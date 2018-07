Test: Arturia MiniBrute 2S, Analogsynthesizer

Einsteiger in neuen Kleidern

Mit dem originalen MiniBrute begann 2012 Arturias Einstieg in die Welt der analogen Hardware-Synthesizer. Der mit einem Oszillator sowie Suboszillator ausgestattete Monosynth avancierte schnell zu einer Art SH-101 einer jungen Generation und spielte im Zuge des jüngsten Analogrevivals eine nicht zu unterschätzende Rolle neben weiteren kompakten und vor allem erschwinglichen Mitbewerbern, zu denen aus dem Hause Korg das anfängliche Trio aus der Volca-Serie (Keys, Bass und Beats), der Monotribe und schließlich der MS-20 mini gezählt werden müssen. Arturia behauptete sich in diesem Marktsegment durch den 2013 veröffentlichten MicroBrute, der mit seiner Mini-Patch-Bay bereits andeutete, wohin die Reise gehen würde, und der neben der Sonderedition des MiniBrute die Sequencer-Funktionalität stärker in den Vordergrund rückte (der originale MiniBrute war nur mit einem Arpeggiator ausgestattet). Zugleich machte sich Arturia einen Namen in Sachen Sequencer – wovon vor allem die Allgegenwart des BeatStep Pro zeugt – und veröffentlichte mit dem DrumBrute ihre erste analoge Drum Machine. Die Geschichte der Brute-Serie fand hingegen seinen vorläufigen Höhepunkt durch die Veröffentlichung des Flaggschiffs MatrixBrute, mit dem Arturia 2016 aufs Ganze ging. Damit lieferte die Brute-Serie nun für jeden analogen Anwendungszweck und jede Brieftasche etwas.

Mit den gesammelten Erfahrungen der sich fortentwickelten Brute-Serie im Gepäck, machte sich Arturia erneut in Zusammenarbeit mit dem Synthesizer-Entwickler Yves Usson daran, zum Ausgangspunkt ihrer analogen Reihe zurückzukehren. Das zu Beginn des Jahres angekündigte Ergebnis sind zwei Varianten einer MiniBrute-Revision: der Keyboard-zentrierte MiniBrute 2 und der Sequencer-zentrierte MiniBrute 2S, der im Folgenden unter die Lupe genommen werden wird.

Die Hardware des Arturia MiniBrute 2S

Ausgeliefert wird der MiniBrute 2S mit dem passenden Netzteil, acht Patch-Kabeln und einem sogenannten Kochbuch, in dem sich eine Reihe von Klangeinstellungen sowie ein Spickzettel für die Zweitfunktion einiger Tasten befinden. Aufgrund der Patch-Bay auf dem Frontpanel befinden sich nur die nötigsten Anschlüsse auf der Rückseite des robust verarbeiteten Gehäuses. Dazu zählen ein Anschluss für das Netzteil, ein Audioausgang, ein Kopfhörerausgang, eine MIDI-Eingangs- sowie -Ausgangsbuchse und schließlich ein USB-Anschluss, über den der MiniBrute 2S als class-kompatibles Gerät erkannt wird.

Mithilfe von Arturias MIDI Control Center Software lässt sich nicht nur die Firmware eines über USB verbundenen MiniBrute 2S aktualisieren, sondern man kann auf diesem Weg auch gespeicherte Sequencer-Daten exportieren sowie importieren und Konfigurationen vornehmen, die nicht auf über das Bedienfeld zugängig sind. Letztere Parameter umfassen unter anderem die Einstellung verschiedener CV-Standards (z.B. Volt/Oktave oder Hertz/Oktave), wie die Pads auf Anschlagstärke und Aftertouch reagieren, die Festlegung der Notenpriorität, die Wahl des MIDI-Kanals und die Zuweisung von kontinuierlichen MIDI-Controller-Nachrichten für den Fall, dass man den Arturia 2S mit einem handelsüblichen Keyboard-Controller mitsamt Pitchbend- und Modulationsrad ansteuern möchte.

