Test: Arturia MicroBrute, Analogsynthesizer

ich hab ihn letzten freitag bekommen und gleich zum wochenende mitgenommen. zusätzlich hatte ich noch ne bassstation2 dabei, die ich aber nicht benutzt habe… beim ersten gig war der microbrute super, beim zweiten (auf ner sehr brachialen funktionOne in nem „unbearbeiteten“ raum) hat er mir und meinen ohren angst gemacht, da hätte ich die brave/richtige/wohlklingende bs2 nehmen sollen.

mini und micro klingen im prinzip gleich, undzwar: brachial!

Ich bin sehr froh dass arturia sich die mühe gemacht hat auf ein anderes/ungewöhnliches filterdesign zu setzen – wenn man den filter aufmacht, drehn die leute durch!

das ist bei der bs2 anders, da kommen „halt obertöne“ hinzu, beim mini/micro klingt das wie als ob man eine schleuse unter großem druck öffnet.

was beim micro im vergleich zum mini besser ist: die schwankende stimmung scheinen die leute bei arturia etwas besser in den griff bekommen zu haben, allerdings hatte ich noch keine temperatur kritischen gigs.

der mini ist leichter zum durchdrehen zu bewegen: schnelles rechteck vibrato aufm modwheel nach ner filtermodulation während man sustain nach oben schiebt und dann noch noise dazu – das ist heftig! geht so leider nicht mehr, d.h. man muss vorher überlegen wie man den sound verdrehen will, und sich dann entscheiden. hat aber auch was gutes – diese kombi auf dem mini ist so mächtig, dass ich sie das ein oder andere mal vllcht zu häufig benutzt habe.

haptik ist für den preis richtig, richtig gut!

alles in allem und in bezug auf die „keine polyphonie“ mecker-kommentare – das gerät ist kein feingeist, sondern ein simpler und klar strukturierter lead synth (seit wann sind leads polyphon?), der das was er können soll mit bravour erfüllt! auf ner samba party völlig falsch, für studio produktionen für mich viel zu brachial und dreckig, aber live meine verbindung zum publikum, bei der auch wirklich jeder checkt dass da was „in echt“ passiert grade ;)

ps: der geht in meinem setup noch durch nen strymon timeline – trocken wäre er mir viel zu …trocken…