70 Jahre Thomann: STAGE-Deals im Monat März 2024

Thomann feiert 70 Jahre Thomann und haut deshalb jeden Monat von März bis September neue Deals raus. Diese sind immer vom 01. bis zum 10. eines Monats verfügbar. Außerdem gibt es einige dauerhafte Deals. Doch auch hier gilt: Wenn weg, dann weg.

Um euch die Entscheidung zu erleichtern, hier die Tipps aus der STAGE-Redaktion.

BOSE S1 Pro All-in-one-PA

Die aktive BOSE S1 Pro ist eine echte All-in-one-PA mit integriertem Akku sorgt für guten Sound auch ohne Steckdose in der Nähe. Mit einer Laufzeit von bis zu 11 Stunden und drei Kanälen inklusive Reverb-Effekt und integriertem Bluetooth-Empfänger bietet sich die BOSE S1 Pro für Entertainer, die in kleineren Räumen spielen, und Straßenmusiker gleichermaßen an. Auch die Gartenparty lässt sich prima mit der BOSE S1 Pro beschallen.

Behringer XR-16 16-Kanal Digitalpult

Das Behringer XR-16 ist ein 16-Kanal Digitalpult im Stagebox-Format, das sich über eine App für iOS, Android, Mac, Windows und Raspberry Pi bedienen lässt. Dazu ist ein WLAN-Router integriert, doch auch über Ethernet kann das Mischpult mit einem Computer verbunden werden. Das Behringer XR-16 verfügt dabei über viele Funktionen, die auch die Behringer X32 Serie besitzt, darunter die erstklassigen Effekte, das ausgeklügelte Routing und die Möglichkeit, alle Kanäle per USB auf einem Computer mitzuschneiden. Anschlussseitig besitzt das Behringer XR-16 Digitalpult acht Combo-Buchsen (XLR/Klinke) und acht weitere TRS-Line-Eingänge. Sechs symmetrische XLR-Ausgänge empfehlen das Behringer XR-16 auch für Monitoranwendungen, zum Beispiel als IEM-Mischer auf der Bühne.

ANT MIM 30 incl. Beyerdynamic FirOne Ohrhörer

Das ANT MIM 30 ist ein drahtloses IEM-Monitoring-System und der wohl günstigste Einstieg in die Welt des In Ear Monitorings. Das ANT MIM 30 wird im Rahmen des Jubiläums als Set inklusive Beyerdynamic FirOne Ohrhörer angeboten. Es eignet sich prima in Verbindung mit dem Behringer XR-16 Digitalpult zum Aufbau eines kleinen Band-Systems für das In Ear Monitoring. Das ANT MIM 30 arbeitet in gleich zwei kostenlosen und freien Frequenzbereichen: UHF 823 – 832 MHz und UHF 863 – 865 MHz. Dadurch lassen sich ohne Probleme mehrere Systeme gleichzeitig betreiben. 96 Kanäle teilen sich auf 8 Gruppen mit jeweils 12 Kanälen auf, die sich interferenzfrei miteinander betreiben lassen. Stereo- und Monobetrieb sind gleichermaßen möglich. Das ANT MIM 30 wird inklusive einem Rack-Einbau-Kit geliefert.

Allen & Heath Qu-32 Chrome Digitalpult

Auch Bands kommen nicht zu kurz bei den 70 Jahre Thomann Deals: Das Allen & Heath QU-32 Chrome Digitalpult besitzt 32 Mono Eingänge (XLR oder Klinke), drei Stereo Inputs (Klinke), vier Stereo FX Returns, 24 Mix Outputs (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3), vier FX Engines und einen AES Digital Out. Damit lassen sich auch größere Bandbesetzungen mischen. Mit dem 800 x 480 Pixel Touchscreen und den darum gruppierten Bedienelementen ist eine schnelle Bedienung der Mischpultfunktionen garantiert. Und die haben es in sich: 4-Band-EQ, Kompressor, Gate und Delay für alle Eingänge, 1/3-Oktav-GEQ, Kompressor und Delay für alle Ausgänge, vier Mute-Gruppen, DAW-MIDI-Control, direktes Multitrack-Recording auf USB-Medien und vieles mehr. Außerdem kann das Allen & Heath QU-32 Chrome Digitalpult mit einer dSNAKE Stagebox verwendet werden und mit dem ME Personal Mixing System. Die Möglichkeit der Fernsteuerung per App ist ebenfalls gegeben.

Limitierte Aktionen und Deals

Zusätzlich zu den 10-Tage-Deals im März gibt es noch jede Menge limitierte Deals. Hier gilt: so lange der Vorrat reicht. Auch hier wieder die Empfehlungen der STAGE-Redaktion:

Sennheiser E 945 Stand Bundle

Das Sennheiser E945 ist ein fantastisch klingendes dynamisches Bühnenmikrofon. Der druckvolle und durchsetzungsfähige Klang begeistert schon länger Musiker aller Genres. Die tolle Verarbeitung und das schicke Design sind weitere Pluspunkte des Mikrofons. Das Sennheiser E945 wird zusammen mit dem stabilen K&M 210/30 BK Mikrofonstativ angeboten.

Sennheiser E 945 Double Pack

Richtig günstig ist das Sennheiser E945 Double Pack. Hier bekommst du gleich zwei Sennheiser E945 zum Preis von 299 Euro anstelle von 378 Euro. Grund genug also, die Band mit diesem tollen Mikrofon auszustatten oder aber sich das Angebot mit einem befreundeten Musiker zu teilen.

RCF ART 310 A MK IV

Die RCF ART 310 A MK IV ist die vierte Generation der vor 28 Jahren erstmals erschienenen RCF ART 310 A. Der Lautsprecher hat durch sein leichtes Kunststoffgehäuse bei gleichzeitig hervorragendem Klang Geschichte geschrieben und viele andere Hersteller zu ähnlichen Produkten inspiriert. Auch heute noch setzt der RCF ART 310 A MK IV klangliche Maßstäbe in seiner Preisklasse.

Eurolite LED Theatre COB 100 RGB+WW

Und zum Schluss noch ein Tipp für gute Bühnenbeleuchtung: Der Eurolite LED Theatre COB 100 RGB+WW ist ein hervorragender LED Strahler mit Torblende, der sich an einer Traverse und auf dem Boden stehend betreiben lässt. Er deckt sowohl den RGB-Farbbereich für stimmungsvolle Bühnenbeleuchtung ab als auch mit Warm-Weiß die Funktion als Strahler für weißes Frontlicht zum Aufhellen der Musiker. Eine Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon ist ebenso möglich wie die DMX-Steuerung über ein Lichtsteuerpult oder einen Computer.

