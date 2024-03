Keyboard mit Modular-Erweiterung

Das Pittsburgh Modular Taiga Keyboard ist nicht einfach nur eine Tastaturversion des semi-modularen Synthesizers Taiga, sondern kann auch mit ein paar Erweiterungen und Verbesserungen aufwarten.

Pittsburgh Modular Taiga Keyboard, Analog-Synthesizer

Keyboard und Desktop-Version von Taiga sind funktional weitestgehend identisch. Der Synthesizer hat einen komplett analogen Signalpfad und besitzt drei Oszillatoren mit FM und Shape-Funktion, einen Mixer mit Preamp und 1x bis 30x Gain, das aus früheren Produkten bekannte PGH-Filter mit Multimode, zwei Hüllkurven und LFO als Modulatoren, ein dynamisches Low Pass Gate als VCA und ein analoges Delay (BBD). Über ein umfangreiches Patch-Feld sind die allermeisten Funktionen des Synthesizers mit Ein- oder Ausgängen für CV und Audio ausgestattet. Ebenso kann der Synthesizer über MIDI angesteuert werden.

Unseren Testbericht zur Desktop-Version des Pittsburgh Modular Taiga könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Das Taiga Keyboard hat eine 37er Tastatur in normaler Größe und ist mit Aftertouch ausgestattet. Beim Synthesizerteil wurde jedoch nicht einfach das Desktop-Gerät 1:1 in das Keyboard eingesetzt. Man hat die größere Oberfläche des Bedienpanels ausgenutzt, so dass die Regler hier einen größeren Abstand zueinander haben und für eine bessere Bedienbarkeit wurden auch Kappen mit einem größeren Durchmesser auf die Regler gesteckt.

Weiterhin ist ein zweiter LFO hinzugekommen und das Patch-Feld wurde um vier Buchsen erweitert, wobei die 3,5 mm MIDI-Buchse hier nun fehlt. Stattdessen gibt es nun MIDI-Ein- und -Ausgang im 5-poligen DIN-Format auf der Rückseite des Keyboards, gleich neben einem USB-Host-Port.

Mit den Wheels für Pitch und Modulation lassen sich neben Tonhöhe und Modulation auch die LFO-Range und andere Funktionen direkt steuern.

Der größte Unterschied zum Rack-Gerät ist die Erweiterbarkeit des Taiga Keyboards. Über die Modular Expansion Bay stehen drei Anschlüsse und ein Platz von 24 TE für zusätzliche Eurorack-Module bereit. Mit einem Voltage Prozessor, einem Ringmodulator, einem Wavetable-OSC oder einem kompakten Sequencer usw. ließe sich die Funktionalität erweitern und an die eigenen Wünsche anpassen. Die Expansion Bay ist mit einer Platte abgedeckt, falls man diese Option nicht nutzen will. Nutzt man nur einen Teil der Expansion Bay, könnte der Rest mit den üblichen Eurorack-Blindplatten geschlossen werden.

Pittsburgh Modular Taiga Keyboard soll in Kürze verfügbar sein. Der UVP ist mit 1.359,99 Euro angegeben.