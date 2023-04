Arturia Rev LX-24, neues Reverb-Plug-in für die DAW

Lexicon 224 - im Arturia Gewand

Die französischen Entwickler von Arturia sind nicht nur für ihre Hardware-Synthesizer und Controller bekannt, sondern haben ihren Ursprung eigentlich im Software-Bereich – und zwar in der Nachbildung und Emulation bekannter Recording-Klassiker wie Dynmikprozessoren oder Effektgeräten. Mit dem Rev LX-24 bringt das Unternehmen nun einen echten Klassiker im neuen Gewand in eure DAW.

Wenn es die Produktbezeichnung tatsächlich noch nicht verraten sollte, um was es hier geht, dann aber Arturias Umschreibung der Original-Hardware. Dieses lautet:

„The classic cream-colored box with faders, clicky buttons, and those famously spacious algorithms; reanimated in unmatched detail, upgraded, and primed for your DAW.“