Zurück zu den sichtbaren Parametern: Das Frontpanel des MiniBrute 2S ist in zwei Bereiche unterteilt. In der oberen Hälfte, die mit derjenigen des MiniBrute 2 identisch ist, befindet sich der Synthesizer inklusive Patch-Bay, in der unteren, leicht abgeschrägten Hälfte der Sequencer. Zu Letzterem gehören 16 Drehregler zur Eingabe von Parameterwerten je Schritt sowie 16 anschlagdynamische Pads mit Aftertouch für die Noteneingabe bzw. die Aktivierung einzelner Schritte im klassischen Step-Sequencer-Modus. Ist der Sequencer nicht aktiviert, dann lassen sich die ersten 13 Pads wie ein einoktaviges Keyboard spielen. Zwei der restlichen drei Pads dienen in diesem Modus als Oktavtranspositionsschalter. Insgesamt sind bis zu drei Oktavverschiebungen auf- und abwärts möglich.

Nicht nur die Patch-Bay deutet an, dass Arturia mit dem MiniBrute 2S einen Eurorack-freundlichen Synthesizer anbietet. So befinden sich an den beiden Seitenteilen Schraubverkoppelungselemente des von Arturia patentierten Link-Systems, die die Verbindung mit den sogenannten RackBrutes, Arturias Eurorack-Gehäusen, erlauben. Die Seitenteile, die wohl den Look des MiniBrute 2S pseudoveredeln sollen, sind übrigens mit einem Holzimitat beschichtet, was etwas aufgesetzt und unnötig retromanisch wirkt. Überdies fügen sie sich nicht so gut in das grau-blaue Farbschema ein wie die stoßfesten Kunststoffseitenteile des originalen MiniBrute, die dem Design durchaus mehr Eigenständigkeit verliehen.

Die Klangparameter des Arturia MiniBrute 2S I: Die Oszillatoren

Anstelle von einem Oszillator und dazugehörigem Suboszillator – wie im Falle des originalen MiniBrute – kommt der MiniBrute 2S mit zwei Oszillatoren daher, wobei es sich beim zweiten um einen vereinfachten Oszillator handelt, ähnlich dem dritten Oszillator des MatrixBrute. Der erste Oszillator ist mit einer Mixersektion ausgestattet, die einem wie bereits beim Vorgänger erlaubt, die verschiedenen Schwingungsformen sowie ein externes Signal individuell auszusteuern. Zu den Schwingungsformen zählen Sägezahn, Pulswelle, Dreieck und Rauschen. Für die Schwingungsformen Sägezahn, Puls und Dreieck gibt es erneut je einen spezifischen Parameter zur Modifikation des jeweiligen Timbres: Ultrasaw bewirkt, dass die Sägezahnschwingungsform mit zwei phasenverschobenen Kopien gemischt wird, um so einen breiteren Klang zu erzeugen; der Parameter Metalizer hingegen faltet die Spitzen der Dreieckschwingungsform, wodurch komplexe, obertonreiche und im Ergebnis metallisch klingende Timbres entstehen. Schließlich gibt es für den Puls noch einen Regler zur Einstellung der Pulsbreite.

Die Modulationsintensitäten dieser Parameter lassen sich zudem steuern, wofür der Oszillatorsektion zum Zwecke der Pulsbreitenmodulation und Metalizer-Modulation noch zwei zusätzliche Regler spendiert wurden. Die jeweils vorverdrahteten Modulationsquellen (LFO 2 für die Ultrasaw-Intensität, LFO 1 für die Pulsbreitenmodulation sowie Anschlagstärke für die Metalizer-Modulation) lassen sich mithilfe der Patch-Bay zu anderen Modulationsquellen umleiten. Standardmäßige, das heißt vorverdrahtete Modulationsquellen sind im Synthesizer-Bereich stets in blau und in Klammern unter den entsprechenden Reglern abgedruckt.