Test: Arturia MiniBrute 2 und RackBrute

Brute(al) gut!

Der Brute lebt

MiniBrute, MicroBrute. Die Familie Namens „Brute“ lebt schon etwas länger und gehört sicherlich zu einer der erfolgreichsten Synthesizerfamilien, die es am Markt gibt. Die Stammväter (um bei diesem Bild zu bleiben) sind im Laufe der Zeit etwas in die Jahre gekommen, aber anders als andere Hersteller von Synthesizern, die zum Teil gute Synthesizer Konzepte nach einigen Produktzyklen wieder in Vergessenheit geraten lassen, haben die Macher von ARTURIA der Familie mit dem MatrixBrute nicht nur eine Art „Übervater“ beiseite gestellt. Nein, sie haben den MiniBrute einer Gentherapie unterzogen, aus der nun die Derivate Arturia MiniBrute 2, MiniBrute 2S und DrumBrute seit Anfang des Jahres hervorgegangen sind. Mehr noch. In Zusammenhang mit den semimodularen Möglichkeiten, die man dem MiniBrute 2 nun mitgegeben hat und die wir heute näher betrachten wollen, hat ARTURIA das Tor zur Eurorack-Welt ganz weit aufgestoßen und mit den Euroracks RackBrute 3U und RackBrute 6U eine interessante neuartige mobile Lösung beiseite gestellt, die sowohl standalone als aber eben auch im Verbund mit den MiniBrutes funktioniert. Schauen wir uns den Synthesizer und das Rack-Konzept nun genauer an.

Mein Studio. Meine Baustelle.

Bevor ich mich mit dem Testgerät auseinandersetzen konnte, war ein wenig „Bastelarbeit“ angesagt. Der Arturia MiniBrute 2 kommt dabei her, wie man es von einem Kompaktsynthesizer erwartet: nett verpackt und in Folge dessen auch schnell an den Start gebracht. Beim RackBrute ist das etwas anders. Zum einen bekommt man die Unit normalerweise bis auf die eingebaute Stromversorgung leer, d.h. man muss sie in Eurorack-Manier mit den Modulen bestücken, die man sich für diese Konfiguration auserkoren hat. In meinem Fall hatte mir der deutsche Vertrieb von Arturia (Tomeso) das Denken bereits abgenommen und ein vorkonfiguriertes RackBrute zugeschickt. So weit, so gut. Bei der Montage der „mobilen Lösung“ von MiniBrute 2 und RackBrute oder wie Arturia sie auch gerne „Tactical Eurorack Armor“ nennt, ist ein klein wenig mehr Arbeitsaufwand nötig. Der durchaus schicke Tragebügel, der beide Synthesizer vereint, muss zunächst fest und ganz nach Anleitung verschraubt werden. Das sollte man so auch machen, denn niemand will es erleben, dass sich die Synths verabschieden und man nur noch den Tragebügel in der Hand hält. Die Bilder sprechen für sich. Den Rest macht die Phantasie.

Das Testsystem

Wir erinnern uns. Schon mit Veröffentlichung des MatrixBrute hat man dem in erster Linie als standalone funktionierenden Synthesizer semimodulare Möglichkeiten in Form von 12 CV-Ein- und Ausgängen zur Einbindung von externem, analogem Equipment mitgegeben. Leider waren diese Miniklinkenanschlüsse auf der Panel-Rückseite und somit nicht wirklich leicht zugänglich installiert. Ich spekuliere einmal, dass diese Option von nicht all zu vielen Usern genutzt wird. Dennoch, die Idee war realisiert und weil semimodular im Moment nun mal ziemlich schick ist, hat diese Art der Signalverarbeitung ihren Weg nun auch in den MiniBrute 2 gefunden. Doch schauen wir uns zunächst das Bedienpanel des MiniBrute 2 an.