Zumindest sieht er anders aus

Vongon Replay dürfte eher durch seinem Look auffallen, als mit seinen Spezifikationen. Der VA-Synthesizer gibt zwar die Klassiker Roland Juno-6 / 60 / 106 und Korg Polysix als Inspirationsquellen an, schwebt aber optisch in einer ganz eigenen Welt.

Vongon Replay, 6-stimmiger VA-Synthesizer

Die recht einfach gehaltenen Struktur von Replay erinnert durchaus an die genannten Vintage-Synthesizer. Es gibt nur einen Oszillator mit Saw, Square (PWM) Triangle und Sine sowie einen Noise Generator und einen External Input, aber ein Suboszillator scheint zu fehlen. Ebenso ist das gleichzeitige Aktivieren von Saw und Square nicht möglich.

Das resonanzfähige 4-Pole Tiefpassfilter erreicht die Selbstoszillation kann mit Key Tracking, Hüllkurve und LFO moduliert werden. Die eine ADSR-Hüllkurve kann parallel auch den VCA steuern, wenn dieser nicht per Gate (+Release) geöffnet wird. Der LFO, der zum Arpeggiator synchronisiert werden kann, besitzt auch zwei Sample&Hold-Optionen. Der Arpeggiator besitzt neben den Standard-Features auch einen Order-Mode und kann zur MIDI-Clock synchronisiert werden.

ANZEIGE

Angesichts der Referenzen Juno und Polysix fällt sofort das Fehlen eines Chorus- oder Ensemble-Effektes auf, die nicht unwesentlich zum Klang der Klassiker beitragen. So klingt Replay (zumindest im Demovideo) auch deutlich anders.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Das Gehäuse von Replay besteht aus Aluminium. Die weiße Beschriftung auf dem hell-beigen Untergrund darf man als eine durchaus fragwürdige Entscheidung sehen. Auf den Fotos ist sie jedenfalls kaum zu erkennen.

Die ungewöhnlichen Tasten des zweieinhalb Oktaven umfassenden „Keyboards“ sind mit Cherry MX-Kappen bestückt, die sich offenbar auch austauschen lassen. Ob das viel am Spielgefühl ändern würde, sei dahingestellt.

Obwohl Replay mit 22 Reglern, Fadern und Schaltern ausgestattet ist, gibt es ein Web-Interface zur Editierung, denn nicht alle Features sind erreichbar. Außerdem erfolgt die Preset-Verwaltung über die App. Folglich braucht man ständigen Internet-Zugang.

Auf der Rückseite befinden sich Audioeingang und – ausgang, Micro-USB-Port sowie MIDI-I/O (TRS 3,5 mm) und die Buchse für das 9 V Netzteil.

Vongon Replay kann ab sofort mit einer Bearbeitungszeit von bis zu sieben Tagen beim Hersteller bestellt werden. Der Preis beträgt 899,- US-Dollar zzgl. Versand und Importkosten.