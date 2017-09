John Williams vs. Hans Zimmer

Zwei Komponisten, ein Preis!

Der eine geboren 1932 in New York City, der andere geboren 1957 in Frankfurt am Main. Der eine ausgebildeter Dirigent, der andere ein Selfmade-Man. Wer noch nicht erraten hat, von welchen Personen wir sprechen, es geht um John Williams und Hans Zimmer.

Gemeinsam haben beide auf jeden Fall, dass sie prägend für die Geschichte der Filmmusik waren. Williams schuf unter anderem Scores wie „Der weiße Hai“ und „Star Wars“ (beide oscarprämiert), die heute auf der ganzen Welt bekannt sind und dessen Melodie die meisten von euch sicher auch kennen. Aber auch Zimmer hat die Geschichte der Filmmusik maßgeblich beeinflusst, mit Sountracks wie „König der Löwen“ (oscarprämiert) oder „Gladiator“ (nominiert für einen Oscar, prämiert mit dem Golden Globe).

Selbstverständlich sind auch beide standesgemäß vertreten auf dem Hollywood Walk of Fame. Aber was würde passieren, wenn man diese beiden „Titanen der Filmmusik“ in einer Art Duell gegeneinander antreten lassen würde. Ein Szenario, dass in der Realität nicht allzu viel Sinn ergibt, als Gedankenspiel jedoch toll funktioniert.

Und genau das müssen sich auch diese beiden begabten Pianisten gedacht haben, denn sie haben aus den Stücken der beiden Komponisten ein Medley geschrieben, in welchem Zimmer und Williams gegeneinander „antreten“. Das Publikum entscheidet am Ende, wer als Sieger aus dem Duell geht. Was sagt ihr dazu? Schaut euch das Video mal an und lasst uns eure Meinung zukommen.