Akai AIR Mini D / Flavor Pro, Plug-ins für MPC & Force

Bei Akai ist in letzter Zeit immer öfters Weihnachten. Sehr schön! Dann macht es auch nichts, für zusätzliche Plugins zu bezahlen. Aber als Problem sehe ich, Geld in eine „starre“ Hardware zu investieren. Ich hoffe schon, dass man alle gekaufte Software später auch in der „Akai Force 2“ oder „Force Pro“ (however) ohne Zusatzkosten nutzen können wird. (Die „Force Pro“ kauf ich mir übrigens für den dann hoffentlich besseren Stretch-Algorithmus und deutlich mehr Audiospuren…)