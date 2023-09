Yamaha FGDP-50, FGDP-30, Finger Drumming Pads

Yamaha goes Finger-Drumming

Mit den zwei neuen Pads FGDP-50 und FGDP-30 nimmt Yamaha alle Finger-Drumming-Künstler in den Fokus. Finger-Drumming war und ist ein sehr beliebte Art und Weise auf kleinstmöglichem Raum Drumsounds und Beats zum Leben zu erwecken. Wurden hierfür bisher vor allem klassische Sample Pads genutzt, hat Yamaha mit den zwei neuen Produkten nun hierfür die passenden Pads im Angebot.

Yamaha FGDP-50 und FGDP-30

Beide Finger-Drumming-Pads bieten 18 Pads, die laut Yamaha speziell dafür entwickelt wurden, mit den Fingern gespielt zu werden. Außerdem sind beide Instrumente umfassend ausgestattet, sodass jeder Nutzer zielgerichtet seinen Rhythmus und Beat damit finden kann. Das FGDP-50 verfügt zusätzlich über acht RGB-Pads und ein Display. Es ermöglicht außerdem die Nutzung von USB-Sticks zum Import von Sounds, zur Wiedergabe und Aufnahme. Zusätzliche Funktionen wie Note Repeat gibt allen Nutzern noch mehr Werkzeuge an die Hand.

Yamaha hat die FGDP Pads speziell für Finger-Drumming entwickelt. Das Layout orientiert sich dabei an der Anatomie der Hand, sodass eine Drei-Finger-Performance besonders leicht von der Hand gehen soll: Der Daumen spielt die Bassdrum, der Zeigefinger die Snare und der Mittelfinger die Hi-Hats. Aber letztlich spielt es keine Rolle mit welchen Fingern man was spielt, Hauptsache es groovt am Ende.

Die Pads sollen laut Yamaha empfindlicher als andere Drum-Pads reagieren, um der im Vergleich geringeren Kraft der Finger Rechnung zu tragen sowie dennoch eine angemessene dynamische Kontrolle zu ermöglichen. Zusätzlichen Ausdruck ermöglicht das Drücken eines Pads, wodurch der zugehörige Sound verstummt und damit ein Stoppen eines Beckens beim Schlagzeug (Choke) simuliert wird.

Damit man direkt loslegen kann, hat Yamaha allerhand Sounds seiner E-Drumkits in die beiden Pads FGDP-50 und FGDP-30 eingebaut. Die Kits der DTX Module bieten dabei eine Fülle akustischer Schlagzeug-Sounds für nahezu jedes Genre, hinzu kommen bei FGDP weitere elektronische Sounds. Die DTX Kits wurden laut Yamaha auch nicht einfach auf die FGDP Pads übertragen, sondern für die neuen Instrumente optimiert. Sie wurden für das Spielen mit Fingern angepasst, besonders im Hinblick auf die Anschlagstärke. Die Anzahl lässt der Sounds lässt auf alle Fälle aufhorchen: 1.500 Voices und 48 Preset-Kits beim FGDP-50; 1.212 Voices und 39 Preset-Kits beim FGDP-30.

Yamaha betont, dass die beiden Pads FGDP-50 und FGDP-30 alles bieten was man für das Finger-Drumming benötigt: Beide Modelle haben einen eingebauten 2,5-Watt-Lautsprecher und werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben, die per USB geladen werden können. Pads und Klangerzeuger sind ebenfalls im Gerät integriert, somit besteht keine Notwendigkeit für irgendwelche Peripherie. Getreu dem Mott: einfach einschalten und spielen.

Sollte man Yamaha FGDP-50 und FGDP-30 doch einmal mit der Außenwelt verbinden wollen, so besteht die Möglichkeit eine USB-Verbindung mit einem Computer herzustellen um so beispielsweise Drum-Software oder Sample-Sounds von virtuellen Instrumenten zu spielen. Die Verbindung ermöglicht auch die Aufnahme von Audio oder MIDI-Daten sowie die Wiedergabe vom Smartphone zum Üben und Mitspielen. Mit der kostenlosen Yamaha Rec’n’Share App (iOS oder Android) können Anwender ohne Weiteres ihre Performances in Bild und Ton festhalten und auf Social Media hochladen.

Die Yamaha FGDP-50 und FGDP-30 Finger-Drum-Pads sind ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 356,00 Euro für das FGDP-50 und 214,- Euro für das FGDP-30.