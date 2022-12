Zoom MicTrak M2, M3, M4, Mikrofone mit integriertem Recorder

Kombi aus Mikro und Recorder

Wie bereits öfters geschehen, stellt der japanische Hersteller Zoom seine Produktneuheiten zunächst exklusiv in Japan und auf seiner japanischen Website vor, erst später finden die Neuheiten dann den Weg nach Europa und in den Rest der Welt. So wird es (vermutlich) auch bei den drei neuen Mikrofonen von Zoom sein, die seit heute auf der Website des Herstellers gelistet werden. Dabei handelt es sich aber keineswegs nur um klassische Mikrofone, denn die Neuheiten MicTrak M2, M3 und M4 sind mit eingebauten Recordern ausgestattet, so dass man beispielsweise Interviews ohne zusätzliche Geräte führen kann und die Aufnahmen später direkt vom Mikrofon auf den Computer geladen werden können.

Zoom MicTrak M2, M3 und M4

Da die drei Neuheiten von Zoom derzeit nur auf der japanischen Website gelistet sind, basieren die folgenden Informationen auf Übersetzungen, so dass diese bis zur offiziellen Vorstellung in Deutschland mit Vorsicht zu genießen sind.

Die MicTrak-Serie ist ein neuer Ansatz, Audiorecorder mit Mikrofonen zu verbinden, wobei Zoom betont, dass die Handhabung äußerst leicht und intuitiv gehalten ist. Die Produktpalette umfasst derzeit den M2 Zweispur-Recorder mit eingebauten XY-Stereomikrofonen, den M4 Vierspur-Recorder mit XY-Stereomikrofonen und zwei XLR-Mikrofoneingängen sowie den M3 Shotgun-Mikrofon-Stereorecorder, der auf DSLR-Kameras montiert werden kann.

Die drei Mikrofonrecorder arbeiten mit 32-Bit-Float und sind mit zwei AD-Wandlern ausgestattet, die mit unterschiedlichen Eingangsverstärkungen arbeiten. Direkt in den Recordern kann auf Wunsch auf 24 Bit oder 16 Bit heruntergerechnet werden, so dass man die Aufnahmen direkt nutzen kann.

Die wichtigsten Features des MicTrak M2:

Mono- oder Stereo-Aufnahme auf microSDXC-Karten mit bis zu 1 TB

Monochromes LC-Display mit Echtzeit-Wellenformanzeige der aufgenommenen Stimme

Mono-Modus für Sprachaufnahmen, einschließlich Interviews/Nachrichten/Gesang

Leichter und robuster Mikrofonkorb aus Wabenstruktur

Verstärkte Lackierung für deutlich reduzierte Fahrgeräusche

32 Bit Float-kompatibles USB-Mikrofon, das mit Win/Mac/iOS/Android funktioniert (gleichzeitige Aufnahme auf das Gerät ist ebenfalls möglich)

USB-Mikrofon mit Stummschaltfunktion für komfortable Webkonferenzen

Automatische Anpassung der Wiedergabelautstärke, um die Wiedergabelautstärke unabhängig vom Aufnahmepegel anzupassen.

Unterstützt die Normalisierungsverarbeitung und den Export in 24 Bit- und 16 Bit WAV-Dateien direkt am Gerät.

Ungefähr 11 Stunden Betriebsdauer mit zwei AA-Alkalibatterien.

Mit Windschutz und Mikrofonklammer zur Befestigung an einem Mikrofonständer.

Abmessungen / Gewicht: 221,5 mm (B) x 61,9 mm (T) x 59,3 mm (H) / 204 g (einschließlich Batterien)

Die Informationen zum Zoom MicTrak M3

Weltweit erstes Kameramikrofon für DSLRs mit 32 Bit Float-Aufnahme

Stereo-Richtmikrofon (Schalldruckwiderstand 133 dB SPL) zur präzisen Aufnahme von Zielgeräuschen

Umschaltbares Tonabnehmermuster zwischen Mono, 90° und 120°.

