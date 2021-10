Audio Scape XL-305R, Hardware Spring Reverb mit Vintage-Flair

2.000 Dollar — da spart man noch ein wenig und kauft sich ein richtiges Spring Reverb: Einen AKG BX 15, 20 oder 25. Oder einen oder zwei Vermona VSR-3. Oder ein oder zwei Vermona DSR-3.

„[…] 12 auf einander abgestimmte Federn […]“ — mindestens.

„[…] Unter der Leitung des Original-XL-305-Designers Wayne Kirkwood zog man sich also für vier Jahre Forschung und Entwicklung zurück […]“ — auf jeden Fall: Federhallgeräte sind geheime Raketenwissenschaft, und selbst die NASA konnte in diesem Zeitraum nicht das Gemini-Programm an den Start bringen. Oder etwa doch?

Wer’s glaubt, wird selig.