, die auf Basis von 271 Synthesizern, Samplern und Drum-Maschinen entstanden sind.

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UVI Vintage Vault 5 – Plug-in-Bundle

Vintage Vault, das Plug-in-Bundle seit 2012 stetig wächst, hat sich analogen und digitalen Synthesizer und Drum-Maschinen verschrieben, die berühmt, selten, legendär oder obskur sind. Für viele der einzelnen UVI Software-Instrumente wurden mehrere Hardware-Geräte herangezogen, da es entweder die Originale in mehreren Versionen gab oder man unterschiedliche, aber artverwandte Instrumente thematisch zusammengefasst hatte.

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Die Originalgeräte wurden akribisch abgesampelt und als Plug-ins aufbereitet, in denen die Presets weiter editiert, gelayert und mit Effekten versehen werden können. Als Basis-Plug-in dient entweder die kostenlose UVI Workstation (ab Version 4.0.4) oder der hauseigene Sampler Falcon (ab Version 26.0.3).

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Was ist neu in Version 5?

Sieben Titel sind zur Collection hinzugekommen, die in den vergangenen Jahren nach dem Erscheinen von Vintage Vault 4, veröffentlicht wurden. Das sind PX WaveFrame (AudioFrame), PX Guitar Syn (Roland GR-500), Misson 6 (Alesis Andromeda), Kawai Vintage Legacy (K-Serie), HX-Oddi (ARP Odyssey), HX-20 (Korg MS-20) und die ganze neue Vintage Casio Legacy-Collection.

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UVI Vintage Vault 5 wird bis zum 27. April 2026 zum Einführungspreis von 299,- Euro angeboten. Danach kostet die Collection 499,- Euro. Besitzer der Vorgängerversion finden in ihrem UVI-Account ein Upgrade-Angebot. Außerdem sind alle Titel der Vintage Vault 5 im UVI SonicPass enthalten.

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der jim RED

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