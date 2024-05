Arturia MiniBrute V, Synthesizer Plug-in

Aber es ist echt verrückt! Hardware lohnt sich in keinster Weise mehr. Kann man sich in jeglicher Hinsicht sparen. Selbst neue und günstige Hardware lohnt sich kaum noch. Es ist wirklich nur noch „Liebelei“ aufgrund der Haptik und dem eigenen Stolz. Ähnlich wie der alltägliche PKW und in der gemieteten Garage steht der Cabriolet. Ich liebäugle aktuell mit einem polyphonen Synthesizer. Aber ich denke ich lass es sein! Platz,-und Geldverschwendung wenn man sich die Entwicklung ansieht wie beim Minibrute. Die Klassiker gibt es eh schon dutzendfach. Der musikalisch-esoterische Kontext das sich Hardware anders oder gar besser anhört, ist definitiv vorbei! Unterschiede gibt es nur noch in der analogen Ungenauigkeit und bei so manchem Filter im Resonanzbereich. Falls das überhaupt jemand tatsächlich bewusst wahrnimmt. Ich Zweifel mal! Selbst der Blindtest von Non Eric mit Kandidaten brachte kein eindeutiges Hör-Ergebnis. Hardware ade – scheiden tut in dem Fall nicht weh!