Blackstar HT Series MK III Röhrenamps mit CabRig

Nein, die Blackstar HT Serie ist nicht neu. Aber wie viele andere Hersteller auch, überarbeitet Blackstar bisweilen seine Produktpalette und erweitert bewährte Modelle mit modernen Features. Nun hat Blackstar die HT Serie MK III veröffentlicht und die verfügt über ein paar wirklich coole Features.

Blackstar HT Series MK III Röhrenamps

Bei der Blackstar HT Series MK III handelt es sich nach wie vor um reinrassige Röhrenamps, die, zum Schutz der Nachbarn und des eigenen Gehörs, in Leistungsklassen von 1 Watt bis 20 Watt erhältlich sind. Ja, das reicht, wer einmal einen 20 Watt starken Röhrenamps aufgerissen hat, weiß anschließend das Omas kaputtes Küchenradio wieder zu schätzen

Die Serie gliedert sich in drei Modelle, die jeweils als Top mit entsprechendem Cabinet, oder als Combo zu haben sind. Das kleinste der drei Geschwisterchen ist der HT-1R MK III, der mit seinem einen Watt ideal für Recordings und das Üben zu Hause ist. Er verfügt über zwei Kanäle mit je zwei unterschiedlichen Voicings.

In der Leistungsmitte ist der HT-5R MK III zu finden, der mit deutlich mehr Regelmöglichkeiten aufwarten kann. Der Leistungsstärke Kollege der Sammlung ist der HT-20R MK III, der mit seiner EL84-Endstufe dann richtig Alarm machen kann. Mit der Leistungsabsenkung auf 2 Watt lässt sich aber auch dieses wilde Tier zähmen und man kommt trotzdem in den Genuss satter Endstufenpower.

Allen Blackstar HT Series MK III Amps gemeinsam ist die Möglichkeit, den Amp jeweils per USB mit einem Rechner zu verbinden und mittels der CabRig-Software den in die Amps integrierten CabRig Loader zu verwalten. Hier stehen Hunderte von Cabsimulationen und Mikrofonen zur Auswahl, von denen drei direkt in den Amp geladen werden können. So kann man den Amp unter anderem direkt mit der PA verbinden und hat einen erstklassigen Sound, ohne die Einstreuungen von den immer zu lauten Drums.

Ein eingebauter Lastschutz ermöglicht es, die Amps auch ohne Box zu nutzen, ohne dass die Endstufe Schaden nimmt. Wer sein MK III Topteil trotzdem mit Box verwenden will, kann auf ein optisch passendes 1 × 12″ oder ein 2 × 12″ Modell zurückgreifen.

Die Preise starten bei 549 € für das HT-R 1 Top bzw. 395 € für die 1 × 12″ Box und reichen bis 879 € für das große Top. Das sind recht entspannte Preise für die gebotene Leistung. Die Optik ist meiner Meinung nach übrigens ein Knaller, vor allem die hochkant stehende 2 ×12″ Box gefällt mir in Kombination mit dem HT-R 5 Top.

