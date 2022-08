ALM Busy Circuits ASQ-1, 6-Track Eurorack-Sequencer

Sequencing à la 101 & 606

Der ALM Busy Circuits ASQ-1 ist nach langer Entwicklungsphase endlich fertig und sogar schon erhältlich. Der Eurorack-Sequencer kombiniert CV/Gate-Spuren im Stil der Roland SH-101 mit Lauflicht-programmierbaren Drum-Tracks und einem Quantizer.

Das 32 TE breite und Skiff-kompatible Modul orientiert sich an den gradlinigen Konzepten früher Sequencer. Es hat ein klar strukturierte Oberfläche mit direkt zugewiesenen Funktionen ohne Menüverzweigungen, nur in wenigen Fällen sind Tastenkombinationen vorgesehen. Die Eingabe der Sequenzen erfolgt über ein Mini-Keyboard mit Tasten, die ein wenig an die TR-909 erinnern.

ASQ-1 ist dafür konzipiert, um von der externen Clock eines anderen Sequencers oder einer Masterclock, wie zum Beispiel ALMs Pamela’s New Workout, angetrieben zu werden. Allerdings kann verfügt der Sequencer auch über eine interne Clock, die jedoch weniger flexible ist.

Es gibt insgesamt sechs Spuren und einen Tempo-abhängigen Quantizer. Alle Tracks können individuelle Längen (bis maximal 128 Steps) und eigene Einstellungen für die Clock-Teilung haben. Die Spuren lassen sich stumm schalten, transponieren und auch einzeln sowie als gesamtes Pattern speichern.

Zwei monofone CV/Gate-Tracks sind für die Programmierung von Basslines und Melodien vorgesehen. Die Eingabe kann schrittweise erfolgen, wobei neben den Noten auch Pausen, gehaltene Noten, Oktavlagen und Portamentos in die Sequenz mit eingebaut werden können. Die Länge der Sequenz lässt sich auch bei kaufendem Betrieb ändern und man kann die Noten in Echtzeit über das Mini-Keyboard einspielen, wobei bereits gesetzte Steps überschrieben werden.

Vier weitere Tracks geben Trigger-Signale aus. Diese Spuren sind können nach den Lauflichtprinzip oder in Echtzeit eingegeben werden. Auch hier sind individuelle Längen und Clock-Teiler-Werte möglich. Polyrhythmik ist also kein Problem.

Der Quantizer ist für externe CV-Quellen gedacht, die als quantisierte Spannungen dann wieder ausgegeben werden, was sich zum Beispiel für Arpeggio-ähnliche Muster anbietet. Die Skale kann mit Hilfe des Mini-Keyboards selbst programmiert werden. Die Quantisierung läuft synchron zum Tempo und kann mit einem eigenen Wert für die Clock-Teilung versehen werden.

Das Modul verfügt auf der Platine über eine USB-C Buchse, über die zukünftige Firmware-Update sowie Backups der Sequenz-Daten durchgeführt werden können.

ALM Busy Circuits ASQ-1 ist ab sofort erhältlich und kostet 368,- Euro. Der Hersteller hat ein sehr ausführliches Demo-Video online gestellt:

