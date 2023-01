Preamp & Wandler

Der britische Hersteller Audient erweitert mit dem EVO SP8 seine Produktreihe an USB-Audiointerfaces/Wandler um einen 8-kanaligen Preamp/Wandler. Im Herbst 2022 testeten wir das EVO 16, bereits länger erhältlich sind die beiden Einsteiger-Interfaces EVO 4 und EVO 8. Deren Tests findet ihr hier:

Audient EVO SP8, Preamp & Wandler mit Smart Gain und ADAT

Das EVO SP8 ist mit acht XLR/TRS-Combo-Buchsen ausgestattet. Sechs davon sind als Mikrofon/Line-Eingänge ausgelegt, die beiden frontseitig untergebrachten Eingänge dienen zur Aufnahme von Mikrofon-, Line- oder Instrumentensignalen. An analogen Ausgängen bietet das EVO SP8 acht Klinkenausgänge. Das Interface arbeitet mit 32 Bit und 96 kHz, maximal aufholen können die Preamps 58 dB.

Digital bietet das Audient EVO SP8 jeweils zwei optische Ein- und Ausgänge, worüber das Interface an ein bestehendes Setup angebunden werden kann, um dieses um weitere acht Kanäle zu erweitern. Die tolle vom EVO 16 bekannte Smart-Gain-Funktion, die den passenden Gain eines Signals automatisch einstellt, funktioniert bei Anschluss an ein EVO 16 auch mit dem EVO SP8. Auch ein Wordclock-Eingang befindet sich auf der Rückseite des Wandlers.

Der Preamp/Wandler ist als Desktop-Gerät ausgeführt, Audient bietet für das EVO SP8 allerdings auch optionale Rack-Ohren an, so dass einem Einbau in ein 19 Zoll Rack nichts im Wege steht.

Die Features des Audient EVO SP8 im Überblick:

8 EVO Mikrofonvorverstärker mit Smartgain

2 JFET-Instrumenteneingänge

8 Line-Ausgänge

2 optische Eingänge

2 optische Ausgänge

58 dB Mic Gain

32-Bit-AD/DA-Wandler

Multichannel Smartgain Funktion

hochauflösendes LC-Display

zentrale One-Knob-Steuerung

Kanalstatus-Anzeige

programmierbare Funktionstaste

Word-Clock-Eingang

Ab Februar wird der Audient EVO SP8 zum Preis von 449,- Euro im Handel erhältlich sein.