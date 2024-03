Waldorf Pulse 2 Limited Edition, Analog-Synthesizer

Wiederkehr in Blau

Im Rahmen des 70. Jubiläums von Thomann wird der monophone Synthesizer Waldorf Pulse 2 in einer Limited Edition wieder aufgelegt. Bei der Farbe beweist Waldorf wieder einmal Mut zum Ungewöhnlichen.

Waldorf Pulse 2 Limited Edition, Synthesizer

Wer erinnert sich noch an die Mean Green Machine, der giftgrünen Sonderedition des Microwave? Oder an die quietsch-gelbe Q-Serie? Diesmal ist es wenigstens ein süßes Babyblau geworden.

Eigentlich wurde die Produktion des Pulse 2 vor knapp einem Jahr eingestellt geworden. Doch nun wurde in Kooperation mit Thomann diese limitierte Auflage produziert. Leider wird nicht mitgeteilt, wie viele Einheiten verfügbar sind.

Außer in der Farbe unterscheidet sich die Limited Edition nicht vom früheren Seriengerät. Der Pulse 2 ist ein analoger Synthesizer mit drei Oszillatoren, inkl. Hardsync, PWM, Ringmodulation, XOR Osc Mode. Grundsätzlich ist der Pulse 2 monophon, er lässt sich aber auch 4- bzw. 8-fach paraphon spielen. Das Filter kann mit 12 oder 24 dB Tiefpass bzw. 12 dB Hoch- oder Bandpass arbeiten. Für die Zuweisung der Modulatoren steht eine Matrix mit acht Slots zur Verfügung. Außerdem ist ein flexibler Arpeggiator integriert. Die Bedienung und die Verwaltung der Presets entspricht dem Waldorf Blofeld.

Unseren Testbericht zum Waldorf Pulse 2 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Der Waldorf Pulse 2 Limited Edition ist ab sofort erhältlich und kostet 399,- Euro.