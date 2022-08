Test: Audient EVO 16, USB 2.0 Audiointerface

(ID: 505353) Top Hardware - doch wie klingt es?

Audient stellen mit dem EVO 16 ein 96 kHz USB 2.0 Audiointerface mit USB-C-Anschluss im 19 Zoll Rack-Format vor. Mit acht analogen Ein- und Ausgängen ist es auch ihr bisher größter AD/DA-Wandler mit integriertem Netzteil und ein paar sehr üppigen Features. Die kleineren Interfaces der EVO 4 /8- und der ID-MK II- Serie gehören zum absolut Besten ihrer Preisklasse und z. T. mit Recht sogar noch weit darüber hinaus. Da sind die Erwartungen an das EVO 16 natürlich schon sehr groß. Ob das Audient EVO 16 diesen Ansprüchen gerecht wird, wollen wir im Folgenden feststellen.

ANZEIGE

Auspacken des EVO 16 Audiointerfaces

Das 35,5 x 25,5 x 5,3 cm große und 3 kg schwere Gerät kommt in einer Verpackung aus 100 % Karton, abgesehen von der wiederverwendbaren CPE-Schutzhülle. Als weitere Inhalte gibt es ein Kaltgerätekabel und ein 1,5 m langes USB-C-auf USB-A Kabel. Dazu noch ein Faltblatt mit der Beschreibung der Bedienelemente. Bei einem 19″-Rack-Modul mit 1 Höheneinheiten hätte ich noch ein paar Rack-Winkel erwartet. Diese können jedoch bei Bedarf nach Registrierung des Gerätes und Angabe der Geräte-PIN-Nummer (anscheinend kostenfrei) nachbestellt werden.

Die englischsprachige Bedienungsanleitung muss von der Website von Audient heruntergeladen werden.

Das Gehäuse ist aus dickem Stahlblech gefertigt und wirkt sehr robust. Die Qualität der Taster und der XLR- und Klinkenbuchsen kennt man schon von den Audient EVO 4/EVO 8 und geht in Ordnung. Die XLR-Anschlüsse auf der Rückseite sind sogar verschraubt.

Softwarepaket des Audient Interfaces

Als Software-Dreingabe gibt es derzeit:

Steinberg Cubase LE (Desktop) & Cubasis LE 2 (iOS),

Steinberg Retrologue 2

Waldorf Edition 2 LE

Loopcloud (2 GB Samples 100 Credits, 30 Tage kostenloses Testen)

Produce Like A Pro – 3 kostenlose Online-Kurse

Two Notes Engineering – Torpedo Wall Of Sound – Speaker / Amp / Miking-Simulation

Sonarworks SoundID Reference – 6 Monate kostenlos.

Die derzeitigen Angebots-Coupons müssen bis zum 1. Januar 2023 eingelöst werden.

Anschluss des EVO 16 Interface

Zum Betreiben des Audient EVO 16 wird die EVO.app (Treiber) für MacOS oder Windows 10 ab 4.3.4 benötigt. Einige Funktionen können nur über die EVO Mixer-App erreicht werden, andere lassen sich am Gerät vornehmen und im Gegensatz zu EVO 4 und EVO 8 lässt sich hier zumindest eine Voreinstellung im Gerät abspeichern, die dann nach dem Einschalten automatisch geladen wird. Damit kann das EVO 16 auch als Standalone-Konverter benutzt werden.

Auf der Vorderseite befinden sich zwei XLR-Combo-Buchsen für Instrumente, Mikrofone und Line-Level-Pegel. Die verbleibenden sechs XLR-Combobuchsen auf der Rückseite sind nur für Mic- und un- bzw. symmetrische Line-Signle ausgelegt. Eine Arretierung für XLR-Stecker wäre noch schön gewesen, aber das Fehlen ist jetzt auch nicht so tragisch.

Bei den Eingängen ist der Gain-Betragswert der Vorverstärkung mit 58 dB praktikabel ausgelegt. Eigentlich sind es aber „nur“ 0 bis 50 dB Verstärkung und 0 bis -8 dB Signalabschwächung. Die Eingänge vertragen einen maximalen Pegel von +10 dBu (kalibriert auf 0 dBFS) und haben einen Dynamikumfang von ordentlichen 112,5 dB (A-Weighted) und einen Frequenzgang von 10 Hz bis 40 kHz. Wenn die Lautsprecher und Verstärker das mitmachen, ist das sehr vorteilhaft. Wenn nicht, könnte es zu Intermodulationsverzerrungen im analogen Ausgabeteil kommen. Denn viele Verstärker und aktive Boxen sind nur auf 20 Hz bis 22 kHz ausgelegt.

ANZEIGE

Die Mikrofoneingänge (XLR) vertragen sogar +16 dBu am Eingang bei einem Signal-Rausch-Abstand von 100 dBu. Bei gleichem Rauschabstand dürfen es bei den Instrumenteneingängen aber wieder nur +10 dBu sein. Das sind alles aber recht ordentliche Werte.

Der Clou bei den Eingängen ist, dass die die wichtigsten Einstellungen über die Bedienelemente auf der Vorderseite gemacht werden können. Dazu gibt es acht Taster für Eingangskanäle plus den Tastern Mute, 48 V Phantomspeisung, Instrumenten-Aktivierung (JFET-Schaltung) und Smart-Gain, die separat für jeden Kanal aktiviert werden können. Die Gain-Werte der Kanäle werden entsprechend einzeln mit dem gerasteten Encoder eingestellt. Die Kanaltaster zeigen auch eine Eingangsübersteuerung an, indem sie ihre Farbe von weiß nach rot wechseln.

Der gerastete Eingabe-Encoder des Audient EVO 16 deckt mehrere Wertebereich ab, wie z. B. 58 dB Gain oder 100 % Lautstärke. Real wirkt sich das so aus, dass durch die Werteaufteilung über den Reglerweg 1 Step am Encoder auch mal eine Werteänderungen von weniger als 1 bewirken kann und man weiter als einen Step drehen muss, um den nächsten Wert einzustellen. Dieses Phänomen war schon beim EVO 4 so und ist der Normalzustand. Darauf wollte ich nur hinweisen.

Auf der Rückseite befinden sich dann noch die acht analogen Ausgänge im 6,3 mm Klinkenformat, ein BNC-Wordclock-Ausgang und je zwei ADAT-Ein und Ausgänge. Die ADAT-Ports sind S/MUX-fähig, können also bis 96 kHz Sampling-Frequenz bei Halbierung der Kanalanzahl betrieben werden. Alternativ können die optischen Ports auch einzeln in den S/PDIF-Modus geschaltet werden, womit dann pro Port ein Stereokanal zur Verfügung steht.

Zuletzt gibt es noch den USB-C-Buchse (USB 2.0) und den Kaltgerätestromanschluss, der 90 bis 250 Volt bei 50 und 60 Hz verarbeitet.

Smart-Gain

Die Smart-Gain-Funktion ist durchaus ein Alleinstellungsmerkmal und sorgt automatisiert für einen optimalen Aufnahmepegel. Zuerst den Smart-Gain aktivieren, dann die Eingangskanäle auswählen, und einspielen und das Audient EVO 16 ermittelt selbständig nach einigen Sekunden den optimalen Gain-Wert für die Aufnahme. Das funktioniert in der Praxis sehr gut.

Aber Vorsicht, denn eine optimale Aufnahmelautstärke bedeutet keineswegs einen optimalen Mix! Das Audient EVO 16 kann schließlich nicht wissen, wie laut die Stimme oder wie leise das Schlagzeug bei diesem Song sein soll. Es macht aber das Gain-Staging einfacher und sorgt nur dafür, dass alle Signale weder zu leise, noch übersteuert in der DAW ankommen. Wobei bei 24 Bit Aufnahmen 60 % Pegel ja generell ausreichend sind. D. h. man muss sich schon ein bisschen anstrengen, um eine 24 Bit Aufnahme lautstärkemäßig zu verhauen.

