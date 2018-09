Test: Arturia DrumBrute Impact, Drumsynthesizer

Kleiner Schlagwerker ganz groß

Nach der Generalüberholung des MiniBrute in Form des MiniBrute 2 sowie des MiniBrute 2S kündigte Arturia im Sommer den DrumBrute Impact an. Äußerlich der kleine Bruder des DrumBrute, ist der Arturia DrumBrute Impact jedoch nicht einfach nur eine günstigere und abgespeckte Version von Arturias erstem analogen Drum Synthesizer. Auch in Sachen Klang und Features haben einige Modifikationen stattgefunden.

Die Hardware des Arturia DrumBrute Impact

Geliefert wird der DrumBrute Impact zusammen mit einem passenden Netzteil sowie einer Registrierkarte. Zwar erfüllen die Abmessungen alle rucksackkompatiblen Voraussetzungen, doch beim Auspacken überrascht die Größe dann doch ein wenig: Sehr geschrumpft ist dieser DrumBrute nicht, was natürlich für die Live-Bedienung von erheblichem Vorteil ist, da um sämtliche Regler herum genügend Platz geboten wird. Das Risiko, beim Schrauben aus Versehen einen anderen Parameter zu verändern, ist also nicht gegeben. Die Verarbeitungsqualität ist durchgängig robust. Nichts wackelt und die anschlagdynamischen Pads vermitteln ein gutes Spielgefühl. Neue Bestandteile des Designs sind die orangefarbenen Kunststoffstreifen aus dem Hause Hartmann. Sie zieren beide Seitenteile und stehen im farblichen Einklang mit dem Streifen unterhalb der Pads, der auf das neue Color-Feature verweist – mehr dazu später.

In Sachen funktionaler Aufteilung hat sich auf dem Bedienpanel gegenüber dem DrumBrute nichts geändert. Oben befindet sich der Sequenzer-Bereich inklusive Step-Taster, unten die einzelnen Instrumente samt Regler und Pads. Auf der Rückseite lässt sich der DrumBrute Impact ein- und ausschalten und mit Strom versorgen. Neben einem MIDI-Ein- und Ausgang verfügt der DrumBrute Impact über einen USB-Anschluss, durch den die bidirektionale Kommunikation mit einem Computer gewährleistet wird. Via USB wird das Instrument als class-kompatibles Gerät erkannt und im Zusammenspiel mit Arturias instrumentenübergreifender Software MIDI Control Center lassen sich Updates und gerätespezifische Konfigurationen durchführen. Mit dem MIDI Control Center können überdies Patterns erstellt, gespeichert und verwaltet werden.

Daneben verfügt der Arturia DrumBrute Impact auch noch über einen Clock Ein- und Ausgang. In summa lässt er sich damit auf dreifache Weise zu einem externen Clock-Signal synchronisieren: via USB, MIDI oder analogem Eingang. Der Clock Ein- und Ausgang kann überdies mit Hilfe des MIDI Control Centers so konfiguriert werden, dass er mit verschiedenen älteren Clock-Typen kompatibel ist, wie beispielsweise 24, 48 oder 2 ppqn oder nur einem einzelnen Impuls pro Viertelnote.

Der Monoausgang (Klinke) für den Gesamtmix wird durch vier Einzelausgänge im Miniklinkenformat ergänzt. Sie sind für die Kickdrum, beide Snares, beide Hi Hats und die FM Drum reserviert. Sobald hier ein Kabel angelegt wird, wird das entsprechende Instrumentensignal vom Gesamtmix abgezogen. Überdies lässt sich mithilfe der Einzelausgänge und eines Mixers die Tatsache kompensieren, dass es sich beim Gesamtmix nur um ein Monosignal handelt. Schließlich gibt es – ebenfalls im Miniklinkenformat – noch einen Kopfhörerausgang.

