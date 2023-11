Kostenlos und erweiterbar

Arturia Analog Lab Play ist eine neue Variante des Preset-Instrumentes mit Sounds aus der V-Collection 9 und von anderen Plug-ins. Es ist zwar gegenüber dem bisherigen Analog Lab V (das jetzt Analog Lab Pro heißt) noch einmal abgespeckt, doch dafür ist es kostenlos.

ANZEIGE

Arturia Analog Lab Play, Plug-in

Analog Lab Play ist mit 100 Sounds ausgestattet, die von den Emulationen digitaler und analoger Synthesizer, Orgeln, E-Pianos, Klavieren und Streichern stammen. Neben Instrumenten aus der umfangreichen V-Collection 9 sind auch Klänge der Plug-ins Pigments, Augmented Strings und Augmented Voices enthalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die Presets sind in neun Kategorien unterteilt: Bass, Keys, SFX, Brasswinds, Leads, Strings, Drums, Pad und Vocal, die über einen vereinfachten Browser ausgewählt werden. Das Angebot an Presets lässt sich über Sound Expansions erweitern. In Arturias Sound Store werden jeden Monat neue Packs veröffentlicht werden.

Wie bei dem „großen“ Analog Lab lassen sich die Presets über vier Macro-Regler anpassen und es können zwei Insert- und zwei Send-Effekte auf die Sounds angewendet werden.

Das Plug-in ist auf Arturias Controller Keyboards der KeyLab-Reihe und MiniLab angepasst. Die Macro- und FX-Regler des Plug-ins sowie die Soundauswahl sind direkt den Controller-Funktionen einsatzbereit zugewiesen. Natürlich lassen sich die Funktionen aber auch mit jedem anderen MIDI-Controller steuern.

Arturia Anlag Lab Play steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.