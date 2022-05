Arturia V-Collection 9, Update für das Synthesizer-Plug-in Bundle

4 neue Instrumente sowie neue Features

Nachdem Arturia vor einigen Wochen ihre neue Software Instrumenten Serie AUGMENTED gestartet hat, folgt heute, pünktlich zum Start der Superbooth 22, das nächste große Update für die V-Collection.

Arturia V-Collection 9

Mit insgesamt 32 Software-Emulationen bekannter Synthesizer ist die V-Collection von Arturia eine der größten Plug-in Sammlungen. 14.000 Sound-Presets sind an Bord, da steht klanglich also einiges zur Auswahl bereit.

Bei Version 9 neu dabei sind die vier Instrumente Korg MS-20 V, SQ80 V sowie zwei zur eingangs erwähnten AUGMENTED-Serie gehörenden Software-Instrumente STRINGS und VOICES. Während es den SQ80 V bereits seit letztem Jahr offiziell gibt, gehört er mit dem 9er Update der V-Collection nun auch zum Plug-in Bundle hinzu. Ganz besonders interessant erscheint der MS-20 V. Diesen werden wir sicherlich bald in einem Test genauer unter die Lupe nehmen.

Die beiden AUGMENTED-Instrumente STRINGS und VOICES kombinieren jeweils „echte“ Samples – in diesem Fall von Streichern und der menschlichen Stimme – und diverse Synthese-Engines. Mit Hilfe einiger Bedienelemente lassen sich die Sounds dann steuern, modulieren und verfremden.

Darüber hinaus hat Arturia an vier bestehenden Software-Instrumenten Hand angelegt und diese verbessert bzw. umgestaltet. So liegen mit Prophet-5 V und Prophet-VS V nun zwei individuelle Plug-ins vor, die zuvor nur in der Kombination aus analogen Prophet-5 und digitalem Prophet VS vorlagen.

Auch dem CS-80 V haben sich die Software-Entwickler angenommen und diesen mit einer neuen Sound Engine sowie einem erneuerten DSP-Modeling ausgestattet. Erweiterungen und Verbesserungen gibt es hierbei bspw. bei der Modulation und in Form eines modernisierten Advanced-Panels.

Das Physical-Modeling-Instrument Piano V bietet ab sofort nun 12 unterschiedliche Piano-Modelle. Vom Japanese Grand bis hin zum Piano Bar Upright ist alles an Bord, was man Klavier-technisch benötigt.

Im Hinblick auf die komplette V-Collection hat Arturia 14 neue Sound-Bänke sowie allgemeine Verbesserungen vorgenommen. Hierzu zählen die Entwickler u. a. verbesserte Ladezeiten, überarbeitete GUIs und erweiterte Features für User-Playlists.

Als Systemvoraussetzungen für die neunte Version der V-Collection gibt Arturia Windows 8.1+ (64 Bit) an, unter macOS muss es mindestens Version 10.13 sein. Die Kompatibilität zu Apples M1-Rechnern hatten Arturia bereits in Version 8.2 sichergestellt.

Arturia V-Collection 9 ist ab sofort erhältlich.