Feste 32 Bit Float/48 kHz Abtastung

Stereo (Dual-Mono möglich) + MS RAW-Aufnahme auf bis zu 1 TB microSDXC-Karte

Low-Cut-Filter zur Reduzierung niederfrequenter Geräusche wie Vibrationen und Klimageräusche

Low-Cut-Filter zur Reduzierung niederfrequenter Geräusche wie Vibrationen und Klimageräusche Line-out für den direkten Anschluss von DSLR-Kameras und Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler

Eingebauter Hochpräzisions-Taktgeber (TCXO) entspricht F8n Pro / F6 / F3

Lange Batterielebensdauer von ca. 12 Stunden mit zwei AA-Alkalibatterien

USB-C-Anschluss als USB-Mikrofon für Win/Mac/iOS/Android-Geräte (gleichzeitige Aufnahme auf das Gerät ist ebenfalls möglich)

Inklusive Schockhalterung für DSLR-Kameras, Stereo-Mini-Kabel und Windschutz

Bearbeiten, wiedergeben und exportieren Sie MS RAW-Dateien mit der M3 Edit & Play App für Win/Mac.

Abmessungen / Gewicht: 71,6 mm (B) x 201,3 mm (T) x 38 mm (H) / 135 g (einschließlich Batterien)

Vor allem für Musiker scheint das MicTrak M4 interessant zu sein. Dieses bietet die Möglichkeit, bis zu vier Spuren gleichzeitig aufzunehmen (XY-Stereomikrofon plus zwei XLR-Eingänge) und bietet einen internen Timecode-Generator.

Die Features des MicTrak M4 lesen sich wie folgt:

Neu entwickeltes XY-Stereomikrofon mit schwimmender Struktur zur Reduzierung von Vibrationsgeräuschen

Bis zu 32 Bit Float/192 kHz Abtastung

Gleichzeitige Aufnahme von Mono auf bis zu 4 Spuren auf einer microSDXC-Karte mit bis zu 1 TB

Zwei XLR/TRS-Kombi-Eingänge mit Verriegelungsmechanismus

Hochwertiger Vorverstärker mit EIN unter -127 dBu und extrem rauscharmem Design

Hochpräziser Timecode-Generator (IN / OUT) für die genaue Synchronisation mit dem Video

Farb-LC-Display für die Echtzeit-Wellenformanzeige des aufgenommenen Tons

Leichter und robuster Mikrofonkorb in Wabenstruktur

Verstärkte Lackierung für deutlich reduzierte Fahrgeräusche

32 Bit Float kompatibles USB-Mikrofon, das mit Win/Mac/iOS/Android funktioniert (gleichzeitige Aufnahme auf das Gerät ist ebenfalls möglich)

USB-Mikrofon mit Stummschaltfunktion für komfortable Webkonferenzen

Automatische Anpassung der Wiedergabelautstärke, um die Wiedergabelautstärke unabhängig vom Aufnahmepegel anzupassen.

Unterstützt die Normalisierungsverarbeitung und den Export in 24 Bit- und 16 Bit WAV-Dateien direkt am Gerät.

Ungefähr 19 Stunden Betriebsdauer mit vier AA-Alkalibatterien.

Der mitgelieferte Windschutz verhindert Windgeräusche und Atemgeräusche.

Abmessungen / Gewicht: 70,2 mm (B) x 206,2 mm (T) x 47 mm (H) / 325 g (einschließlich Batterien)

Die Preise gibt Zoom nur in japanischen Yen an, die Euro- oder USD-Preise sind derzeit noch nicht bekannt:

MicTrak M2: 24.000 Yen (ca. 165,- Euro)

MicTrak M3: 24.000 Yen (ca. 165,- Euro)

MicTrak M4: 45.000 Yen (ca. 310,-Euro)

Vermutlich wird Zoom die drei Mikrofone im Verlauf des ersten Quartals 2023 auch außerhalb Japans vorstellen. Dann gibt es hierzu noch mal ein News-Update.