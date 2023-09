Synth-Controller im Vintage-Look

Viper Synths Robotron ist ein editierbarer MIDI-Controller für Synthesizer und Plug-ins. Der Look ist analoger Vintage-Gear nachempfunden, aber das Gerät kann an beliebige Synthesizer angepasst werden.

Viper Synths Robotron, MIDI-Controller

Robotron ist mit 26 Reglern und sechs Tastern ausgestattet, die in neun Sektionen untergliedert sind. Die Oberfläche folgt dabei der üblichen Struktur vieler Analog-Synthesizer. Die Regler sind mit OSC, Filter, Mixer, LFO, ADSR usw. beschriftet. Dazu kommen sechs Assign-Regler, denen man weitere Funktionen, etwa einen 2. LFO oder Effekte, des anzusteuernde Synthesizers zuweisen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Über ein „Max for Life“ Plug-in kann der gesamte Controller frei konfiguriert werden, um ihn an beliebige Synthesizer/Plug-ins anzupassen. Es lassen sich alle Parameter umadressieren und die erstellten Setups als Presets abspeichern. Eine VST-Version des Plug-ins ist das kommende Jahr geplant.

Der MIDI-Kanal kann direkt über Tasten umgeschaltet werden, was über einen OLED-Screen angezeigt wird. Weiterhin sind eine Play-Taste zum Vorhören und Prev/Next-Tasten zum umschalten von Presets vorhanden. Auch diese Tasten lassen sich über das Plug-in auf Wunsch umdefinieren.

Robotron besitzt nur einen USB-C Port. Ein USB-to-MIDI/DIN-Konverter soll in Zukunft dem Gerät beigelegt werden. Käufer die das Gerät bereits jetzt erwerben, sollen den Adapter kostenlos nachträglich erhalten.

Viper Synths Robotron kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 490,- Euro, zzgl. Versand aus Frankreich.