Artium Instruments The Swarm, polyphoner Synthesizer

8 Stimmen mit SuperSaw

Artium Instruments The Swarm sieht zwar wie ein typischer Drone-Synthesizer oder eine Noisebox aus, ist aber ein echter polyphoner Synthesizer. Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung hat zwar erst vor wenigen Tagen begonnen, aber das Ziel wurde bereits übertroffen.

Jede Funktion von The Swarm hat einen eigenen Regler, Schalter oder Taster. Die Bedienung kommt ohne Menüs oder Tastenkombinationen aus, alles ist im direkten Zugriff.

Der Synthesizer ist 8-fach polyphon. Jede Stimme verfügt über einen SuperSaw-Oszillator, bei dem sieben Sägezähne gegeneinander verstimmt werden können. Die Oktavlage kann mit zwei Tastern auf der Rückseite verändert werden.

Zur Klangformung ist ein 24 dB Tiefpassfilter vorhanden, das mit einer einfachen AR-Hüllkurve moduliert wird.

Mit Effekten ist das Gerät recht großzügig ausgestattet. Freeze ermöglicht die kurze Aufnahme (1.000 ms) des Klanges, um ihn quasi als Drone abzuspielen. Dabei können mehrere Layer nacheinander aufgenommen und ineinander verschmolzen werden.

Das digitale Delay kann mit dem Arpeggiatore synchronisiert werden. Zusätzlich verfügt das Delay über einen Multiplikator-Regler, über den das synchrone Arpeggiato ergänzen.

Das Reverb arbeitet mit einem Stereo-Algorithmus und wird mit einem einzigen Regler gesteuert, der gleichzeitig den Wet/Dry-Mix wie auch das Decay einstellt.

Der Chorus ist klanglich auf den SuperSaw-Oszillator abgestimmt. Er erzeugt vier Stereo-Stimmen und wird mit einem LFO moduliert.

The Swarm hat zwei Betriebsmodi. Im Polyphonic Mode lassen sich die acht Stimmen normal mehrstimmig spielen. Im Arpeggiator Mode wird die Klangerzeugung einstimmig mit den Mustern des internen Arpeggiators (UP, DOWN, SEESAW, RANDOM, ORDER PLAYED) angesteuert.

Die Rückseite bietet je zwei Ein- und Ausgänge für Audio sowie zwei USB-C-Ports. Der Host-Port ist für MIDI plus Stromversorgung zuständig, der zweite allein für Stromversorgung.

Das erste Batch von Artium Instruments The Swarm ist bereits vergriffen. Das zweite Batch soll im Juli 2024 ausgeliefert werden und kostet 351,- Euro. Eine weitere Produktionsrunde soll dann ab August zum gleichen Preis verfügbar sein.