Arturia MiniFreak 2.0 & MiniFreak V 2.0, Firmware-Update

Wavetable-Engine, Super Unison & mehr

Arturia veröffentlicht die Firmware 2.0 für den Hardware-Synthesizer MiniFreak und sein Software-Pendant MiniFreak V.

Arturia MiniFreak 2.0 & MiniFreak V 2.0

Die ohnehin schon üppig ausgestattete Oszillatorsektion des Hybrid-Synthesizer erhält mit der neuen Firmware eine zusätzliche Wavetable-Engine, die mit 32 Wavetables ausgestattet ist. Gegenüber dem MicroFreak konnte die Audioqualität verbessert, der Frequenzbereich vergrößert und Aliasing verringert werden.

Zusätzlich zum Scannen des Wavetables gibt es eine „Pulse With“-Funktion zur Veränderung der Symmetrie sowie ein 1-Pole Filter, das als Hoch- oder Tiefpass genutzt werden kann. Mit dem Update kommen 64 neue Factopry-Presets, die mit den Wavetables arbeiten.

Die Wavetable-Engine kann nur bei OSC 1 aufgerufen werden.

Bei den Effekten gibt es mit Super Unison einen neuen Chorus, der bis zu sechs zusätzliche Kopien des „trockenen“ Signals erzeugt, die per Detune verstimmt werden können. Es lassen sich mehrere Varianten dieses Effektes aufrufen, darunter frei laufende Versionen, bei denen es zu Phasing kommen kann sowie Versionen mit fester Startphase, wenn eine Note gespielt wird. Und auch hier ist ein HP/LP-Filter zur Klangformung vorhanden.

Weitere Neuerungen: die Oszillatormodelle von Noise Engineering konnten bislang nur mit fester Startphase eingesetzt werden. Nun gibt es auch hierfür „OSC freerun“.

Beim Shaper LFO, bei dem die Shapes in 16 Steps unterteilt sind, war bislang die Geschwindigkeit auf einen Step abgestimmt. Nun kann die LFO Rate auf die gesamte Shaper-Länge abgestimmt werden, so dass die selbst erstellten Shapes auch mit einer viel höheren Geschwindigkeit als bisher genutzt werden können.

Der MIDI-Befehl CC7 kann nun zur linearen Steuerung von Master- und Preset-Volume genutzt werden.

Für den MiniFreak V gibt es ein Store-Feature, über das weitere Soundbänke erworben werden können. Derzeit sind zwei kostenpflichtige und drei kostenlose Bänke verfügbar. In Zukunft soll das Angebot erweitert werden.

Beim Hardware-MiniFreak lassen sich bis zu 64 Favorite-Presets festlegen. Wenn über eine Tastenkombination das Favorite-Panel aktiviert wird, können die Presets über die Tasten des Step Sequencers zugewiesen und dann aufgerufen werden.

Das Firmware-Update Arturia Minifreak 2.0 bzw. MiniFreak V 2.0 ist kostenlos und kann ab sofort von der Website des Herstellers heruntergeladen werden.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Test des Arturia MiniFreak (V 1.0) nachlesen.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Test des Arturia MiniFreak V (V 1.0) nachlesen.