Die Klangparameter des Arturia DrumBrute Impact

Insgesamt stehen im DrumBrute Impact 10 Instrumente zur Verfügung, die sich über 8 Pads ansteuern lassen: eine Kickdrum, zwei Snare Drums, Hi und Low Tom, die sich ein Pad teilen, Cymbal und Cowbell, die sich ebenfalls ein Pad teilen, Closed Hat und Open Hat, die beide durch dieselbe analoge Schaltung erzeugt werden, und schließlich die FM Drum.

Jedes Klangmodul verfügt über instrumentenspezifische Parameter. Allen gemeinsam ist jeweils ein Lautstärkeregler und die Option „Color“, die wiederum Einfluss auf ein instrumentenspezifisches Klangcharakteristikum hat. Sämtliche Instrumente können überdies auf 4 verschiedene Arten getriggert werden können, die – unabhängig von den einzelnen Parametern – Einfluss auf deren Klangverhalten haben. So können die Drums normal, mit Akzent, mit der Color-Option und schließlich mit der Color-Option und Akzent angesteuert werden. Jede Variante führt zur einer weiteren Klangveränderung.

Die einzige Ausnahme bildet hier nur die Cowbell, die sich weder durch einen Parameter noch durch die Option „Color“ klanglich verändern lässt. Darüber hinaus lässt sich nicht nur die Gesamtlautstärke separat regeln, sondern man kann den Gesamtmix noch mithilfe eines Distortion-Effekts sättigen oder aber völlig verzerren.

Für die Kickdrum lassen sich die Abklingzeit (Decay) und die Tonhöhe (Pitch) regeln. Beide Parameter decken hier das ganze praxisrelevante Spektrum ab. Im ersten Klangbeispiel ertönt die Kickdrum bei voller Lautstärke. Zunächst wird die Tonhöhe variiert, dann die Abklingzeit. Anschließend werden der Distortion-Effekt hinzugedreht und die Color-Option aktiviert, die hier noch zusätzlich Drive erzeugt.

Auch mit nur 2 Parametern bleiben hier nicht viele Wünsche offen. Von unauffällig bis hart lässt sich die Kickdrum zu allen Zwecken nutzen.

Das erste Snare-Modul verfügt ebenfalls über einen Parameter für die Abklingzeit und über einen so genannten Tone/Snap-Parameter, mit dem sich das Verhältnis zwischen dem perkussiven Akzent und dem Rauschanteil regeln lässt. Für das Klangbeispiel wurden zwei Akzente gesetzt. Zunächst wird der Tone/Snap-Parameter bedient, dann das Decay gesteuert. Anschließend werden auch hier Gebrauch vom Distortion und der Color-Option gemacht. Letztere übernimmt hier die Funktion, den Klang „bauchiger“ zu machen.

Auch die Snare ist flexibel einsetzbar und kann ohne Rauschanteil auch als hohe Tom genutzt werden.

Die Parameter für die zweite Snare sind beinahe identisch. Hier steuert der Tone-Parameter jedoch die Filterfrequenz und die Color-Option aktiviert einen Clap-Effekt. Im folgenden Beispiel werden zunächst Tone, dann Decay variiert. Anschließend kommen wieder Distortion und Color zum Einsatz. Auch Akzente wurden erneut verwendet.

Die zweite Snare steht einem klassischen Clap von vornhinein deutlich näher. Mithilfe von Color und Distortion sind auch sehr schneidige Sounds möglich.

Beide Toms, die sich jeweils mittels einer Wahltaste auswählen lassen, verfügen einzig über einen Parameter zur Tonhöhensteuerung, der sich auf die hohe und tiefe Tom gleichzeitig auswirkt. Das bedeutet letztlich, dass sich das Intervall zwischen beiden Toms leider nicht frei variieren lässt. Die Color-Option fügt hier beiden Toms eine längere Abklingzeit hinzu. In den Klangbeispielen wird zunächst die Tonhöhe der verschieden akzentuierten Toms geändert. Schließlich wird erneut – Sie haben es erraten – von Distortion und Color Gebrauch gemacht.

Man hat es also mit ganz soliden Toms zu tun, die sehr gut auf den Distortion-Effekt ansprechen.