Der Smart-Gain ist ein sehr nützlicher Helfer, um schnell aufnahmefähig zu sein, umso mehr, als es auch anzeigt, wenn die Autoanpassung nicht funktioniert hat.

Audient EVO 16 Display Standalone

Das OLED stellt die analogen wie auch digitalen Eingangspegel (kurzes Drücken des Encoders) und die Einstellungen für jeden Eingangskanal dar.

Durch langes Drücken des Encoders werden die Systemeinstellungen aufgerufen.

Hier kann das Audient EVO 16 ausgeschaltet, die Display-Helligkeit geändert, der Status des Interfaces angezeigt oder ein Werksreset ausgelöst werden.

Zusätzlich kann von hier aus dem Funktionstaster seine Funktion zugewiesen werden. Als Auswahl gibt es Monoschaltung, eine ALT-Speaker-Option, Talkback-Schaltung und eine DIM-Funktion.

Das Systemmenü dient nur zur Zuweisung des Funktionstasters. Die eigentlichen Voreinstellungen müssen in der EVO-App vorgenommen werden.

So z. B., ob für „Mono“ das Mittensignal oder der rechte oder linke Ausgangskanal benutzt werden soll, welche Ausgangskanäle für die alternativen Lautsprecher und welche für die Talkback-Funktion reserviert sind und um wieviel Dezibel die Ausgangslautstärke gedimmt werden soll.

Zuletzt gibt es die Taster für den Hauptausgangs und der zwei Kopfhörerausgänge, deren Ausgangslautstärken sich bei Anwahl unabhängig voneinander einstellen lassen.

Das ist alles sehr schön, aber ohne die Software bleiben die meisten Features des Audient EVO 16 doch unzugänglich.

Bedienung – EVO-App

Die von der Audient-Website herunterzuladende Software benötigt mindestens Apple OS X 10.11.6 (El Capitan) oder Windows 10 (32 Bit). Das Interface ist zwar als USB-klassenkompatibles Interface auch mit iOS benutzbar, jedoch können hier keine weiterführenden Einstellungen vorgenommen werden, die über die Standalone-Einstellungen hinausgehen. Auch Audient rät von einer alleinigen Nutzung unter iOS ab.

Die Software besteht aus den Hauptbussen „Master“ und Cue-Mix „A“ bis „D“, die den physikalischen Ausgängen zugeordnet werden können. In jeden Bus können nun sämtliche Eingangskanäle, also acht analogen Eingänge, bis zu 16 ADAT-Eingänge und 10 vom Computer kommende DAW-Kanäle beliebig zugemischt werden. So lassen sich z. B. einzelne Submixe für die Kopfhörerausgänge erstellen.

In der Mixeransicht können auch für die einzelnen Kanäle diverse Optionen gewählt werden, wie Mono oder Stereoverbindung, Phasendrehung, Phantomspeisung, Instrumenten-Aktivierung, Panorama, Gain oder Solo & Stummschaltung. Leider ist weder bei den Panoramaangaben, noch Mix-In-Reglern der Busse eine numerische Angabe zu finden. Das Gain wird zumindest angezeigt, wenn der entsprechende Eingangskanal am Audient EVO 16 angewählt ist. Natürlich sollte man dem Gehör vertrauen, aber das hier ist recht viel Ratearbeit und fühlt sich mehr „lazy“, denn „minimalistisch“ an.

Welchen physikalischen Ausgänge den Bussen zugeordnet sind, wird in den „Settings“ über eine leicht überschaubare Matrize festgelegt, die über die Karteireiter „Analog“ (1 bis 8 und zwei Kopfhörer), 2 x „Digital“ (insgesamt max 16 x ADAT) und Talkback unterteilt sind. Zusätzlich gibt es auch noch einen Bus für alternative Lautsprecherausgänge und einen zum Durchschleifen des Signals vom Computer (DAW-Thru).

Die Matrizen in den verschiedenen Panelseiten arbeiten unabhängig von einander.

