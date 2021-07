Arturia V Collection 8.1, Update für das Synthesizer-Plug-in Bundle

Kann ich nicht ganz (OK, teilweise schon) nachvollziehen: Dieses Jahr (2020) hat die »Arturia V Collection 7« am Black Friday EUR 249 gekostet und wenn man schon Arturia-Kunde war, dann ging der Preis noch einmal rund EUR 50 runter. Jetzt kostet die neue »Arturia V Collection 8« zum Einführungspreis EUR 499, also EUR 250 bis 300 mehr als die alte Collection am Black Friday. Und in der alten Collection waren auch schon 26 Instrumente enthalten (dabei solche Hämmer wie das »Synclavier V«, den ich mir fast mal separat gekauft hätte). Obendrein kostet die neue Collection im Einführungspreis genau so viel wie die alte, hat aber noch einmal ein paar Instrumente mehr drin. Das kommt mir alles mega-fair vor.

Außerdem: Mal nachgefragt, ob Du ein Update auf Version 8 bekommst? Arturia habe ich als sehr kulant in Erinnerung.