Die Patchbay ist zurück

Die Patchbay ist zurück – doch eigentlich war sie nie weg – oder? Die Umstellung von „analogem Recording“ hin zur „in-the-box-Arbeitsweise“ hat dazu geführt, dass das eine oder andere Gerät aus den professionellen sowie auch den heimischen Tonstudios geflogen ist. Durch die Reduktion des Geräteparks war in vielen Fällen dann auch die Patchbay überflüssig, die das flexible Routing zwischen den Ein- und Ausgängen des Mischpults und den Effektgeräten, Dynamikprozessoren etc. ermöglicht. Nun schickt sich Black Lion Audio an, die Patchbay zurück ins Studio zu holen und präsentiert mit den PBR-Patchbays auch gleich eine kleine Serie.

Black Lion Audio PBR-Patchbay Serie

In Tonstudios, in denen auch heute noch viel mit analogem Outboard-Geräten gearbeitet wird, waren und sind Patchbays natürlich nie verschwunden. Auch gab es über die letzten Jahre weiterhin Patchbays in unterschiedlichsten Konfigurationen zu kaufen. Etwas ungewöhnlich erscheint eine komplett neue Patchbay-Serie im Jahr 2022 allerdings dann schon. Oder hat Black Lion Audio seinen PBR-Patchbays wohlmöglich mit besonderen Extras ausgestattet?

ANZEIGE

Die in Chicago, USA, beheimatete Firma Black Lion Audio wurde aufgrund von diversen Modifikationen an analogen Geräten bekannt und hat sich in der Szene schnell einen guten Namen erarbeitet. Später folgten dann die ersten eigenen Geräte wie Preamps, Kompressoren oder auch ein Audiointerface. In unseren Tests schneiden die BLA Produkte in der Regel immer gut bis sehr gut ab. Entsprechend hochwertig erscheinen auch die drei neuen Patchbays der US-Amerikaner.

Die PBR-Patchbay Serie umfasst drei Produkte: Die PBR TRS, eine 48-Punkt TRS-Patchbay, die PBR TRS-BT, eine 48-Punkt Patchbay mit Bluetooth-Funktion und die PBR XLR, eine 16-Punkt XLR-Patchbay. Alle drei Patchbays verfügen über vergoldete Anschlüsse und der Patchbay-Modus kann über rückseitige Anschlüsse umgestellt werden (normalisiert / halb-normalisiert).

ANZEIGE

PBR TRS und PBR TRS-BT sind komplett mit Klinkenanschlüssen ausgestattet. Als Extra-Funktion bietet die PBR TRS-BT ein eingebautes Bluetooth-Modul, über das Audiosignale von kompatiblen Endgeräten direkt eingespeist werden können.

Die PBR XLR ist dagegen komplett mit XLR-Buchsen ausgestattet. 12 Male-XLR sowie 4 Female-XLR-Anschlüsse bietet diese Patchbay.

Alle drei Patchbays sind ab sofort im Handel erhältlich. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Black Lion Audio 199,-Euro für die PBR TRS, 249,- Euro für die PBR TRS-BT und 169,- Euro für die PBR XLR an.