Alles ist prinzipiell sehr übersichtlich gelöst. Was es aber mal wieder zu bemängeln gibt, ist die kontrastarme Farbgebung der Bedienoberfläche und die winzige Beschriftung. Allmählich sollten Hersteller die Richtlinien für barrierefreie oder zumindest ergonomische Software kennen! Immerhin ist die Oberfläche frei skalierbar, was aber leider nicht die Beschriftungsgröße mit einschließt. Die bleibt winzig.

Über die Software kann das Audient EVO 16 auch registriert und neue Firmware geladen werden.

Frequenzen und Latenzen

Alle Messung erfolgten im Loop.

Die Frequenzantwort verhält sich unauffällig bis auf den Nadelimpuls bei ca. 749 Hz.

bei der Phasenlagen (Aus/ Eingange 3/4) sieht es jedoch mit der Drift der Kanäle ab 500 Hz jedoch nicht to toll aus.

Mit den Werten für THD+N zeigt sich jedoch wieder im normalen Feld.

Die Verzerrungen nehmen bis -12 dB ab, was dann wohl die optimale Aufnahmelaustärke darstellt.

Auch die Hammerstein-Verzerrungen halten sich in Grenzen.

Wie wenig „Messungen“ mit dem „Klang“ zu tun haben, das werden wir gleich sehen.

(Ableton Live 11.1.6)

Latenzen

48 k, 64 Samples

Ein: 4,58 ms

Aus: 4,35 ms

Loop: 8,94

48 k, 256 Samples

Ein: 8,58 ms

Aus: 8,35 ms

Loop: 16,9 ms

96 k, 64 Samples

Ein: 3,92 ms

Aus: 3,68 ms

Loop: 7,59 ms

96 k, 256 Samples

Ein: 5,92 ms

Aus: 5,68 ms

Loop: 11,6 ms

Wie klingt das Audient EVO 16?

An Features habt Audient beim EVO 16 wahrlich nicht gespart und alles richtig gemacht, das ist offensichtlich. Leider ist das EVO aber schon beim ersten Hören genauso offensichtlich enttäuschend. Das EVO 16 ein klarer klanglicher Abstieg gegenüber dem Vorgänger Audient EVO 4 und auf das Gefälle zu den MK II-Version von Audient ID4 und ID14 will ich gar nicht erst eingehen.

Wo das EVO 4 an Spielfreude und Musikalität in den Hörsessions überzeugen konnte und die ID-Serie gar meinen Metric Halo 2882 3D gefährlich nahe kam, nahm das EVO 16 keinen der üblichen Anwesenden emotional auch nur ansatzweise mit und es wurde die kürzeste Hörsession, seit ich diese mit dem Mytek Brooklyn ins Leben gerufen habe. Sehen wir uns das aber dennoch etwas genauer an.

Lediglich in der Signalstabilät konnte das Audient EVO 16 gegenüber dem EVO 4 punkten. Die Dynamik des EVO 4 brach bei den üblichen Teststücken wie „Mutual Core“ von Björk und „We’re In This Together“ von Nine Inch Nails merklich ein. Ursachen können z. B. bei der (USB-) Stromversorgung oder dem Wandlerverhalten nahe der 0 dBFS Grenze liegen. Das Dynamikverhalten des EVO 16 blieb stabil.

Bei „Making Of Cyborg“ vom Ghost In The Shell Anime, brachten es die Introschellen auf knappe 4 Sekunden von 7. Der Rest der Rauschfahne wurde verschluckt, was aber auch bei teureren Interfaces zu finden ist. Der nächste Punkt waren die Taikos, die blass und mit schwächlichem Klangkörper und -raum daherkamen, das Bassfundament soweit vorhanden war schwammig und das Schwingen der Felle einfach nicht da.

Auch der R-Test (siehe Test Mytek Brooklyn) beim selben Track verlief gerade noch befriedigend. Bei „A ga maeba, teru tsuki toyomu nari“ (2. Lyrikzeile) wurde aus „teru tsuki“ sowas wie „teruki“. Gute Wandler schaffen es die „ts(u)k-Senke“ korrekt darzustellen, was ich immer als Faktor für das Transientenverhalten auslege. Wenn ein Wandler das korrekt schafft, spielt er erfahrungsgemäß auch sonst in der Regel zackig. In der letzten Zeit haben aber so viele Interfaces, auch in der preiswerten Klasse, diesen Test so gut absolviert, dass ich ihn schon als nutzlos angesehen habe. Das Audient EVO 16 hat mir aber wieder gezeigt, dass dem nicht so ist.

Mit der Tiefenstaffelung ist es ebenfalls nicht weit her. Sowohl z. B. die Wellenbewegung bei „Mutual Core“ als auch der Chor bei Alison Krauss „Down By The River To Pray“ (O Brother Where Are You OST) blieben 2D-Haft. Bei Krauss fiel das sogar besonders auf. Ihr Gesang ist sehr in den Vorgrund gedrückt und der Chor diffundiert diffus durch den Hintergrund.

Ich will jetzt nicht ein 500,- Euro Interface mit einem 3.000,- Euro Boliden vergleichen, aber das Antelope Amari hat diesen Raum schon fast für den Hörer ausmessbar dargestellt. Ich würde die 2D-Haftigkeit sogar noch unter dem Focusrite-Sound eines Claretts einordnen.

Und egal was auflegte wurde, das EVO 16 macht musikalisch einfach nur wenig Spaß, im Gegensatz zum EVO 4. Der einstimmige Konsens der Anwesenden: „gepresst“ – ohne dabei andere Vorzüge zu bieten. So wie z. B. damals etwa der SPL Director MK II, der zwar musikalisch eine Schlaftablette, dafür aber wenigstens hochanalytisch offenbarend ist. Auch verhält sich der Audient EVO 16 in seiner „Unmusikalität“ leider auch nicht vergleichbar zum Prism Sound-Sound, der so schonungslos offenbarend ist, dass er zum Musikkonsum kaum geeignet ist, es sei denn, man möchte hören, wie schlecht viele Konserven eigentlich klingen, zum Produzieren aber ein Traum ist, da der Prism-Sound hilft, die Fehler im Mix schnell zu erkennen.

Da wir gerade vom Mixen reden, die bisherige Eindrücke setzen sich auch bei diversen ungemasterten aber fertigen Mix-Session fort, die ich noch auf dem Rechner hatte. Das EVO 4 war zwar sehr musikalisch, aber für anspruchsvollere Aufgaben wie Mastering wäre es nicht meine erste Wahl und das trifft umso mehr auf das Audient EVO 16 zu.

Im einem vergleichbaren Preisfeld kann mich ein selbst ein M-Audio Air mehr überzeugen, da es sehr gut klingt, auch wenn die Höhen spröde sind und solange man die Signalpegel rigoros in Schach hält. Auch ein Presonus Studio 68, das sogar die teureren Presonus Quantum stehen lässt und auch das Studio 1810, hinterließen einen deutlich besseren Eindruck.

Schließlich kam dann noch der Klangunterschied zwischen den optischen Eingängen und dem USB-Eingang zum Vorschein, wobei Letzterer geringfügig besser klingt.

Eingangsseitig analog sieht es etwas besser aus. In den Probeaufnahmen kamen aber dieselben Charakteristika wie bisher zum Vorschein.

Das beigefügten Beispiel stammt vom vollanalogen Dübreq Stylophone Gen R-8 Synthesizer. Wenn ich die Aufnahme vom Metric Halo 2882 3D damit vergleiche, dann fehlt es der Aufnahme vom Audient EVO 16 hörbar an Omph, Bassfundament und Körperlichkeit, weiß aber mehr zu gefallen, als die Digital-Analog-Ausgabe über das EVO 16. Mein Gen R-8 hört sich beim Direktanschluss an den Verstärker nicht so verhalten an, wie es das EVO 16 darstellt. Die Unterschiede in den Aufnahmen sollten auch über andere Interface hörbar sein.

Bei der Fragen nach der Fairness: Das 2882 ist zwar viermal teurer, dafür aber auch 20 Jahre älter als das EVO 16.

Beide Beispiele wurden auf ca. -14,6 LUFS manuell angepasst. MP3, 320 kbps, 48k.